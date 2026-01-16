Erster Blick auf Lara Croft: Sophie Turner zeigt ikonischen Look der Tomb-Raider-Serie

Prime Video hat einen ersten offiziellen Blick auf die kommende Tomb-Raider-Serie veröffentlicht und damit zugleich das Serien-Debüt von Sophie Turner als Lara Croft enthüllt. Die Live-Action-Adaption befindet sich derzeit in Produktion und setzt visuell klar auf Wiedererkennungswert: Turners Outfit interpretiert den klassischen Abenteuer-Look der frühen Spiele modern, ohne dessen Wurzeln zu verleugnen.

Klassische Ikone, moderner Dreh

Auf den Bildern trägt Turner robuste Shorts, ein türkisfarbenes Top, rote Sonnenbrillen und die unverzichtbaren Pistolen, eine bewusste Anlehnung an die frühen Tage der Reihe. Statt reiner Nostalgie wirkt das Design funktional und zeitgemäß, als wäre es für heutige Action-Serien konzipiert. Genau dieser Spagat zwischen ikonischer Silhouette und moderner Serienästhetik scheint der kreative Anspruch des Projekts zu sein.

Hochkarätige Besetzung rund um Lara Croft

Turner wurde Ende 2024 offiziell als neue Lara Croft bestätigt. An ihrer Seite steht ein namhafter Cast: Unter anderem Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Bill Paterson, Paterson Joseph, Jack Bannon, John Heffernan, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie und August Wittgenstein gehören zum Ensemble. Die Vielzahl etablierter Charakterdarsteller deutet auf eine Serie hin, die nicht nur Action, sondern auch Figurenzeichnung und Drama in den Vordergrund rücken will.

Intensive Vorbereitung für eine fordernde Rolle

Für die Rolle der Lara Croft hat sich Turner körperlich wie inhaltlich intensiv vorbereitet. Seit Februar 2025 trainiert sie Berichten zufolge bis zu acht Stunden täglich an fünf Tagen pro Woche, um den physischen Anforderungen der ikonischen Abenteurerin gerecht zu werden. Parallel dazu hat sie klassische Tomb-Raider-Spiele gespielt und die Comics gelesen. Die früheren Kinofilme mit Angelina Jolie ließ sie bewusst außen vor, um ihre eigene Interpretation der Figur zu entwickeln und nicht von bestehenden Filmversionen beeinflusst zu werden.

Teil einer größeren Prime-Video-Offensive

Die Enthüllung reiht sich in eine Woche voller Serien-Ankündigungen bei Prime Video ein. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Ryan Hurst in der geplanten God of War-Serie die Rolle von Kratos übernehmen wird. Die Plattform unterstreicht damit ihren Anspruch, große Gaming-Marken hochwertig ins Serienformat zu übertragen.

Auch die Spielefans bekommen Nachschub

Parallel zur Serie steht die Marke auch im Spielebereich vor einer kleinen Renaissance. Mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint noch in diesem Jahr ein Remake des Klassikers von 1996. Für 2027 ist zudem ein komplett neues Abenteuer angekündigt: Tomb Raider: Catalyst. In beiden Spielen leiht Alix Wilton Regan Lara Croft ihre Stimme und tritt damit die Nachfolge von Camilla Luddington an.

Der erste Blick auf Sophie Turner als Lara Croft zeigt eine Serie, die ihre Wurzeln kennt, sich aber nicht darin verliert. Mit einer körperlich wie schauspielerisch engagierten Hauptdarstellerin, einem starken Ensemble und einer klaren visuellen Handschrift positioniert sich die Tomb-Raider-Serie als eines der ambitioniertesten Gaming-Projekte bei Prime Video. Für Fans der Marke dürfte 2026 und darüber hinaus damit besonders spannend werden.