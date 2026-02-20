Christopher Judge stellt klar – nicht an God of War Remake beteiligt

Christopher Judge, die aktuelle Stimme von Kratos, hat sich zu den zuletzt kursierenden Spekulationen rund um ein mögliches Remake der klassischen God of War-Trilogie geäußert. Nachdem in der Community Aussagen von ihm so verstanden wurden, als würde er auf eine Neuauflage der ersten drei Teile hindeuten, stellt der Schauspieler nun klar: Er ist an einem solchen Projekt nicht beteiligt.

Damit nimmt Judge einer Welle an Gerüchten den Wind aus den Segeln, die in den vergangenen Tagen besonders in sozialen Netzwerken und Foren Fahrt aufgenommen hatten. Für viele Fans klang es so, als wäre hinter den Kulissen bereits etwas Konkretes in Arbeit, doch Judge betont jetzt deutlich, dass seine Rolle hier missverstanden wurde.

Einordnung der missverstandenen Aussagen

Worum ging es bei den God-of-War-Remake-Kommentaren? Auslöser waren Äußerungen von Christopher Judge, die online als Hinweis auf ein Remake oder eine Remaster-Sammlung der ursprünglichen God-of-War-Spiele interpretiert wurden. Da Judge als Kratos in God of War aus dem Jahr 2018 und God of War Ragnarök eng mit der Marke verbunden ist, wurden seine Worte schnell als indirektes Signal gelesen, dass Sony und Santa Monica Studio die frühere Trilogie erneut aufgreifen könnten.

Gerade weil Remakes und Neuauflagen aktuell Hochkonjunktur haben, passte die Idee für viele ins Bild. In der Praxis reicht bei großen Franchises manchmal schon ein Halbsatz aus, um Erwartungen zu befeuern, selbst wenn am Ende gar kein konkretes Projekt dahintersteht.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Richter wird es in diesem Fall dadurch, dass Judge nicht nur irgendein Cast-Mitglied ist, sondern die moderne Kratos-Ära prägt. Entsprechend groß war die Aufmerksamkeit, als seine Aussagen in der Community die Runde machten.

Christopher Judge zieht eine klare Grenze

Was sagt Christopher Judge jetzt zu seiner Beteiligung? Judge stellt unmissverständlich klar, dass er keine Rolle in einem möglichen Remake einer God-of-War-Trilogie spielt. Seine zentrale Botschaft ist, dass er keinerlei Beteiligung an einem solchen Vorhaben hat und dass aus seinen bisherigen Aussagen nicht abgeleitet werden sollte, er wisse mehr oder könne etwas bestätigen.

Ich habe damit nichts zu tun und bin daran in keiner Weise beteiligt.

Damit ist auch die wichtigste Konsequenz für Fans klar: Selbst wenn Sony oder Santa Monica Studio irgendwann tatsächlich eine Neuauflage planen sollten, sind Judges Kommentare dafür kein belastbarer Hinweis. Er positioniert sich als jemand, der hier nicht als Insider spricht, sondern dessen Worte schlicht überinterpretiert wurden.

Für die Diskussion rund um die alten Teile ist das dennoch relevant, weil es die Erwartungshaltung wieder erdet. Der Unterschied zwischen Wunschdenken, Gerücht und offizieller Ankündigung ist gerade bei so populären Reihen oft nur einen Post entfernt.

Was das für Remake-Gerüchte rund um die Trilogie bedeutet

Wie sollten Fans die Remake-Spekulationen jetzt einordnen? Unterm Strich heißt die Klarstellung vor allem: Aus Judges Richtung gibt es keine Bestätigung und kein Teasing. Wer also gehofft hat, dass seine Aussagen ein bewusst gestreuter Hinweis auf ein kommendes Projekt waren, muss diese Hoffnung vorerst zurückstellen.

Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass eine Neuauflage der klassischen Spiele komplett ausgeschlossen ist. Es bedeutet nur, dass Judges Name dafür kein Ankerpunkt ist. Wenn es in Zukunft tatsächlich Neuigkeiten geben sollte, werden sie typischerweise über offizielle Kanäle kommen, etwa durch Sony, Santa Monica Studio oder einen klar kommunizierten Reveal.

Bis dahin bleibt Fans vor allem, die Debatte als das zu behandeln, was sie aktuell ist: eine Mischung aus Gerüchten, Wunschlisten und Interpretation. Judges Statement macht dabei vor allem eines deutlich: Nicht jede God-of-War-Aussage einer prominenten Stimme ist automatisch ein Hinweis auf kommende Releases.

Wie seht ihr das: Wünscht ihr euch ein Remake der klassischen God-of-War-Trilogie oder sollte Sony den Fokus lieber komplett auf neue Geschichten legen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.