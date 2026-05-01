Nach dem ersten Durchlauf von Pragmata ist für viele noch längst nicht Schluss. Wer die Credits einmal gesehen hat, bekommt im Hauptmenü einen neuen Punkt serviert, der auf mehr als nur ein paar zusätzliche Kämpfe hinausläuft: Unknown Signal. Der Modus ist ein versteckter Zusatzinhalt, der sich klar von New Game Plus abgrenzt und euch stattdessen über eigene Herausforderungen gezielt in Richtung geheimes Ende führt.

Unknown Signal fühlt sich dabei wie ein kompakter Endgame-Bereich an, der Completionists abholt und alle anderen zumindest neugierig macht. Denn wer das letzte Stück Story wirklich sehen will, kommt an diesem Modus nicht vorbei.

Freischaltung und Abgrenzung zu New Game Plus

Wie wird Unknown Signal in Pragmata freigeschaltet? Der Modus wird verfügbar, sobald ihr die Kampagne mindestens einmal abgeschlossen und den Abspann gesehen habt. Danach taucht Unknown Signal als eigener Eintrag im Hauptmenü bzw. als eigene Station für die Mondbahn auf.

Worin unterscheidet sich Unknown Signal von New Game Plus? Unknown Signal ist ausdrücklich nicht New Game Plus. Während New Game Plus als separater Modus läuft, setzt Unknown Signal auf eigenständige, speziell dafür gebaute Prüfungen, die euch Schritt für Schritt zum geheimen Ende von Pragmata führen.

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Die Versteckte Kammer und die Sim Pod-Herausforderungen

Was passiert nach dem Start von Unknown Signal? Wenn ihr Unknown Signal mit einem abgeschlossenen Spielstand betretet, könnt ihr mit der Bahn zu einem neuen Areal reisen: der Versteckten Kammer. Dort wartet der Kern des Modus auf euch.

Welche Inhalte bietet die Versteckte Kammer? In der Versteckte Kammer gibt es insgesamt zehn einzigartige Sim-Kapsel-Missionen. Diese Prüfungen sind nicht einfach nur Bonuskämpfe, sondern eine eigene Challenge-Reihe, die ihr nach und nach freischaltet.

© Capcom

Warum ist anfangs manchmal nur eine Challenge verfügbar? Wenn ihr in der Versteckte Kammer erst einmal nur eine Herausforderung seht, liegt das daran, dass die Freischaltung an den 100-Prozent-Fortschritt der einzelnen Sektoren gekoppelt ist. Erst wenn ihr zum Beispiel Sektor 01 auf 100 Prozent gebracht habt, wird die erste Challenge in der Versteckte Kammer freigegeben. Mit jedem weiteren Sektor auf 100 Prozent kommen zusätzliche Sim-Kapsel-Aufgaben dazu.

100 Prozent pro Sektor und Boss-Revanchen

Welche Voraussetzungen gelten für alle Challenges? Um wirklich alle zehn Sim Kapsel-Challenges zu öffnen, reicht das reine Aufräumen in den Sektoren nicht allein. Ihr müsst zusätzlich die jeweiligen Endbosse der Sektoren erneut besiegen.

© Capcom

Was ist der Haken bei den Bosskämpfen? Die Endbosse treten bei diesen Revanchen leicht verstärkt auf. Das heißt: Wer bisher gerade so durchgekommen ist, muss jetzt sauberer spielen, Builds besser abstimmen und gegebenenfalls Ausrüstung und Mods noch einmal überdenken.

100 Prozent Abschluss in jedem Sektor, um die zugehörigen Challenges freizuschalten

Jeden Endboss der Sektoren erneut besiegen, diesmal in einer härteren Variante

Alle zehn Sim Kapsel-Missionen in der Versteckte Kammer abschließen

© Capcom

Black Box-Mod und der Weg zum geheimen Ende

Was ist die Belohnung für alle Versteckte Kammer-Challenges? Wenn ihr sämtliche Herausforderungen in der Versteckte Kammer abschließt, erhaltet ihr die Black Box-Mod. Das ist nicht nur eine Trophäe fürs Inventar, sondern ein Schlüsselobjekt für den letzten Schritt.

Wie führt Unknown Signal zum geheimen Ende? Die Black Box-Mod müsst ihr ausrüsten, während ihr den finalen Boss des Spiels besiegt. Erst danach könnt ihr das eigentliche Ziel von Unknown Signal erreichen: das geheime Ende von Pragmata.

© Capcom

Wenn ihr euch auf den 100-Prozent-Weg macht, lohnt es sich, systematisch vorzugehen und die typischen Sammel– und Upgrade-Baustellen sauber abzuarbeiten. Hilfreich sind dabei vor allem die Safe Boxes sowie sämtliche Fundorte für Mods und Training Data, weil sie euren Fortschritt direkt in Richtung vollständiger Sektor-Abschlüsse drücken.

Habt ihr Unknown Signal schon gestartet und wie weit seid ihr in der Versteckten Kammer gekommen? Schreibt gerne in die Kommentare, welche Sim Kapsel-Challenge euch bisher am meisten gefordert hat.