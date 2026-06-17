Rockstar hat das nächste große Update für GTA Online angekündigt. Im Juli erscheint mit The Kortz Center Heist ein neuer mehrstufiger Raubzug, der Spielerinnen und Spieler in das berühmte Kortz Center in Pacific Bluffs führt.

Das Museum liegt hoch über Los Santos und war bisher vor allem als markanter Ort in der Spielwelt bekannt. Mit dem kommenden Update wird daraus nun der Schauplatz eines neuen Heists rund um Kunstraub, Fälschungen und wertvolle internationale Werke.

The Kortz Center Heist kommt im Juli

Für den neuen Heist müsst ihr zunächst ein Art Studio zu eurer Mansion-Immobilie hinzufügen. Danach wird das weitläufige Kortz-Center-Gelände ausgekundschaftet, bevor ihr euch für eine Vorgehensweise entscheidet.

Rockstar spricht von einem mehrstufigen Heist, bei dem ihr das Gelände infiltrieren und anschließend wieder entkommen müsst. Konkrete Details zu den Missionen, möglichen Beutezielen oder Belohnungen sollen in den kommenden Wochen folgen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Der neue GTA-Online-Heist erscheint im Juli für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

© Rockstar Games

Vorbereitung auf den neuen Heist

Schon vor dem Start des Updates sollen Spielerinnen und Spieler verschiedene Möglichkeiten bekommen, sich auf The Kortz Center Heist vorzubereiten. Rockstar kündigt dafür besondere Events mit Bonus-GTA$, hohen Rabatten und exklusiven Belohnungen über das Fine Art Collector-Programm an.

Wer noch keine passende Luxusimmobilie besitzt, soll ebenfalls profitieren. Für GTA+-Mitglieder ist ein Rabatt von 2.000.000 GTA$ auf eine Mansion-Immobilie geplant. Außerdem gibt es zeitweise 40 Prozent Bonus-GTA$ auf alle Shark Cards.

GTA 5: Kostenloses Upgrade für PS5 und Xbox Series X|S

Die zweite große Nachricht betrifft GTA 5 selbst. Ab dem 18. Juni können Besitzerinnen und Besitzer einer PS4-Version oder der digitalen Xbox-One-Version von Grand Theft Auto V ohne zusätzliche Kosten auf die PS5- beziehungsweise Xbox-Series-X|S-Version upgraden.

Damit erhalten weitere Spieler Zugriff auf die aktuellen Konsolenversionen von GTA 5 und GTA Online. Dazu gehören technische Verbesserungen, die Migration von Story- und Online-Fortschritt sowie zusätzliche Features wie Hao’s Special Works, Karrierefortschritte und weitere Inhalte der neueren Versionen.

PC-Spieler können bereits von der Legacy-Version kostenlos auf die Enhanced-Version wechseln. Diese enthält unter anderem PC-spezifische Verbesserungen wie Raytracing Ambient Occlusion und Global Illumination.

GTA Online bekommt vor GTA 6 noch einmal einen großen Heist

Der neue Kortz Center Heist zeigt, dass Rockstar GTA Online auch 2026 weiter mit großen Inhaltsupdates versorgt. Besonders spannend ist dabei der Schauplatz: Das Kortz Center gehört seit Jahren zu den auffälligsten Orten in Los Santos, wurde spielerisch aber bisher kaum ausgeschöpft.

Mit Kunstraub, Luxusimmobilien und einem neuen mehrstufigen Heist schlägt Rockstar nun eine Richtung ein, die thematisch gut zu den bisherigen High-End-Raubzügen von GTA Online passt.

Weitere Details zu GTA Online: The Kortz Center Heist sollen in den kommenden Wochen über den Rockstar Newswire folgen.