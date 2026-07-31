Der Kortz Center Heist berücksichtigt überraschend viele Immobilien und Erweiterungen, die ihr bereits in GTA Online besitzt. Eine Agentur, ein Terrorbyte oder die Textilfabrik verschaffen euch beispielsweise mehr Zeit im Tresor. Andere Upgrades liefern stärkere Waffen, schnellere Fluchtfahrzeuge oder reduzieren euren Fahndungslevel.

Keine dieser Erweiterungen ist notwendig, um den Heist abzuschließen. Sie erleichtern lediglich das Finale und erhöhen nicht den Wert eurer Beute.

Alle Immobilien und Upgrades im Überblick

Welche Besitztümer bringen Vorteile beim Kortz-Center-Raub? Insgesamt wirken sich drei Mansion-Erweiterungen und mehrere ältere Immobilien auf das Finale aus:

Immobilie oder Upgrade Vorteil im Finale Preis Waffenkammer in Mansion Ergänzt jede Waffenauswahl um eine Mk-II-Waffe 720.000 GTA-Dollar Fahrzeugwerkstatt in Mansion Verbessert bestimmte Fluchtfahrzeuge 880.000 GTA-Dollar Wachen in Mansion Reduziert den anfänglichen Fahndungslevel um einen Stern 1.750.000 GTA-Dollar Bunker Überträgt passende erforschte Verbesserungen auf die Mk-II-Waffe ab 1.165.000 GTA-Dollar Agentur Verschafft mehr Zeit im Tresor ab 2.010.000 GTA-Dollar Textilfabrik von Darnell Bros. Verschafft mehr Zeit im Tresor 2.350.000 GTA-Dollar Terrorbyte Verschafft mehr Zeit im Tresor 1.375.000 GTA-Dollar Drohnenstation in der Spielhalle Schaltet Nano-Drohnen im Finale frei 1.460.000 GTA-Dollar

Die angegebenen Preise berücksichtigen nicht immer die benötigte Basisimmobilie. Für einen Terrorbyte benötigt ihr beispielsweise zunächst einen Nachtclub. Die Drohnenstation kann nur in einer bereits vorhandenen Spielhalle eingerichtet werden.

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Mehr Zeit im Tresor erhalten

Wie lässt sich die verfügbare Zeit im Tresor verlängern? Dafür müsst ihr mindestens einen der folgenden Besitztümer besitzen:

eine Agentur

die Textilfabrik von Darnell Bros.

einen Terrorbyte

Der jeweilige Kontakt unterstützt Raf beim Hacken des Wärmesensors. Dadurch steigt dessen Temperatur langsamer und ihr habt mehr Zeit, das Primärziel sowie zusätzliche Gemälde einzusammeln.

Die drei Boni lassen sich allerdings nicht miteinander kombinieren. Besitzt ihr beispielsweise eine Agentur und einen Terrorbyte, erhaltet ihr trotzdem nur denselben Zeitbonus wie mit einer einzelnen Immobilie. Welcher eurer Kontakte im Dialog erwähnt wird, macht für die Stärke des Effekts keinen Unterschied.

© Rockstar Games

Rockstar nennt keine konkrete Zahl für die gewonnene Zeit. Kauft daher nicht mehrere der Immobilien in der Hoffnung, den Aufenthalt im Tresor immer weiter verlängern zu können.

Für Spieler, die den Heist solo absolvieren, ist dieser Bonus besonders hilfreich. Ohne Teammitglieder benötigt ihr länger, um zusätzliche Gemälde einzusammeln und die Schließfächer mit den optional vorbereiteten Bohrmaschinen zu öffnen.

Stärkere Mk-II-Waffen durch Waffenkammer und Bunker

Wie erhaltet ihr bessere Waffen im Finale? Die Waffenkammer der Mansions ergänzt jede verfügbare Ausrüstung um eine passende Mk-II-Waffe. Dadurch seid ihr besser vorbereitet, falls eure Tarnung auffliegt oder ihr euch bewusst für ein offensives Vorgehen entscheidet.

© Rockstar Games

Bevor ihr die Waffenkammer für 720.000 GTA-Dollar kaufen könnt, müsst ihr bereits eine Agentur besitzen. Dadurch erhaltet ihr automatisch auch den zuvor beschriebenen Zeitbonus für den Tresor.

Ein vorhandener Bunker kann die Mk-II-Waffe zusätzlich verbessern. Dafür müssen die entsprechenden Verbesserungen allerdings zuvor über die Bunker-Forschung freigeschaltet worden sein. Der alleinige Besitz eines Bunkers schaltet nicht automatisch sämtliche Spezialmunition und Waffenaufsätze frei.

