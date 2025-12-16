Monster Hunter Wilds Update 4 – Neuer Drache und viele Verbesserungen!

Capcom hat das bisher größte Inhaltsupdate für Monster Hunter Wilds veröffentlicht. Titel-Update 4 bringt nicht nur zahlreiche Bugfixes und Optimierungen, sondern erweitert das Spiel auch um neue Inhalte wie Monster, Missionen, Support-Jäger und Events. Die Aktualisierung ist ab sofort auf allen Plattformen erhältlich – für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Seit dem Release am 28. Februar 2025 hat sich das Spiel über 8 Millionen Mal verkauft. Trotz dieses Erfolgs blieb es laut Capcom hinter den eigenen Verkaufserwartungen zurück. Mit dem neuen Update soll die Community zurückgewonnen und die technische Kritik, insbesondere auf dem PC, adressiert werden.

Neue Inhalte sorgen für frischen Wind

Was steckt an neuen Inhalten im Update 4? Eine der größten Neuerungen ist die Einführung von Gogmazios, einem gewaltigen Drachenältesten, der Jäger auf Rang 100+ herausfordert. Zusätzlich wurden weitere gehärtete Monster wie ein 9★ Rathalos und Doshaguma hinzugefügt, die über Event-Quests verfügbar sind.

Auch bei den Support-Huntern gibt es Zuwachs: Griffin (Großschwert), Nightmist (Leichtes Bogengewehr) und Nadia (nur während eines saisonalen Events) stehen nach Abschluss der Hauptmission „Der Stolz eines Jägers“ zur Verfügung. Zwei neue Extra-Missionen mit den Titeln „Eine uralte Ruhestätte“ und „Geister kümmern sich nicht um Morgen“ erweitern zudem die Story.

Festival und neue Funktionen in der Basis

Welche Änderungen gibt es in den Basen? Vom 19. Dezember 2025 bis zum 14. Januar 2026 läuft das Festival der Eintracht. Während dieses Events ändern sich zahlreiche visuelle und funktionale Elemente in der Hauptbasis, darunter das Outfit der Handlerin, neue Dekorationen, Musik und ein angepasstes Menü in der Kantine.

Beim Schmied wurde die Option zur Transzendenz-Aufwertung für Rüstungen eingeführt. Neue Waffen aus Gogmazios-Materialien – die Gogma-Artian-Waffen – können ebenfalls hergestellt und verbessert werden. Auch beim Quest-Schalter wurde die Benutzerfreundlichkeit verbessert, u. a. durch neue Sortierfunktionen und eine Schnellzugriffsoption für zuletzt gespielte Quests.

Technische Verbesserungen auf allen Plattformen

Wie wurde die Performance optimiert? Über 100 Verbesserungen in Bereichen wie Kollisionserkennung, Effekte, Benutzeroberfläche und NPC-Verhalten sollen die Performance deutlich steigern. Besonders auf dem PC, der beim letzten Update in Kritik geraten war, dürften diese Maßnahmen spürbar sein.

Bei Kommunikationsfehlern bleibt die Steuerung der Spielfigur nun erhalten, was für mehr Stabilität sorgt. Auch das Interface wurde an vielen Stellen überarbeitet, etwa durch neue Tooltips, verbesserte Icons und eine optimierte Anzeige beim Angeln oder bei Monsterteilen.

Waffen-Balancing und neue Kampfoptionen

Welche Waffen wurden überarbeitet? Nahezu jede der 14 Waffengattungen wurde angepasst. Besonders auffällig sind Schadenssteigerungen bei Großschwert, Lanze, Insektenglefe und Bogen. Neue Kombos, kürzere Reaktionszeiten nach Blocks und verbesserte Fokus-Modi sorgen für mehr Dynamik im Kampf.

Auch die Fernkampfwaffen wie das leichte und schwere Bogengewehr profitieren von erhöhter Feuerrate, kürzeren Cooldowns und mehr Durchschlagskraft. Viele Waffen können jetzt besser in andere Aktionen übergehen, was die Bewegungsfreiheit und Flexibilität erhöht.

Komfortfunktionen und Lebensqualität

Welche Quality-of-Life-Verbesserungen gibt es? Neben besserem Quest-Management und neuen Sortierfunktionen wurden Systeme wie das Radialmenü, das Ausrüstungsmenü oder die Anzeige für Nebenmissionen überarbeitet. Spieler erhalten nun zum Beispiel eine Erinnerung an Glücksgutscheine beim Start einer Quest oder können einfacher zwischen gespeicherten Frisuren wechseln.

Die Seikrets, das Reittier-System im Spiel, wurden ebenfalls verbessert. Item-Nutzung wird nun nicht mehr abgebrochen, wenn das Tier automatisch ausweicht. Auch das Verhalten von Support-Huntern wurde überarbeitet – sie agieren nun reaktiver und effektiver im Kampf.

Ein starkes Signal für die Zukunft

Was bedeutet dieses Update für die Community? Titel-Update 4 ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Capcom auf das Feedback der Spielerschaft hört. Mit mehr Monstern, neuen Events und technischen Verbesserungen wird das Fundament für eine langfristige Unterstützung gelegt.

In Anbetracht der Enttäuschung über die Verkaufszahlen ist es wahrscheinlich, dass Capcom auch 2026 weitere Updates liefern wird. Die Einführung von Gogmazios, neue Support-Hunter und die gezielte Performance-Optimierung zeigen: Monster Hunter Wilds entwickelt sich stetig weiter.

Wie gefällt dir das neue Update? Hast du Gogmazios bereits bezwungen? Teile deine Erfahrungen gerne in den Kommentaren!