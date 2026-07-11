PS Plus Extra und Premium im Juli 2026 – Ankündigung am 15. Juli bestätigt

Der nächste Schwung an PS-Plus-Spielen für die Abo-Stufen Extra und Premium steht schon fest im Kalender. Sony wird die Juli-Auswahl 2026 am 15. Juli 2026 enthüllen und diesmal ist der Termin sogar vorab klar bestätigt.

Interessant ist dabei vor allem, dass es zuletzt im Juni 2026 ein leicht experimentelles Rollout gab, sich am grundlegenden Muster aber wenig geändert hat. Für euch heißt das: Wer auf neue Katalog-Games wartet, kann den 15. Juli als Stichtag einplanen.

Der Termin für Extra und Premium im Juli 2026

Wann ist die PS-Plus-Ankündigung für Extra und Premium? Die Enthüllung der Extra- und Premium-Spiele für Juli 2026 ist für Mittwoch, den 15. Juli 2026 angesetzt. Die Uhrzeit liegt bei 8:30 AM ET, was in Deutschland 14:30 Uhr entspricht.

Traditionell folgt auf die Ankündigung meist die Freischaltung der Spiele im Katalog am darauffolgenden Dienstag. Nach dem abweichenden Zeitplan im Juni 2026 bleibt allerdings offen, ob Sony auch im Juli wieder exakt auf diesen Dienstag setzt oder erneut ein anderes Release-Fenster nutzt.

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Diese PS-Plus-Essential-Spiele gibt es im Juli 2026 bereits

Welche Gratis-Spiele sind im Juli 2026 jetzt schon verfügbar? Unabhängig vom Extra- und Premium-Katalog laufen die PS-Plus-Essential-Games bereits. Bis zum 4. August 2026 könnt ihr euch die folgenden Titel sichern:

For The King 2 (rundenbasiertes Roguelike-RPG)

CrossCode (retro-inspiriertes 2D-Action-RPG)

Call of Duty: Modern Warfare 3 (First-Person-Shooter, Headliner)

Wer die Essential-Spiele nicht rechtzeitig in die Bibliothek packt, geht leer aus. Gerade Modern Warfare 3 dürfte für viele das Zugpferd sein, während CrossCode und For The King 2 eher die etwas spezielleren, aber umso spannenderen Picks abgeben.

Premium-Spiel für Juli 2026 steht bereits fest

Welches Premium-Spiel kommt im Juli 2026? Beim Premium-Tier ist die Überraschung diesmal klein, denn ein Titel gilt bereits als gesetzt: Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy. Da PS Plus beim Premium-Part üblicherweise nicht mehr als ein neues Spiel ergänzt, wird hier im Rahmen der Juli-Ankündigung voraussichtlich nichts Weiteres nachgeschoben.

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy ist ein Third-Person-Actionspiel, das vor allem über seine physikgetriebenen Psycho-Kräfte auffällt. Ihr steuert Nick Scryer, einen Regierungsagenten, der ohne Erinnerungen aufwacht und nach und nach Fähigkeiten wie Telekinese, Gedankenkontrolle und Pyrokinese entdeckt.

Das Konzept lebt davon, dass ihr Gegner in Wände schleudert, Objekte als Waffen durch Räume reißt, Feinde übernehmt und Umgebungsrätsel mit euren Kräften löst. Der Titel gilt bis heute als eines der kreativeren Actionspiele aus der PS2- und Xbox-Ära.

Info Details Original-Release 14. Juni 2004 (Nordamerika) Original-Plattformen PlayStation 2, Xbox, PC Entwickler Midway Games (Midway Studios Los Angeles) Publisher Midway Games Genre Third-Person-Action Spielzeit rund 10 bis 12 Stunden

Auch bei den Wertungen kann sich der Klassiker sehen lassen: Die PS2-Version liegt bei Metacritic bei einem Metascore von 84, die Xbox-Version ebenfalls bei 84. Der User-Score fällt mit 7,0 etwas niedriger aus, bleibt aber solide.

Was jetzt für Extra-Abonnenten spannend wird

Welche Spiele kommen in PS Plus Extra im Juli 2026? Welche Titel Sony konkret für den Extra-Katalog einplant, wird erst mit der offiziellen Juli-Ankündigung klar. Nach den bislang bekannten Planungen bis in den September hinein steht zumindest fest, dass Sony für die kommenden Monate weiter mit einer recht selbstbewussten Auswahl plant.

Wenn ihr PS Plus Extra oder Premium nutzt, lohnt es sich, den 15. Juli 2026 im Blick zu behalten, um direkt zu sehen, ob für euren Geschmack echte Highlights dabei sind oder ob es eher ein Monat zum Nachholen von Backlog-Titeln wird.

Was wünscht ihr euch für PS Plus Extra im Juli 2026 und freut ihr euch auf Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy im Premium-Tier? Schreibt es gern in die Kommentare.