PS Plus Premium im August 2026 – Onimusha Dawn of Dreams kehrt zurück

PlayStation Plus Premium erhält im August 2026 einen bereits vorzeitig bestätigten Neuzugang. Mit Onimusha: Dawn of Dreams kehrt ein rund 20 Jahre alter PS2-Klassiker zurück, der Abonnenten voraussichtlich ab dem 18. August 2026 im Spielekatalog zur Verfügung stehen wird.

Sony hatte das Actionspiel bereits während der State of Play im Juni 2026 für August angekündigt. Die vollständige Auswahl für die Extra- und Premium-Stufen wird voraussichtlich am 12. August 2026 vorgestellt, sodass neben Onimusha: Dawn of Dreams noch weitere Titel folgen dürften.

Rückkehr eines PS2-Klassikers

Welches Spiel erweitert PS Plus Premium im August 2026? Onimusha: Dawn of Dreams erschien ursprünglich im Jahr 2006 und bildete für lange Zeit den letzten großen Hauptteil der Capcom-Reihe. Das Spiel setzt auf schnelle Schwertkämpfe, übernatürliche Fähigkeiten und verschiedene spielbare Charaktere.

Der damalige PS2-Titel konnte nicht vollständig an den Erfolg seiner Vorgänger anknüpfen. Durch die Aufnahme in PS Plus Premium erhält er nun allerdings eine neue Chance, sowohl langjährige Fans als auch ein jüngeres Publikum zu erreichen.

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Ein Premium-Abonnement wird für den Zugriff erforderlich sein. Beim Termin handelt es sich bislang um den wahrscheinlichsten Veröffentlichungstag, da Sony neue Inhalte für den Extra- und Premium-Katalog üblicherweise an einem Dienstag freischaltet. Für August fällt dieser Tag auf den 18. August 2026.

Capcom bereitet das große Comeback vor

Warum erscheint Onimusha: Dawn of Dreams gerade jetzt bei PlayStation Plus? Die Veröffentlichung ist offenbar auf die bevorstehende Rückkehr der Reihe abgestimmt. Onimusha: Way of the Sword erscheint am 4. September 2026 für die PlayStation 5 und soll das Franchise nach einer langen Pause wieder als moderne Actionspiel-Marke etablieren.

Capcom hat die Neuauflage der Marke über mehrere Jahre vorbereitet. Onimusha: Warlords und Onimusha 2: Samurai’s Destiny wurden bereits überarbeitet, während Dawn of Dreams nun das letzte große Kapitel vor dem neuen Teil wieder zugänglich macht.

Damit eignet sich der PS Plus-Neuzugang gut als Vorbereitung auf Onimusha: Way of the Sword. Gleichzeitig können Abonnenten nachvollziehen, wie sich das Kampfsystem und die Erzählweise der Reihe seit der PS2-Ära weiterentwickelt haben.

Weitere PS Plus-Spiele im August

Welche monatlichen PS Plus-Spiele sind bereits verfügbar? Unabhängig vom kommenden Premium-Katalog können Mitglieder seit dem 4. August 2026 drei monatliche Spiele einlösen. Das Angebot läuft bis zum 31. August 2026 und umfasst alle drei Mitgliedschaftsstufen.

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Diese Titel bleiben nach der Einlösung dauerhaft mit dem jeweiligen Konto verbunden, können jedoch nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abonnement gespielt werden. Onimusha: Dawn of Dreams gehört dagegen zum Premium-Spielekatalog und ist deshalb nur verfügbar, solange es dort angeboten wird.

Freut ihr euch auf die Rückkehr von Onimusha: Dawn of Dreams, oder wartet ihr bereits auf Onimusha: Way of the Sword? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.