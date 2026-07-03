PS Plus – Sony erklärt Hebel für Profitabilität, weitere Preisanpassungen offen

PlayStation hat sich in einem neuen Statement erneut zu möglichen Preisänderungen bei PlayStation Plus geäußert. Hintergrund ist eine interne Fragerunde mit mehreren hochrangigen Verantwortlichen, in der es um die Rolle des Abo-Dienstes im PlayStation-Geschäft und um die Frage ging, ob nach der jüngsten Anpassung im Mai 2026 weitere Erhöhungen folgen könnten.

Klar ist: Konkrete neue Preise oder ein Datum für die nächste Anpassung wurden nicht genannt. Trotzdem ist die Botschaft deutlich, denn Sony betont, dass man bei PS Plus weiter an Stellschrauben dreht, um das Angebot wirtschaftlich effizient zu halten.

Das neue Statement zur PS-Plus-Strategie

Was sagt PlayStation konkret zu möglichen PS-Plus-Preiserhöhungen? In der Runde mit SIE-CEO Hideaki Nishino, Studio-Business-CEO Hermen Hulst und Finanzchefin Lynn Azar wurde die Balance aus Gegenwert für die Community und Kosten für Kunden als zentrales Thema beschrieben. PS Plus solle weiter stark im Preis-Leistungs-Verhältnis bleiben, gleichzeitig aber profitabler und effizienter werden.

PlayStation Plus bietet einen starken Wert für die Community, und wir gleichen diesen Wert fortlaufend mit den Kosten für Kunden aus. Wir nutzen mehrere Hebel, um die Profitabilität zu verbessern, darunter Preisgestaltung, Tier-Mix und effizientere Content-Akquise. Höhere Stufen machen inzwischen 40 Prozent der Abonnenten aus, was eine starke Nachfrage widerspiegelt. PS Plus bleibt ein wichtiger Profitabilitätsfaktor, und wir haben im Geschäftsjahr 2025 eine Rekord-Profitabilität mit PS Plus erreicht. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Warum ist der Hinweis auf Profitabilität so wichtig? Weil PlayStation damit offen kommuniziert, dass Preisanpassungen nur ein Teil des Werkzeugs sind. Ebenso entscheidend seien die Verteilung der Abos auf die einzelnen Stufen und die Kosten, zu denen Inhalte für den Service eingekauft werden.

Was das für Abonnenten in Deutschland bedeuten kann

Welche Faktoren könnten die PS-Plus-Preise in Zukunft beeinflussen? Aus dem Statement lassen sich mehrere Punkte herauslesen: PlayStation will die Einnahmenstruktur über den Anteil der höheren Stufen weiter stärken, gleichzeitig aber bei der Content-Beschaffung effizienter werden. Beides kann bedeuten, dass das Angebot in den höheren Tiers weiter ausgebaut wird, während der Preisrahmen grundsätzlich überprüfbar bleibt.

Wie ordnet PlayStation die Lage rund um Konsolen und Distribution ein? In der Diskussion klangen auch größere Branchenthemen an, etwa steigende Kosten insgesamt und langfristige Umbrüche bei Store-Strukturen und physischer Distribution, die bis 2028 geplant sind. Offizielle Details zu einer PlayStation 6 wurden weiterhin nicht angekündigt, dennoch ist der Kontext klar: PS Plus soll als fester Bestandteil des PlayStation-Ökosystems profitabel bleiben.

Diese PS-Plus-Spiele solltest du jetzt noch sichern

Welche PS-Plus-Games sind im Juni 2026 noch verfügbar? Wer PS Plus Essential nutzt, hat nur noch wenige Tage Zeit: Die kostenlosen Juni-Spiele lassen sich noch bis zum 7. Juli 2026 sichern, bevor sie ausgetauscht werden.

Grounded: Fully Yoked Edition

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Warhammer 40K: Darktide

Welche Spiele kommen mit PS Plus im Juli 2026? Ab dem Wechsel werden die Essential-Titel für Juli freigeschaltet. Dieses Line-up ist bereits genannt:

Call of Duty: Modern Warfare 3

3 For the King 2

CrossCode

Wie stehst du zu möglichen weiteren PS-Plus-Preisänderungen, und reichen dir die monatlichen Spiele als Gegenwert aus? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.