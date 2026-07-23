Während der Erkundungsmission für den Kortz Center Heist in GTA Online müsst ihr euch Zugang zum Sicherheitsbüro verschaffen. Dort könnt ihr die Überwachungskameras des Museums hacken und nach dem Hauptziel, zusätzlicher Beute sowie Hinweisen für optionale Vorbereitungen suchen.

Der Weg in den Überwachungsraum ist allerdings durch zwei Kameras und einen Wachmann gesichert. Werdet ihr entdeckt, werfen euch die Sicherheitskräfte aus dem Gebäude. Nach zu vielen gescheiterten Versuchen wird die gesamte Gruppe sogar zurück zur Villa geschickt.

Mit dem richtigen Timing lässt sich die Passage jedoch ohne große Probleme bewältigen.

Wo befindet sich der Überwachungsraum?

Der Überwachungsraum liegt im Erdgeschoss des Bell Building. Folgt während der Erkundungsmission der Markierung durch das Museum, bis ihr den Bereich mit den beiden Überwachungskameras erreicht.

Auf der Minimap erkennt ihr die Kameras an den entsprechenden Symbolen. Die blauen Sichtkegel zeigen euch, in welche Richtung die Geräte momentan blicken. Beobachtet diese Markierungen genau, bevor ihr euch aus der Deckung bewegt.

© Rockstar Games

So gelangt ihr unentdeckt ins Sicherheitsbüro

Für den Weg ins Büro müsst ihr nacheinander zwei Kameras umgehen und anschließend den Wachmann lautlos ausschalten:

Versteckt euch hinter der großen weißen Säule. Wartet, bis die erste Kamera zur Säule schwenkt. Lauft durch die rechte Tür und stellt euch sofort in die Ecke. Lasst die zweite Kamera vom Sicherheitsbüro wegschwenken. Betretet das Büro und aktiviert sofort den Schleichmodus. Schaltet den Wachmann mit einem lautlosen Nahkampfangriff aus. Benutzt den Computer und greift auf die Überwachungskameras zu.

Im Folgenden erklären wir die einzelnen Schritte genauer.

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Erste Kamera mit der weißen Säule umgehen

Nähert euch dem gesicherten Bereich vorsichtig und stellt euch hinter die große weiße Säule unmittelbar vor der ersten Kamera. Die Säule verdeckt euch vollständig, solange ihr dicht dahinter bleibt.

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Wartet nun, bis sich die Kamera in Richtung der Säule dreht. Achtet dabei vor allem auf den blauen Sichtkegel auf der Minimap. Sobald der Sichtbereich vollständig auf eure Deckung gerichtet ist, öffnet sich rechts von euch ein sicherer Weg.

Lauft jetzt zügig durch die Tür auf der rechten Seite. Ihr müsst nicht bis zum nächsten Kameraschwenk warten, solltet euch im folgenden Raum aber sofort wieder verstecken.

Zweite Kamera passieren

Hinter der Tür befindet sich die zweite Kamera. Sie überwacht beinahe den gesamten kleinen Vorraum und lässt euch deshalb nur wenig Platz.

Geht unmittelbar nach dem Betreten des Raumes in die Ecke rechts neben der Tür. Bleibt dort stehen und beobachtet erneut den Sichtkegel auf der Minimap.

Die Tür zum eigentlichen Sicherheitsbüro befindet sich links von euch. Wartet, bis die zweite Kamera von diesem Durchgang wegschwenkt und der Weg nicht mehr von ihrem Sichtfeld erfasst wird.

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Lauft anschließend schnell durch die linke Tür. Aktiviert spätestens beim Betreten des Büros den Schleichmodus, da sich darin noch ein Wachmann befindet.

Wachmann lautlos ausschalten

Der Wachmann im Sicherheitsbüro darf euch nicht entdecken und keinen Alarm auslösen. Nähert euch ihm deshalb von hinten und führt einen lautlosen Nahkampfangriff aus.

Dafür könnt ihr eure bloßen Hände oder eine geeignete Nahkampfwaffe verwenden. Benutzt keinesfalls eine normale Schusswaffe: Der Lärm alarmiert die übrigen Sicherheitskräfte und die Mission gilt als gescheitert.

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Auch beim Nahkampfangriff solltet ihr nicht zögern. Bemerkt euch der Wachmann und gelingt der Takedown nicht rechtzeitig, werdet ihr aus dem Kortz Center geworfen.

Computer hacken und Kameras überprüfen

Nachdem ihr den Wachmann ausgeschaltet habt, könnt ihr mit dem Computer im Sicherheitsbüro interagieren. Ladet eure KI (in unserem Fall Angel) in das System und verschafft euch dadurch Zugriff auf die Überwachungskameras des Museums.

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Über die verschiedenen Kameraansichten könnt ihr nicht nur die für den Heist angebotenen Kunstwerke und mögliche Sekundärziele untersuchen. Zwei optionale Vorbereitungen lassen sich ebenfalls direkt über das Sicherheitssystem freischalten:

Wachdienst-Lieferungen der Wachen: Wechselt zur Kamera bei der Verladerampe und richtet sie auf eine der dort abgestellten Lieferkisten.

Wechselt zur Kamera bei der Verladerampe und richtet sie auf eine der dort abgestellten Lieferkisten. Bohrmaschinen: Öffnet die Kameraansicht des Tresorraums und schwenkt zur Wand mit den Schließfächern.

Sobald das Spiel die jeweiligen Objekte erkannt hat, erscheinen die dazugehörigen Vorbereitungsmissionen an der Planungstafel in eurem Art Studio.

Was passiert, wenn euch eine Kamera entdeckt?

Erfasst euch einer der beiden Sichtkegel, werden die Sicherheitskräfte alarmiert und werfen euch sowie eure Mitspieler aus dem Kortz Center. Anschließend könnt ihr die Passage grundsätzlich erneut versuchen.

Scheitert ihr allerdings zu oft, wird die Erkundung abgebrochen und die gesamte Gruppe kehrt zur Villa zurück. Von dort müsst ihr die Mission noch einmal starten.

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Nehmt euch daher bei beiden Kameras etwas Zeit. Die Bewegungsmuster wiederholen sich regelmäßig und der blaue Sichtbereich auf der Minimap zeigt euch zuverlässig den richtigen Moment für den nächsten Abschnitt.

Habt ihr Probleme mit der ersten oder der zweiten Kamera? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.