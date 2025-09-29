Monster Hunter Wilds – Final Fantasy XIV Crossover bringt Omega Planetes-Quests

Mit Monster Hunter Wilds, das im Februar 2025 veröffentlicht wurde, hat Capcom eine beeindruckende Fortsetzung der beliebten Monster Hunter-Reihe geliefert. Das Spiel bietet dir die Möglichkeit, als Jäger in den Verbotenen Landen, einer gefährlichen und weitgehend unbewohnbaren Gegend, große Monster zu jagen und zu besiegen. Neu in dieser Version ist die Fähigkeit, zwei Waffen gleichzeitig ins Feld zu führen und Pop-up-Camps für ein nahtloseres Spielerlebnis einzurichten. Seit seiner Veröffentlichung hat das Spiel weltweit mehr als 8 Millionen Exemplare verkauft und ist damit Capcoms schnellstverkauftes Spiel.

Final Fantasy XIV Kollaboration und neue Quests

Was bringt die neue Zusammenarbeit mit Final Fantasy XIV? Die kürzlich angekündigte Final Fantasy XIV Kollaboration ist ein spannender Teil von Monster Hunter Wilds‘ Titel-Update 3. Dieses Event bietet eine neue Questreihe, die es dir ermöglicht, gegen Omega Planetes anzutreten, einen berüchtigten Superbösewicht aus dem Final Fantasy-Universum. Um an dieser Herausforderung teilzunehmen, musst du mindestens Jägerrang 41 erreicht haben. Interessanterweise ist es das zweite Mal, dass die beiden Spieleuniversen zusammenkommen, nachdem sie bereits in Monster Hunter World während der Stormblood-Erweiterung von Final Fantasy XIV kollaboriert haben.

Zusätzlich zu Omega Planetes erwarten dich in diesem Update neue Missionen, wie die Möglichkeit, gegen die Nerscylla-Klone zu kämpfen. Diese extra Missionen erfordern ebenfalls einen Jägerrang von 41 oder höher. Eine extrem schwierige 9-Sterne-Quest gegen Omega Planetes ist ebenfalls Teil des Updates und kann angenommen werden, wenn du Jägerrang 100 oder höher erreicht hast.

Festival der Übereinkunft: Dreamspell

Wann startet das neue saisonale Event? Das Festival der Übereinkunft, genannt Dreamspell, ist ein weiteres Highlight des Updates und beginnt am Mittwoch, den 22. Oktober 2025. Das Halloween-inspirierte Festival endet am 12. November 2025. Während des Events wird der Grand Hub festlich dekoriert sein, und es gibt zahlreiche temporäre Änderungen, wie neue Ausrüstungsoptionen im Pop-up-Camp, ein aktualisiertes Liedverzeichnis der Diva und neue Menüpunkte in der Kantine.

Auch das Fassbowling erhält während des Festivals einige Updates, darunter neue Pin-Setups und die Möglichkeit, tägliche Höchststände zu verfolgen. Diese saisonalen Events bringen frischen Wind in das Spielerlebnis und bieten dir zahlreiche Gelegenheiten, neue Belohnungen zu ergattern.

Wichtige Änderungen und Fehlerbehebungen

Welche technischen Anpassungen wurden vorgenommen? Neben den neuen Inhalten gibt es auch viele technische Anpassungen und Fehlerbehebungen. So wurden beispielsweise die Probleme mit dem Lagiacrus-Kampf behoben, bei dem es vorkam, dass Lagiacrus nach einem Kraftzusammenstoß zu schnell konterte oder in eine Aktion-Schleife fiel. Auch das Verhalten der Unterstützungsjäger wurde verbessert, insbesondere bei schwierigen Quests, um dir mehr Unterstützung im Kampf zu bieten.

Darüber hinaus wurden neue Funktionen wie die Möglichkeit, die Quest-Abschluss-Animationen einzustellen, sowie diverse Anpassungen am Benutzerinterface hinzugefügt. Auch für PC-Spieler gibt es eine wichtige Änderung: Titel-Update 3 ist die letzte Version, die offiziell Windows 10 unterstützt. Ab dem 14. Oktober 2025 wird Capcom keine Unterstützung mehr für dieses Betriebssystem garantieren, sodass ein Upgrade auf Windows 11 oder der Wechsel zu einer Konsole in Betracht gezogen werden sollte.

Speicheranforderungen und Plattformhinweise

Wie viel Speicherplatz wird für das Update benötigt? Um Titel-Update 3 herunterzuladen, benötigst du auf Konsolen zwischen 4GB und 5GB zusätzlichen Speicherplatz. Die Steam-Version des Spiels erfordert bis zu 8GB, wenn das hochauflösende Texturpaket aktiviert ist. Diese Speicheranforderungen sind wichtig zu beachten, um sicherzustellen, dass du genügend Platz für das Update hast.

Für Spieler, die auf der PlayStation 5 unterwegs sind, wurden einige Probleme behoben, die den Fortschritt in bestimmten Aktivitäten betrafen. Dies sorgt für ein reibungsloseres Spielerlebnis auf der Konsole. Monster Hunter Wilds bietet dir die Möglichkeit, in eine faszinierende Welt voller Herausforderungen einzutauchen und gemeinsam mit Freunden neue Abenteuer zu erleben.

Wie stehst du zu den Neuerungen und der Final Fantasy XIV Kollaboration in Monster Hunter Wilds? Teile deine Gedanken und Erfahrungen gerne in den Kommentaren!