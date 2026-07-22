PS Plus Extra am 28. Juli 2026 – diese vier Spiele sollen neu kommen

Die nächste Ladung frischer Spiele für PlayStation Plus Extra ist schon vor dem offiziellen Drop bekannt geworden. Am 28. Juli 2026 sollen gleich vier Titel in der Extra-Stufe landen, kurz nachdem Sony erst am 21. Juli 2026 neue Inhalte nachgeschoben hat. Auffällig ist dabei vor allem der neue Rhythmus: Statt einem großen Monats-Update werden Extra und Premium offenbar zunehmend über den Monat verteilt befüllt.

Zuletzt kamen am 21. Juli 2026 für PS Plus Extra das Open-World-Abenteuer Avatar: Frontiers of Pandora sowie Firefighting Simulator: Ignite dazu. In PS Plus Premium wurden zusätzlich Psi-Ops: The Mindgate Prophecy und Fahrenheit beziehungsweise Indigo Prophecy ergänzt. Jetzt richtet sich der Blick auf den nächsten Termin Ende Juli.

Die neuen PS Plus Extra-Spiele am 28. Juli 2026

Welche Spiele kommen am 28. Juli 2026 zu PS Plus Extra? Laut den vorab bekannten Infos erweitert Sony das Extra-Angebot am 28. Juli 2026 um die folgenden vier Games:

Mighty Morphin Power Rangers: Ritas Rewind

Dying Light

Snow Bros. Wonderland

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Die Auswahl ist dabei bewusst breit aufgestellt: Retro-Beat-em-up trifft auf Zombie-Action, Koop-Arcade und ein erzählerisches Rollenspiel mit Würfelmechanik. Wer im Extra-Katalog zuletzt auf Abwechslung gehofft hat, bekommt damit einen ziemlich bunten Mix.

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Das steckt in den vier Neuzugängen

Was erwartet dich bei Mighty Morphin Power Rangers: Ritas Rewind? Der 2024er-Titel setzt auf Retro-Vibes im Beat-em-up-Stil. Inhaltlich geht es um eine robotische Rita, die durch eine Zeitreise zurückkehrt und sich mit ihrem jüngeren Ich verbündet. Entsprechend steht hier klassisches Prügeln vor ikonischer Kulisse im Vordergrund, ideal für Fans von Arcade-Action und dem Franchise.

Warum ist Dying Light auch Jahre später noch spannend? Dying Light gilt für viele als eines der stärkeren Zombie-Spiele der letzten Konsolengeneration und bringt mit Kyle Crane die Hauptfigur des ersten Teils zurück auf die Bühne. Parkour, Tag-und-Nacht-Dynamik und das offene Leveldesign sind genau die Zutaten, die den Titel im PS-Plus-Kontext auch heute noch sehr attraktiv machen, gerade für alle, die ihn damals verpasst haben.

Wie unterscheidet sich Snow Bros. Wonderland von den Vorgängern? Snow Bros. Wonderland führt eine traditionsreiche Reihe weiter, schwenkt aber auf 3D um und baut den Koop-Aspekt aus. Aus dem früheren Zweier-Koop wird hier ein Vierer-Koop, womit das Spiel deutlich stärker auf chaotische Party-Runden und gemeinsames Durchspielen ausgelegt ist.

Worum geht es in Citizen Sleeper 2: Starward Vector? Hier erwartet dich ein erzählfokussiertes RPG, das Entscheidungen und Würfelmechaniken kombiniert. Du spielst einen entkommenen Androiden ohne Erinnerungen, mit fehlerhaftem Körper und einem Kopfgeld auf dich. Das Ziel ist Überleben und Navigation durch Intrigen im Starward Belt, was Citizen Sleeper 2 klar in die Ecke der ruhigeren, storygetriebenen Spiele rückt.

Spiel Genre-Fokus Metascore Mighty Morphin Power Rangers: Ritas Rewind Retro-Beat-em-up 70 Dying Light Open-World-Zombie-Action 74 Snow Bros. Wonderland Koop-Arcade in 3D 70 Citizen Sleeper 2: Starward Vector Narratives RPG mit Würfelmechanik 85

Der neue Release-Rhythmus und der nächste Termin

Wie verändert sich die PS Plus-Rollout-Strategie im Juli 2026? Sony scheint Extra und Premium nicht mehr nur mit einem großen monatlichen Dump zu füttern, sondern in mehreren Etappen über den Monat zu verteilen. Praktisch bedeutet das: weniger lange Durststrecken zwischen Neuzugängen und mehr kleinere Highlights, die sich im Kalender besser verteilen.

Wann werden die PS Plus Essential-Spiele für August 2026 erwartet? Die Ankündigung der Essential-Auswahl für August 2026 wird für den 29. Juli 2026 erwartet, die Bereitstellung soll dann am 4. August 2026 folgen. Damit steht direkt nach dem Extra-Update schon der nächste spannende Termin an.

Welche der vier Extra-Neuzugänge am 28. Juli 2026 reizt dich am meisten, und wünschst du dir lieber viele kleine Drops oder weiterhin das große Monats-Update? Schreib es gern in die Kommentare.