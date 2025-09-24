Monster Hunter Wilds-Update – Final Fantasy XIV Crossover mit Omega im September

Monster Hunter Wilds, das neueste Spiel der beliebten Monster Hunter-Reihe, wird bald ein spannendes Update erhalten. Capcom hat auf der Tokyo Game Show 2025 offiziell bestätigt, dass das Titel-Update 3 am Montag, den 29. September 2025, veröffentlicht wird. Dieses Update ist besonders bemerkenswert, da es eine Zusammenarbeit mit dem MMORPG Final Fantasy XIV beinhaltet.

In Monster Hunter Wilds kannst du als Jäger in die verbotenen Lande aufbrechen, um Monster zu jagen und wertvolle Ressourcen zu sammeln. Diese Ressourcen nutzt du dann, um bessere Waffen und Rüstungen herzustellen. Das Spiel unterstützt sowohl Einzelspieler- als auch Mehrspieler-Modi mit bis zu vier Spielern, und es bietet die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Waffentypen zu wechseln.

Final Fantasy XIV Crossover-Event

Was erwartet dich im neuen Crossover-Event? Das Highlight des Titel-Updates 3 ist zweifellos das Crossover mit Final Fantasy XIV. In diesem Event wirst du gegen Omega Planetes kämpfen, einen der berüchtigtsten Superbösewichte aus der Final Fantasy-Reihe. Omega Planetes wird Angriffe nutzen, die auf denen seines Counterparts in Final Fantasy XIV basieren, darunter der Delta-Angriff und verschiedene Projektile.

Für Final Fantasy XIV-Spieler wird das Event ebenfalls aufregend, da sie gegen den Wächter Arkveld antreten können. Ab Anfang Oktober 2025 stehen dir neue Waffen und kosmetische Belohnungen zur Verfügung, die auf dem Wächter Arkveld basieren.

Belohnungen und Herausforderungen

Welche Belohnungen kannst du erwarten? Um Omega Planetes zu besiegen, musst du mindestens Jägerrang 41 erreicht haben und die Hauptmission „Was vor uns liegt“ abgeschlossen haben. Zu den Belohnungen gehören die Waffen und Rüstungen des Dunkelritters sowie das Item Seele des Piktomanten. Wenn du das Bale Rüstung α-Set ausrüstest, kannst du Die Schwärzeste Nacht nutzen, eine Fähigkeit, die etwas Gesundheit opfert, um dich zu schützen.

Mit dem Schwert Shadowbringer erhältst du eine mächtige Waffenfertigkeit, und die Seele des Piktomanten ermöglicht es dir, einen Pinsel zu führen und Zauber wie Kreaturenmotiv und Mog der Zeitalter zu wirken. Weitere Belohnungen aus der Zusammenarbeit mit Final Fantasy XIV umfassen einen Minion Morbol-Keimling und eine auf einem Chocobo basierende Haut für den Seikret.

Weitere Inhalte im Titel-Update 3

Was bringt das Titel-Update 3 noch mit sich? Neben dem Crossover-Event wird das Titel-Update 3 auch das Festival der Eintracht: Traumzauber-Saison-Event, neue Emotes, Palico-Rüstungen und eine neue Quest mit Erztemperiertem Nu Udra enthalten. Die Jagd auf Erztemperierten Nu Udra beginnt am 22. Oktober 2025.

Das Update wird auch einen kleinen Vorgeschmack auf das nächste Kapitel der Monster Hunter Wilds-Geschichte geben, indem es die Rückkehr von Gogmazios, einem vulkanischen Ältesten-Drachen, für das kommende Titel-Update 4 im Dezember 2025 ankündigt. Gogmazios war erstmals in Monster Hunter 4 Ultimate auf dem 3DS zu sehen und ist bekannt für seine herausfordernden Kämpfe.

Capcoms Pläne für die Zukunft

Was können wir von Capcoms zukünftigen Ankündigungen erwarten? Capcom hat für den Herbst 2025 eine Reihe von Veranstaltungen geplant, darunter eine 90-minütige Präsentation auf der New York Comic-Con am 10. Oktober 2025. Es bleibt spannend, welche Überraschungen Capcom für die Fans von Monster Hunter Wilds noch bereithält.

Monster Hunter Wilds hat seit seiner Veröffentlichung im Februar 2025 weltweit mehr als 8 Millionen Exemplare verkauft und ist Capcoms bisher am schnellsten verkauftes Spiel. Die Spieler loben vor allem die stärkere Fokussierung auf die Story und die Verbesserungen der offenen Welt.

Welche Erwartungen hast du an das bevorstehende Titel-Update 3? Teile deine Gedanken und Vorfreude mit uns in den Kommentaren!