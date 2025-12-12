Tomb Raider: Catalyst offiziell angekündigt – Neues Lara-Croft-Abenteuer führt 2027 nach Indien

Nach monatelangen Spekulationen und einem kurzen Teaser im Vorfeld der Show ist es nun offiziell: Amazon Games und Crystal Dynamics haben bei den Game Awards 2025 mit Tomb Raider: Catalyst den nächsten großen Hauptteil der Reihe angekündigt. Das Action-Adventure erscheint 2027 und schickt Lara Croft erstmals in den Norden Indiens – mit neuem Setting, mystischem Unterton und einer Geschichte, die weitreichende Konsequenzen für die Welt haben soll.

Lara Croft in Nordindien

Ein erster Cinematic Trailer gibt einen stimmungsvollen Ausblick auf das neue Abenteuer. Zu sehen ist Lara Croft in klassischer Montur, bewaffnet mit ihren ikonischen doppelten Pistolen und einem Greifhaken, während sie einen uralten Tempel erkundet. Dichte Vegetation, monumentale Ruinen und eine geheimnisvolle Atmosphäre deuten darauf hin, dass Catalyst wieder stärker auf Erkundung und archäologische Entdeckungen setzt.

Das neue Setting in Nordindien markiert zugleich eine frische Abkehr von den zuletzt häufig genutzten Dschungel- und Südamerika-Schauplätzen der Reboot-Trilogie und verspricht neue kulturelle Einflüsse, Architekturformen und mythologische Motive.

Mystischer Konflikt und globale Bedrohung

Inhaltlich halten sich die Entwickler bislang bewusst bedeckt. Laut offizieller Beschreibung spielt Tomb Raider: Catalyst nach einer mythischen Katastrophe, die uralte Geheimnisse freigesetzt und mysteriöse Kräfte erweckt hat. Diese Ereignisse locken zahlreiche berüchtigte Schatzjäger aus aller Welt in die Region.

Lara gerät in ein Wettrennen um Artefakte, deren Macht das Gleichgewicht der Welt verändern könnte. Dabei steht sie nicht nur rivalisierenden Abenteurern gegenüber, sondern muss auch schwierige Entscheidungen treffen: Wem kann sie trauen, und welche Opfer sind gerechtfertigt, um eine drohende Katastrophe zu verhindern? Die Entwickler betonen, dass Vertrauen, Verrat und moralische Grauzonen eine größere Rolle spielen sollen als in früheren Serienteilen.

Unreal Engine 5 und moderne Inszenierung

Tomb Raider: Catalyst entsteht vollständig in der Unreal Engine 5 und soll technisch den nächsten großen Schritt für die Reihe markieren. Gezeigt wurden zwar ausschließlich vorgerenderte Szenen, doch die visuelle Qualität lässt auf detaillierte Umgebungen, moderne Beleuchtung und eine filmische Präsentation schließen.

Crystal Dynamics bleibt dem Grundkonzept der Serie treu: Action, Klettereinlagen, Rätsel und Erkundung sollen weiterhin das Gameplay bestimmen. Konkrete Details zu spielmechanischen Neuerungen oder möglichen Open-World-Elementen wurden bislang allerdings nicht genannt.

Release und Plattformen

Geplant ist die Veröffentlichung von Tomb Raider: Catalyst für das Jahr 2027. Das Spiel erscheint für:

PC (Steam)

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Ein genauer Erscheinungstermin steht noch aus.

© Crystal Dynamics/Amazon

Einordnung: Die Rückkehr einer großen Marke

Mit Tomb Raider: Catalyst endet eine lange Durststrecke für Fans der Reihe. Das letzte vollwertige Abenteuer, Shadow of the Tomb Raider, erschien bereits im Herbst 2018. Zuvor hatte Crystal Dynamics zwischen 2013 und 2018 die viel beachtete Reboot-Trilogie veröffentlicht. In den Jahren danach beschränkte sich die Marke vor allem auf Remaster älterer Titel.

Hinter den Kulissen hat sich seitdem einiges verändert: 2022 verkaufte Square Enix die Tomb-Raider-Rechte überraschend an die Embracer Group, die kurz darauf Remakes und neue Serienteile ankündigte. Als Publisher wurde im Dezember desselben Jahres Amazon Games bestätigt – ein Schritt, der nun mit gleich zwei großen Ankündigungen bei den Game Awards Früchte trägt.

Tomb Raider: Catalyst positioniert sich klar als nächster großer Meilenstein der Reihe. Neues Setting, mystischer Plot und moderne Technik sollen Lara Croft nach fast einem Jahrzehnt wieder ins Zentrum des AAA-Action-Adventure-Genres rücken. Bis zum Release 2027 ist zwar noch Geduld gefragt, doch die Weichen für eine erfolgreiche Rückkehr der Ikone scheinen gestellt.