Für einen vollständig unentdeckten Durchlauf sind die stärkeren Waffen weniger entscheidend. In unserem Solo-Stealth-Guide reicht eine schallgedämpfte Pistole aus, um die benötigten Wachen auszuschalten.

© Rockstar Games

Verbesserte Fluchtfahrzeuge durch die Werkstatt

Was bringt die Fahrzeugwerkstatt im Mansion? Die Erweiterung für 880.000 GTA-Dollar verbessert bestimmte Fahrzeuge, die euch während der Flucht zur Verfügung stehen.

© Rockstar Games

Bestätigt sind Verbesserungen für:

Manchez

gepanzerte Caracara

gepanzerte Kuruma

Die Motorräder erreichen dadurch eine höhere Geschwindigkeit und beschleunigen schneller. Die gepanzerten Fahrzeuge erhalten ebenfalls Leistungsverbesserungen und erreichen ihre Höchstgeschwindigkeit früher.

Der Bonus ist praktisch, wenn ihr nach dem Verlassen des Kortz Centers eine längere Flucht vor der Polizei plant. Für eine bereits gut eingeübte Stealth-Route ist die Fahrzeugwerkstatt aber keine notwendige Anschaffung.

© Rockstar Games

Weniger Fahndungssterne durch das Sicherheitspersonal

Wie erleichtert das Sicherheitspersonal die Flucht? Mit dieser Mansion-Erweiterung lenken eure Sicherheitskräfte einen Teil der Polizei ab. Der anfängliche Fahndungslevel nach dem Verlassen des Kortz Centers sinkt dadurch von vier auf drei Sterne.

Der Bonus ist vor allem im schweren Modus hilfreich. Dort stehen bestimmte einfache Fluchtwege durch Tunnel nicht zur Verfügung, sodass ihr die Polizei auf den Straßen abschütteln müsst.

Mit einem Preis von 1.750.000 GTA-Dollar handelt es sich allerdings um eine teure Erleichterung. Wer problemlos unentdeckt aus dem Gebäude gelangt und eine sichere Fluchtroute kennt, benötigt das Sicherheitspersonal nicht zwingend.

© Rockstar Games

Nano-Drohnen mit der Spielhalle einsetzen

Wie schaltet ihr die Drohnen im Finale frei? Besitzt ihr eine Spielhalle mit der für 1.460.000 GTA-Dollar erhältlichen Drohnenstation, könnt ihr während des Kortz-Center-Raubs Nano-Drohnen verwenden.

Damit lassen sich:

Wachen kurzzeitig außer Gefecht setzen

Überwachungskameras deaktivieren

gefährliche Bereiche aus sicherer Entfernung untersuchen

Die Drohnen bieten zusätzliche taktische Möglichkeiten, sind für eine vollständige Stealth-Route aber nicht erforderlich. Da zunächst eine Spielhalle benötigt wird, lohnt sich der Kauf ausschließlich für diesen Heist kaum.

Welche Upgrades lohnen sich wirklich?

Solltet ihr Immobilien nur für den Kortz Center Heist kaufen? In den meisten Fällen lautet die Antwort nein. Die Erweiterungen vereinfachen einzelne Abschnitte, verändern aber weder den Wert des Primärziels noch die maximale Auszahlung.

Die sinnvollste Kombination besteht aus:

einer günstigen Agentur ab 2.010.000 GTA-Dollar der Waffenkammer in der Mansion für 720.000 GTA-Dollar

Damit erhaltet ihr sowohl mehr Zeit im Tresor als auch eine Mk-II-Waffe für jede Ausrüstung. Insgesamt kostet diese Kombination mindestens 2.730.000 GTA-Dollar – zusätzlich zur bereits benötigten Mansion und Atelier.

Besitzt ihr schon eine Textilfabrik oder einen Terrorbyte, müsst ihr für die längere Tresorzeit dagegen nichts weiter kaufen. In diesem Fall ist auch die Agentur nur dann sinnvoll, wenn ihr zusätzlich Zugriff auf die Waffenkammer und die übrigen Agentur-Inhalte haben möchtet.

Keines der Upgrades entschärft die Laserfallen im Tresorbereich oder garantiert einen unentdeckten Durchlauf. Investiert deshalb nur dann zusätzliches Geld, wenn ihr die jeweilige Immobilie auch außerhalb des Kortz Center Heist nutzen möchtet.

Welche dieser Boni haben euch beim Finale am meisten geholfen? Schreibt es uns in die Kommentare – weitere Tipps zu Vorbereitung, Auszahlung und dem unentdeckten Vorgehen findet ihr in unseren anderen Guides zum Kortz-Center-Raub.