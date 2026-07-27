Die sogenannte physische Version von GTA 6 sorgt bereits vor ihrer Veröffentlichung für den nächsten Kritikpunkt. In der Verpackung befindet sich bekanntlich keine Disc, sondern lediglich ein Code zum Herunterladen des Spiels.

Für Käufer in Japan besitzt dieser Code sogar ein festes Ablaufdatum: Wird er nicht rechtzeitig eingelöst, verliert er bereits 170 Tage nach dem Release seine Gültigkeit.

GTA-6-Code läuft am 8. Mai 2027 ab

Die ungewöhnliche Einschränkung nennt Rockstar selbst auf seiner offiziellen Supportseite. Dort heißt es, dass Produktcodes in Japan aufgrund regionaler Bestimmungen 170 Tage nach dem Ausgabedatum verfallen.

Als Ausgabedatum legt Rockstar nicht den individuellen Kaufzeitpunkt, sondern den weltweiten Veröffentlichungstag von GTA 6 fest: den 19. November 2026. Daraus ergibt sich der 8. Mai 2027 als letzter möglicher Tag für die Einlösung.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wer in Japan nach diesem Datum noch eine ungeöffnete Box im Handel findet oder eine versiegelte Ausgabe verschenkt bekommt, könnte darin somit einen bereits abgelaufenen Downloadcode vorfinden.

Rockstars vollständige Formulierung findet ihr in den offiziellen Informationen zu Plattformen, Editionen und Versionen von GTA 6.

Einschränkung betrifft offenbar die PS5-Version

Wichtig ist dabei eine Einschränkung, die in einigen Meldungen untergeht: Der Hinweis auf das Ablaufdatum steht bei Rockstar innerhalb der Angaben zu den regional gebundenen PlayStation-Codes.

Ein japanischer PS5-Code kann außerdem nur mit einem PlayStation-Konto eingelöst werden, das ebenfalls für Japan registriert wurde. Für Deutschland und die übrigen europäischen Märkte nennt Rockstar kein vergleichbares Ablaufdatum.

Bei den Xbox-Versionen erklärt das Unternehmen lediglich, dass die Codes nicht regional gebunden seien. Ein Ablaufdatum von 170 Tagen wird für sie nicht aufgeführt. Die japanische Sonderregelung scheint somit ausschließlich die PS5-Ausgabe zu betreffen.

Müssen Codes in Japan nach 170 Tagen ablaufen?

Rockstar begründet die Entscheidung knapp mit „regionalen Bestimmungen“, nennt jedoch kein konkretes Gesetz. Deshalb lässt sich derzeit nicht abschließend klären, welche Vorschrift genau hinter dem ungewöhnlichen Zeitraum steckt.

In Japan gelten besondere Regeln für vorausbezahlte Zahlungsmittel und digitale Guthaben. Instrumente mit einer Gültigkeit von höchstens sechs Monaten können von Teilen dieser Regulierung ausgenommen sein. Die 170 Tage liegen knapp unterhalb dieser Grenze.

Es ist daher zumindest denkbar, dass Rockstar das Ablaufdatum nicht unmittelbar vorgeschrieben bekommt, sondern es festlegt, um zusätzliche regulatorische Anforderungen zu vermeiden. Das ist bislang allerdings nur eine naheliegende Erklärung und wurde vom Unternehmen nicht bestätigt.

Box steht schon eine Woche vor dem Release im Handel

Besonders ungewöhnlich ist die Regelung, weil die Verpackungen von GTA 6 bereits am 12. November 2026 in den Handel kommen sollen. Käufer können den enthaltenen Code ab diesem Zeitpunkt einlösen und den umfangreichen Download vorab starten. Spielbar wird GTA 6 dann ab dem 19. November.

Auf der offiziellen Seite bezeichnet Rockstar diesen Code ausdrücklich als digitalen Downloadcode für Grand Theft Auto 6. Die Formulierung spricht daher dafür, dass das Ablaufdatum tatsächlich den Zugang zum Hauptspiel betrifft und nicht lediglich einen Vorbestellerbonus.

Eine klassische Disc befindet sich in keiner der zum Verkaufsstart angebotenen Box-Versionen. Der Download und die Bindung an ein PlayStation- beziehungsweise Xbox-Konto sind zwingend erforderlich.

Der große Nachteil der Code-in-a-Box-Version

Eine Verpackung mit Downloadcode besitzt ohnehin nicht die üblichen Vorteile einer physischen Veröffentlichung. Nach der Einlösung ist GTA 6 dauerhaft an das jeweilige Benutzerkonto gebunden. Das Spiel kann anschließend weder als vollständige Box weiterverkauft noch verliehen werden.

Das japanische Ablaufdatum verschärft dieses Problem zusätzlich: Selbst eine ungeöffnete Ausgabe bleibt nicht dauerhaft nutzbar. Damit verliert die Box auch einen erheblichen Teil ihres möglichen Sammlerwerts.

Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion über den Rückgang physischer Spiele dürfte die Entscheidung für weitere Kritik sorgen. Erst kürzlich erklärte der frühere Rockstar-Mitgründer Dan Houser, Unternehmen sollten physische Produkte weiterhin anbieten, solange Spieler diese verlangen.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wurde noch nicht offiziell angekündigt.

Was haltet ihr von einem Spielcode, der unabhängig vom Kaufdatum nach 170 Tagen abläuft? Und ergibt eine Box ohne Disc für euch überhaupt noch Sinn?