God of War Sons of Sparta Patch 1.0.0.7 soll Save-Bugs und Ruckler fixen

God of War: Sons of Sparta hat Ende März 2026 ein neues Update bekommen. Patch 1.0.0.7 ist ab sofort verfügbar, bringt laut Entwickler vor allem wichtige Stabilitätsmaßnahmen fürs Speichersystem mit und soll zusätzlich die Performance im Abenteuer spürbar glätten.

Der Metroidvania-Spin-off, der bei Mega Cat Studios in Zusammenarbeit mit Santa Monica Studio entsteht, sorgt seit Release am 12. Februar 2026 ohnehin für Gesprächsstoff. Nicht nur wegen der ungewöhnlichen Genre-Ausrichtung im God of War-Universum, sondern auch, weil das Spiel in den Verkaufscharts zuletzt überraschend stark unterwegs war.

Patch 1.0.0.7 im Überblick

Welche Änderungen bringt das März-Update 2026? Laut den bisherigen Patch-Informationen ist das Update rund 2,3 GB groß und konzentriert sich auf zwei zentrale Baustellen: die Absicherung des Save-Systems sowie allgemeine Tuning- und Quality-of-Life-Anpassungen.

Der wichtigste Punkt betrifft die Spielstände. Neue Stabilitätsmaßnahmen sollen verhindern, dass es im Zusammenhang mit dem Screenshot-System zu Save-Verlust oder Rollbacks kommt. Genau diese Art von Problemen hatte seit Launch immer wieder für Frust gesorgt, weil Fortschritt trotz Speichern verloren ging oder nach Abstürzen plötzlich frühere Spielstände geladen wurden.

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Zusätzlich verspricht das Update ein Performance-Tuning samt Komfortverbesserungen. Konkrete Detail-Änderungen wurden nicht vollständig ausformuliert, der Fokus soll aber klar auf flüssigerem Ablauf und weniger Reibung im Gameplay liegen, während ihr euch durch Lakonien kämpft.

Save-System: Stabilitätsmaßnahmen gegen Save-Verlust oder Rollback im Zusammenhang mit dem Screenshot-System

Stabilitätsmaßnahmen gegen Save-Verlust oder Rollback im Zusammenhang mit dem Screenshot-System Performance: Tuning- und Quality-of-Life-Verbesserungen

Warum der Save-Fix für viele entscheidend ist

Warum ist das Speichersystem aktuell das größte Thema? Seit Veröffentlichung häuften sich Community-Berichte über verlorene Fortschritte, nicht registrierte Saves und Abstürze, die vor allem im Bereich von etwa 14 bis 16 Spielstunden auffielen. Für ein Metroidvania, in dem Erkundung und Upgrades stark am Fortschritt hängen, ist das ein besonders heikler Fehler.

Entsprechend ist die Save-System-Korrektur in Patch 1.0.0.7 mehr als nur ein Routine-Fix, sondern ein Update, das vielen den Spaß am Durchspielen überhaupt erst wieder absichern dürfte. Wenn ein Spiel den Ruf bekommt, Spielstände zu riskieren, leidet das langfristig stärker als bei kleineren Komfortproblemen.

Ob die Maßnahmen das Problem in allen Fällen ausräumen, wird sich in den nächsten Tagen zeigen, wenn mehr Rückmeldungen aus der Community eintrudeln. Das Ziel ist jedenfalls klar: weniger Abstürze, weniger Rücksprünge, weniger verlorene Stunden.

Erfolg trotz Bugs und offene Baustellen

Wie steht God of War: Sons of Sparta aktuell da? Trotz der technischen Kritik bleibt der Ableger eine Erfolgsgeschichte. In aktuellen Verkaufsrankings konnte sich das Spiel vor einigen großen Namen platzieren und erreichte unter anderem Platz 14 in einer Gesamtwertung sowie einen starken Einstieg auf einer PlayStation-spezifischen Liste.

Inhaltlich setzt Sons of Sparta auf einen jungen Kratos und seinen Bruder Deimos, die als spartanische Kadetten trainieren. Als ein Kadett mysteriös verschwindet, starten die Brüder ihre Reise, um ihn zu finden und sich im Feld zu beweisen. Dass das Ganze als 2D-Metroidvania umgesetzt ist, macht den Spin-off nicht nur spielerisch eigenständig, sondern auch leichter zugänglich für Fans, die mal etwas anderes als die großen Action-Epen wollen.

Allerdings sind neben dem Speichersystem noch weitere Probleme im Umlauf: genannt werden unter anderem fehlerhafte Hitboxen, Abstürze, verschwindende Karten und Situationen, in denen Gegner keinen Schaden nehmen. Außerdem gab es zuletzt Diskussionen um einen Koop-Modus, der zwar zeitweise als Feature geführt wurde, aber im Spiel zunächst nicht auffindbar war. Diese Kritik wurde inzwischen dadurch entschärft, dass Koop von Beginn an zugänglich gemacht wurde.

Was ebenfalls viele umtreibt: ein möglicher PC-Release. Offiziell ist dazu weiterhin nichts Konkretes angekündigt, und damit bleibt offen, ob der Ableger später noch andere Plattformen erreicht.

Habt ihr Patch 1.0.0.7 schon geladen, und merkt ihr Verbesserungen bei Saves und Performance? Schreibt eure Erfahrungen gern in die Kommentare.