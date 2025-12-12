Tomb Raider: Legacy of Atlantis offiziell bei den Game Awards 2025 angekündigt

Mit einem der emotionalsten Momente der diesjährigen Game Awards 2025 haben Amazon Game Studios und Crystal Dynamics das nächste Kapitel einer der einflussreichsten Videospielreihen aller Zeiten enthüllt: Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Dabei handelt es sich um ein vollständiges Remake von Tomb Raider aus dem Jahr 1996 – jenem Spiel, mit dem Lara Croft zur Ikone der Popkultur wurde. Passend dazu erscheint die Neuauflage im Jubiläumsjahr: 2026 feiert die Reihe ihr 30-jähriges Bestehen.

Back to the Roots – Laras Ursprung neu interpretiert

Tomb Raider: Legacy of Atlantis wurde von Grund auf neu entwickelt und erzählt Laras erstes großes Abenteuer in moderner Form neu. Inhaltlich orientiert sich das Remake eng am Original: Die britische Archäologin begibt sich auf die gefährliche Suche nach dem Scion, einem uralten Artefakt von nahezu göttlicher Macht.

Die Reise führt Lara zunächst in die dichten und feindseligen Dschungel Perus, später nach Griechenland, Ägypten und schließlich in das sagenumwobene Atlantis. Gerade dieser letzte Abschnitt gab dem Remake auch seinen neuen Untertitel und soll laut Entwicklerangaben stärker ausgearbeitet werden als noch 1996, als technische Einschränkungen der Vision klare Grenzen setzten.

Unreal Engine 5: Klassik trifft Next-Gen

Technisch setzt Legacy of Atlantis auf die Unreal Engine 5. Der Unterschied zum Original könnte kaum größer sein: Statt kantiger Polygonmodelle erwarten Spieler detailreiche Ruinen, dichte Vegetation, dynamische Beleuchtung und eine realistisch animierte Protagonistin. Lara Croft erscheint dabei klar als moderne Interpretation ihres klassischen Selbst, mit ikonischem Zopf, türkisfarbenem Top und Shorts, aber deutlich athletischer und glaubwürdiger animiert.

Crystal Dynamics betonte während der Ankündigung, dass man bewusst einen Mittelweg zwischen Nostalgie und Moderne gehe. Ziel sei es, das Spielgefühl des Originals zu bewahren, ohne sich spielerisch an überholte Designentscheidungen zu klammern.

Klassisches Gameplay, zeitgemäß umgesetzt

Auch spielerisch bleibt Tomb Raider: Legacy of Atlantis seinen Wurzeln treu. Plattforming, Erkundung, Rätsel und Kämpfe bilden weiterhin die tragenden Säulen. Der Ankündigungstrailer zeigte eine agile Lara mit Enterhaken, Doppelpistolen und akrobatischen Sprungeinlagen, die klar an das klassische Gameplay erinnern.

Gleichzeitig versprechen Crystal Dynamics und Co-Entwickler Flying Wild Hog ein modernisiertes Steuerungskonzept, flüssigere Animationen und eine deutlich filmischere Inszenierung. Rätsel sollen logischer in die Welt eingebettet sein, Kämpfe weniger statisch wirken und die Erzählweise stärker auf Charakterentwicklung setzen, ohne den Entdeckergeist des Originals zu verlieren.

Lara Crofts Stimme: Hochkarätige Besetzung

In der englischen Originalfassung wird Lara Croft von Alix Wilton Regan gesprochen. Die Schauspielerin ist in der Spielebranche keine Unbekannte und war unter anderem in Dragon Age: Inquisition, Cyberpunk 2077 und Mass Effect 3 zu hören. Ihre Besetzung deutet darauf hin, dass Lara im Remake mehr dialogische Tiefe erhalten könnte als noch im fast wortkargen Original von 1996.

Informationen zur deutschen Synchronisation liegen derzeit noch nicht vor. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass Amazon und Crystal Dynamics hier ebenfalls auf eine prominente oder zumindest erfahrene Sprecherin setzen werden.

Teil einer größeren Tomb-Raider-Zukunft

Neben Tomb Raider: Legacy of Atlantis wurde bei den Game Awards noch ein weiteres Spiel der Reihe angekündigt: Tomb Raider: Catalyst. Dabei handelt es sich um den nächsten großen Hauptteil der Serie, der Laras Geschichte nach der Reboot-Trilogie fortsetzen soll. Dessen Veröffentlichung ist allerdings erst für 2027 geplant.

Das Remake fungiert damit nicht nur als nostalgische Rückkehr zu den Ursprüngen, sondern auch als Brücke zwischen klassischer und moderner Tomb-Raider-Ära – ein Ansatz, der sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger ansprechen dürfte.

Mehr als nur ein Remake

Tomb Raider: Legacy of Atlantis ist weit mehr als eine technische Neuauflage. Es ist eine bewusste Rückbesinnung auf das Fundament der Reihe, kombiniert mit modernen Produktionswerten und zeitgemäßem Spieldesign. Sollte es Crystal Dynamics gelingen, die Balance zwischen Respekt vor dem Original und notwendiger Weiterentwicklung zu halten, könnte Lara Crofts erstes Abenteuer 2026 erneut Geschichte schreiben.