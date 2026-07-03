PS Plus bis September 2026 – diese 7 Spiele sind bereits bestätigt

PlayStation Plus ist zwar ein Abo, das Monat für Monat neue Überraschungen liefern soll, doch diesmal liegt ein ungewöhnlich weiter Blick nach vorn auf dem Tisch: Bis einschließlich September 2026 sind bereits sieben kommende Spiele bestätigt, die in einem der PS-Plus-Tarife landen. Damit ist ein kleiner Fahrplan gesetzt, der zumindest für die nächsten Monate etwas Planungssicherheit schafft.

Ein Teil dieser Bestätigungen kam rund um das State of Play im Juni 2026, das gleich mehrere Ankündigungen für die kommenden Monate angestoßen hat. Während für viele spätere Monate noch alles offen ist, stehen für Juli bis September 2026 schon konkrete Titel und teils sogar Termine fest.

Diese PS-Plus-Spiele sind bereits für Juli 2026 bestätigt

Welche PS-Plus-Essential-Spiele kommen im Juli 2026? Für PS Plus Essential sind drei Spiele offiziell als Monatsauswahl für Juli 2026 bestätigt. Sie sollen ab dem 3. Juli 2026 verfügbar sein und sind laut Ankündigung auf PS4 und PS5 spielbar.

Die Auswahl deckt dabei gleich mehrere Geschmäcker ab: ein großer Blockbuster-Shooter, ein kooperatives Roguelike-RPG und ein Action-RPG, das bei Indie-Fans seit Jahren einen hervorragenden Ruf genießt.

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Call of Duty: Modern Warfare 3 ( PS Plus Essential)

3 ( Essential) For the King 2 (PS Plus Essential)

CrossCode (PS Plus Essential)

Gerade Call of Duty: Modern Warfare 3 dürfte für viele der prominenteste Download sein, während CrossCode als potenzieller Geheimtipp gilt, wenn ihr Lust auf knackige Dungeons, schnelle Kämpfe und Puzzle-Passagen habt.

Neue Klassiker für PS Plus Premium im Sommer 2026

Welche PS-Plus-Premium-Spiele sind für Juli und August 2026 geplant? Auch für PS Plus Premium sind zwei Retro-Zugänge bereits fest eingeplant, inklusive Zeitfenster. Den Anfang macht Mitte Juli ein PS2-Kulttitel mit übernatürlichen Kräften, gefolgt von einem weiteren Serienableger einer bekannten Action-Reihe im August.

Bei Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy dreht sich viel um Telekinese, Gedankenkontrolle und das Spiel mit der Umgebung in Third-Person-Action. Onimusha: Dawn of Dreams wiederum ist der vierte Teil der Onimusha-Reihe und soll im Kontext der kommenden Veröffentlichung Onimusha: Way of the Sword im September 2026 besonders interessant sein.

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy (PS Plus Premium, ab 15. Juli 2026)

Onimusha: Dawn of Dreams (PS Plus Premium, Mitte August 2026)

PS Plus Essential im August und ein großes Extra-Highlight im September 2026

Welche Day-One-Spiele sind für PS Plus im August und September 2026 bestätigt? Ein weiterer Fixpunkt ist Big Walk, das als Day-One-Titel für PS Plus Essential angekündigt ist und am 4. August 2026 erscheint. Das Koop-Spiel stammt vom Studio hinter Untitled Goose Game und setzt stark auf Kommunikation, gemeinsames Erkunden und Puzzle-Lösungen.

Für PS Plus Extra ist außerdem ein besonders auffälliger Day-One-Release bestätigt: RuneScape: Dragonwilds soll am 15. September 2026 in Version 1.0 auf PC und Konsolen erscheinen, inklusive PS5, und direkt zum Start im Extra-Katalog landen. Der Mix aus Survival-Crafting, Basisbau, Magie und Erkundung im RuneScape-Universum zielt klar auf Solo-Fans und Koop-Gruppen.

Big Walk (PS Plus Essential, Day-One am 4. August 2026)

RuneScape: Dragonwilds (PS Plus Extra, Day-One am 15. September 2026)

Wie gefällt euch dieser frühe Ausblick auf die bereits bestätigten PS-Plus-Spiele bis September 2026, und auf welchen der sieben Titel habt ihr am meisten Lust? Schreibt es gern in die Kommentare.