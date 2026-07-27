Halo Campaign Evolved – Legendary-Geheimsequenzen deuten Halo 2 Remake an

Halo: Campaign Evolved ist noch nicht einmal offiziell erschienen, da sorgt das Early-Access-Finale bereits für Gesprächsstoff. Wer die Kampagne schon komplett abgeschlossen hat, berichtet von gleich zwei freischaltbaren Cutscenes, die ziemlich eindeutig in Richtung eines möglichen Halo 2 Remakes zeigen.

Der Clou: Die Szenen sind nicht Teil des normalen Abspanns, sondern verstecken sich hinter einer klassischen Herausforderung, die Halo-Fans seit Jahren kennen. Damit setzt Halo: Campaign Evolved eine Tradition fort, in der gerade die Legendary-Abschlüsse nicht nur Bonusgags liefern, sondern manchmal auch echte Hinweise auf das liefern, was als Nächstes kommt.

Die Legendary-Geheimsequenzen im Detail

Wie schaltet man die geheimen Cutscenes frei? Laut Berichten aus dem Early Access bekommt ihr die beiden zusätzlichen Sequenzen, wenn ihr alle 10 Missionen der Hauptkampagne auf Legendär abschließt. Direkt nach dem Ende laufen dann zwei besondere Cutscenes nacheinander.

Die erste Szene setzt auf Humor und Fanservice rund um Sergeant Avery Johnson. Er sieht sich auf einem Datapad eine bekannte Legendary-Geheimsequenz aus Halo: Kampf um die Zukunft an und kommentiert sinngemäß, dass das noch Zeiten gewesen seien.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Das waren noch Zeiten.

Danach zoomt die Kamera heraus: Johnson liegt entspannt auf den Trümmern eines abgestürzten Warthogs an einem Strand des Halo-Rings. In der Ferne ist ein massiver Explosionsblitz am Ring zu sehen, während ein UNSC-Pelican über ihn hinwegfliegt. Johnson steht auf, setzt an zu einem Fluch, fängt sich dann aber und macht sich Richtung Pelican auf.

Bevor er verschwindet, dreht er sich zur Kamera und liefert eine Zeile, die wie ein bewusst gesetztes Augenzwinkern wirkt.

Wir sehen uns in der Fortsetzung.

Der direkte Halo-2-Verweis über Guilty Spark

Welche Hinweise sprechen konkret für ein Halo 2 Remake? Deutlich weniger scherzhaft und dafür umso eindeutiger fällt die zweite Geheimsequenz aus. Sie zeigt 343 Guilty Spark im All, offenbar kurz nach dem Chaos rund um den Halo-Array.

Die Kamera folgt dem Monitor zu einem orangefarbenen Planeten, bevor ein schwebender Hightech-Komplex ins Bild kommt. Das Setting wirkt wie Threshold, inklusive einer Struktur, die stark an die Gasabbauanlage erinnert, die viele aus der Kampagne von Halo 2 kennen, wenn man als der Arbiter unterwegs ist.

Gerade dieser Übergang ist spannend, weil er nicht nur ein generelles Halo-Universum-Stichwort liefert, sondern einen sehr konkreten Ort mit sehr konkreter Halo-2-Bedeutung. Zusammen mit Johnsons Sequel-Spruch entsteht so der Eindruck, dass Halo: Campaign Evolved hier mehr macht als nur nostalgische Rückblicke zu verteilen.

Was das für Halo-Fans bedeuten könnte

Wann könnte ein Halo 2 Remake erscheinen? Offiziell ist ein Remake von Halo 2 weder von Halo Studios noch von Microsoft bestätigt. Trotzdem wirken die beiden Legendary-Sequenzen wie ein bewusst platzierter Doppelhinweis: einmal als lockerer Teaser für alle, einmal als Lore-Brücke mit klarer Richtung.

Genauso denkbar ist allerdings, dass die Szenen vor allem die Story-Lücke schließen sollen, um den Übergang von Halo: Campaign Evolved zu Halo 2: Anniversary runder wirken zu lassen. In jedem Fall ist es ein Signal an die Community, dass die Reihe ihre großen Meilensteine weiterhin aktiv im Blick hat.

Habt ihr Halo: Campaign Evolved im Early Access schon durchgespielt und die geheimen Cutscenes gesehen, und würdet ihr ein echtes Halo 2 Remake feiern? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.