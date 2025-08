Monster Hunter Wilds – 50% Rabatt für Xbox Series X, begrenzt auf wenige Tage!

Monster Hunter Wilds gehört zu den neuesten und heißesten Spielen von Capcom und hat sich bereits als eines der besten Spiele der Monster-Hunter-Reihe etabliert. Trotz der positiven Resonanz wurden einige von dem normalerweise hohen Preis von 70 Euro abgeschreckt. Doch derzeit gibt es ein unglaubliches Angebot, bei dem du Monster Hunter Wilds mit einem Rabatt von 50 Prozent erwerben kannst. Dieses Angebot gilt jedoch nur für eine begrenzte Zeit, sodass du schnell handeln solltest, wenn du darauf gewartet hast.

Attraktive Rabatte für Xbox Series X

Wo gibt es den besten Rabatt? Aktuell bietet Woot! Monster Hunter Wilds für die Xbox Series X-Version mit einem Rabatt von 50 Prozent an. Das bedeutet, dass du das Spiel für nur 34,99 Euro erwerben kannst. Leider gilt dieses Angebot nur für die Xbox Series X und nicht für andere Plattformen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass das Spiel später auch für den PC und die PlayStation 5 zu einem ähnlichen Preis erhältlich sein wird.

Für PC-Spieler gibt es derzeit auf Fanatical ein vergünstigtes Angebot, allerdings nicht mit 50 Prozent Rabatt. Auf Steam kannst du das Spiel für 45,49 Euro erhalten, was nur 10 Euro mehr ist als das Angebot für Xbox-Spieler. Auch für die PS5 gibt es auf Woot! ein vergleichbares Angebot, bei dem Monster Hunter Wilds für 45,49 Euro angeboten wird. Diese Angebote werden nicht lange verfügbar sein, also ist schnelles Handeln gefragt.

Warum jetzt zuschlagen?

Gibt es baldige Updates oder Erweiterungen? Monster Hunter Wilds hat seit seiner Veröffentlichung zahlreiche Updates erhalten und es ist sehr wahrscheinlich, dass dies auch so weitergehen wird. Auch wenn das Spiel noch keine große Erweiterung wie Monster Hunter World: Iceborne oder Monster Hunter Rise: Sunbreak erhalten hat, können Fans mit Sicherheit darauf hoffen. Der Kauf des Spiels im Rahmen der aktuellen Rabatte ist eine hervorragende Möglichkeit, nicht nur zu sparen, sondern auch für zukünftige DLCs vorbereitet zu sein.

Ein solch gutes Angebot könnte für Monster Hunter Wilds lange Zeit nicht mehr zurückkehren. Das Angebot von Woot! ist nur für wenige Tage verfügbar, während der Rabatt auf Fanatical am 6. August 2025 endet. Es lohnt sich also, schnell zuzugreifen.

Ein kurzer Überblick über Monster Hunter Wilds

Was macht Monster Hunter Wilds besonders? Monster Hunter Wilds ist ein Action-Rollenspiel von Capcom, das am 28. Februar 2025 weltweit für Windows, PlayStation 5 und Xbox Series X veröffentlicht wurde. Es ist ein Nachfolger von Monster Hunter: World und bietet Unterstützung für plattformübergreifendes Spielen. In Wilds schlüpfst du in die Rolle eines Jägers, der Teil einer Gilde ist und die gefährlichen Verbotenen Lande erkundet. Dort erwarten dich Quests, bei denen du riesige Monster bekämpfen musst, um Ressourcen zu sammeln und deine Ausrüstung zu verbessern.

Die Spielwelt von Wilds umfasst mehrere Biome und bietet dir die Möglichkeit, nahtlos zwischen der offenen Welt und deinem Jägerdorf zu wechseln. Neue Spielmechaniken wie das Seikret als Reittier und ein Wundsystem zur gezielten Schwächung von Monstern machen das Spiel zu einem spannenden Erlebnis. Zudem ist Monster Hunter Wilds das erste Spiel der Reihe, das plattformübergreifendes Spielen unterstützt.

Was hältst du von den aktuellen Angeboten für Monster Hunter Wilds? Wirst du zuschlagen oder wartest du auf zukünftige Updates? Lass es uns in den Kommentaren wissen!