Monster Hunter Wilds – Neuer PC-Patch soll Performance-Probleme beheben

Capcom bringt mit dem kommenden Performance-Patch für Monster Hunter Wilds endlich eine Lösung für eines der größten Probleme des Spiels: die technische Instabilität. Besonders auf dem PC litt das Action-Rollenspiel seit dem Launch am 28. Februar 2025 unter Rucklern, hoher CPU-Auslastung und unerklärlichen Framerate-Einbrüchen. Nun soll ein Update am 27. Januar 2026 erstmals gezielt diese Schwächen adressieren.

Der Patch mit der Versionsnummer Ver. 1.040.03.01 erscheint zunächst exklusiv für Steam-Nutzer. Er konzentriert sich auf Verbesserungen der Shader-Kompilierung, eine optimierte Speicherverwaltung sowie reduzierte VRAM-Auslastung. Ziel ist es, die Systembelastung zu senken und die Performance bei allen Hardware-Konfigurationen spürbar zu steigern.

Stabilitätsprobleme seit Release

Warum war die Performance von Monster Hunter Wilds so enttäuschend? Trotz des überwiegend positiven Feedbacks zur Spielmechanik und dem atmosphärischen Monsterdesign wurden technische Schwächen von Beginn an kritisiert. Besonders PC-Spieler beklagten sich über mikroruckelnde Bildraten, lange Ladezeiten und spürbare Eingabeverzögerungen. Viele dieser Probleme hielten sich hartnäckig – auch nach vier großen Titel-Updates im Jahr 2025.

Ein besonders kurioser Fall betrifft eine von der Community entdeckte Schwachstelle: Offenbar führte eine ständige Hintergrundüberprüfung von herunterladbaren Inhalten (DLCs) zu erheblichen Leistungseinbußen. Ein Spieler berichtete, dass sich die Framerate nach dem Blockieren dieser Prüfungen durch einen Mod von 25 auf über 80 FPS erhöhte. Diese Enthüllung sorgte für Unmut und brachte Capcom zusätzlich unter Druck.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Nächstes Plattform-Update im Februar

Welche Verbesserungen bringt das Februar-Update? Am 18. Februar 2026 folgt ein weiterer Patch mit der Versionsnummer Ver. 1.041, der auf allen Plattformen – also PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S – ausgerollt wird. Neben allgemeinen Optimierungen wurde bereits bestätigt, dass unter anderem die Level-of-Detail-Darstellung von 3D-Modellen überarbeitet wird. Diese Maßnahme soll visuelle Artefakte bei Kamerawechseln und Zooms reduzieren und gleichzeitig die GPU-Last senken.

Darüber hinaus wird mit weiteren Verbesserungen bei der Speicherverwaltung gerechnet. Capcom hatte bereits im Dezember 2025 einen Performance-Fahrplan vorgestellt, der sukzessive über mehrere Updates hinweg konkrete Verbesserungen bei Stabilität und Darstellung bringen soll. Das Februar-Update ist ein zentraler Teil dieses Plans.

Rückblick auf den bisherigen Erfolg

Wie erfolgreich ist Monster Hunter Wilds bisher? Trotz technischer Mängel konnte sich Capcom über einen gewaltigen Verkaufsstart freuen: Innerhalb von drei Tagen wurden weltweit über 8 Millionen Einheiten verkauft – ein neuer Rekord für das Unternehmen. Doch langfristig blieb Wilds hinter den Erwartungen zurück und konnte den Erfolg von Monster Hunter World nicht wiederholen.

Spieler lobten insbesondere das neue Wundensystem, die deutlich präsentere Story und das dynamische Verhalten der Monster. Auch die Möglichkeit, zwei Waffen gleichzeitig ins Feld zu führen und unterwegs auf dem Seikret-Reittier zu wechseln, wurde als gelungene Neuerung gefeiert.

Was du nun erwarten kannst

Wie geht es mit Monster Hunter Wilds weiter? Die kommenden Wochen dürften entscheidend dafür sein, ob Capcom das Vertrauen der Community zurückgewinnen kann. Der Januar-Patch wird zeigen, ob die umfangreichen Optimierungen tatsächlich Wirkung zeigen – besonders bei Spielern mit Mittelklasse-Hardware. Das Februar-Update wiederum verspricht eine breitere Verbesserung auf allen Plattformen.

Falls du bisher gezögert hast, mit dem Jagen in den Verbotenen Landen zu beginnen, könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, das Spiel erneut auszuprobieren oder erstmals einzusteigen. Die technische Basis dürfte in naher Zukunft stabiler sein als je zuvor.

Wie erlebst du die Performance von Monster Hunter Wilds auf deinem System? Spürbare Verbesserungen oder weiterhin Frust? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!