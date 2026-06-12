Der erste DLC zu Little Nightmares 3 führt euch direkt hinter die Bühne des Grauens

Bandai Namco Entertainment Europe hat heute den ersten Zusatzinhalt für Little Nightmares 3 veröffentlicht. Die Erweiterung trägt den Titel The Backstage und ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC erhältlich.

Entwickelt wurde Little Nightmares 3 – The Backstage von Supermassive Games. Der DLC führt Spielerinnen und Spieler in die finsteren Bereiche hinter den Kulissen des Carnevale und erweitert die düstere Welt des Horrorspiels um ein neues Kapitel.

The Backstage führt hinter die Kulissen des Carnevale

Im Mittelpunkt der Erweiterung steht Dime, ein Kind mit einem Laternenhut. Dieser dient nicht nur als markantes Erkennungszeichen, sondern auch als nützliches Hilfsmittel, um sich durch die dunklen Abschnitte hinter den Kulissen des Carnevale zu bewegen.

Gemeinsam mit der Protagonistin Low müssen sich Spieler neuen Bedrohungen stellen und das Licht von Dime nutzen, um einen Weg durch die Finsternis zu finden. Ziel ist es, Alone aus den Händen des Puppenspielers zu befreien.

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Damit setzt The Backstage genau dort an, wo Little Nightmares traditionell besonders stark ist: bei unheimlichen Orten, kindlicher Verletzlichkeit, grotesken Figuren und einer Atmosphäre, in der jedes Geräusch zu viel sein kann.

Separat erhältlich oder im Expansion Pass enthalten

Little Nightmares 3 – The Backstage ist separat erhältlich. Wer bereits den Secrets of the Spiral Expansion Pass besitzt, bekommt den DLC ebenfalls darüber. Der Expansion Pass ist außerdem Teil der Deluxe Edition von Little Nightmares 3.

Bandai Namco kündigt zudem an, dass im Laufe des Jahres weitere Zusatzinhalte für das Spiel erscheinen sollen. The Backstage ist damit erst der Auftakt der geplanten Erweiterungen.

Einen neuen Trailer zum DLC hat Bandai Namco ebenfalls veröffentlicht. Darin gibt es erste Eindrücke aus den düsteren Bereichen hinter den Kulissen des Carnevale und von Dime, dessen Licht offenbar eine zentrale Rolle spielt.