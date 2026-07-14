Der Kortz Center Heist ist jetzt in GTA Online verfügbar. Wer den neuen Kunstraub selbst starten möchte, kann allerdings nicht sofort zum Kortz Center fahren und mit der Planung beginnen.

Zunächst benötigt ihr eine eigene Mansion und müsst dort das neue Art Studio einrichten. Die Erweiterung dient als Zentrale für den gesamten Heist und kostet ohne Rabatte mehrere Millionen GTA-Dollar.

In diesem Guide erklären wir euch Schritt für Schritt, wie ihr das Art Studio kauft, welche Voraussetzungen gelten und wie ihr anschließend den Kortz Center Heist startet.

So startet ihr den Kortz Center Heist

Um den neuen Heist als Anführer zu starten, müsst ihr diese Schritte erledigen:

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Eine der drei Mansions besitzen Die Webseite von Prix Luxury Real Estate öffnen Das Art Studio für eure Mansion kaufen Die Mansion betreten Am Eingang das Art Studio auswählen Die Einführungssequenz mit Mr. Faber und Raf ansehen Anschließend die Planungswand benutzen

Erst nach der ersten Zwischensequenz steht euch die vollständige Heist-Planung zur Verfügung.

Voraussetzung: Ihr braucht eine Mansion

Das Art Studio kann nur in einer der drei verfügbaren Mansions eingerichtet werden. Ohne eigene Mansion könnt ihr den Kortz Center Heist daher nicht selbst hosten.

Rockstar hatte bereits vor dem Release bestätigt, dass das Art Studio als Erweiterung einer Mansion benötigt wird, um den mehrstufigen Kunstraub vorzubereiten.

Besitzt ihr noch keine Mansion, müsst ihr zunächst eine der Luxusimmobilien über die Webseite von Prix Luxury Real Estate kaufen.

Wie bei früheren Heists ist es voraussichtlich weiterhin möglich, dem Heist eines anderen Spielers beizutreten. Mansion und Art Studio benötigt in diesem Fall nur der Host.

Art Studio kaufen: So funktioniert es

Öffnet in GTA Online das Smartphone und ruft den Internetbrowser auf. Anschließend geht ihr auf die Webseite von Prix Luxury Real Estate.

Wählt dort eure bereits gekaufte Mansion aus und öffnet die verfügbaren Erweiterungen. Das neue Art Studio kann als zusätzlicher Raum zur Immobilie hinzugefügt werden.

Preis des Art Studios

Das Art Studio kostet regulär:

4.700.000 GTA-Dollar

Damit gehört die Erweiterung zu den teuersten Voraussetzungen für einen Heist in GTA Online. Die Mansion selbst ist in diesem Preis noch nicht enthalten.

Welche Rabatte gibt es auf das Art Studio?

Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Preis deutlich sinken.

Rabatt durch das Fine Art Collector Program

Spieler, die vor dem Release im Fine Art Collector Program mindestens die Stufe Tier 3: Elitist erreicht haben, erhalten einen Rabatt von:

1.000.000 GTA-Dollar

Damit sinkt der Preis des Art Studios auf:

3.700.000 GTA-Dollar

Das Fine Art Collector Program lief als vorbereitendes Event bis zum 13. Juli 2026.

Zusätzlicher GTA+-Rabatt

GTA+-Mitglieder erhalten offenbar einen weiteren Rabatt in Höhe von:

1.000.000 GTA-Dollar

Dieser lässt sich mit dem Rabatt aus dem Fine Art Collector Program kombinieren.

Wer beide Voraussetzungen erfüllt, zahlt damit nur:

2.700.000 GTA-Dollar

Preise im Überblick

Voraussetzung Preis des Art Studios Kein Rabatt 4.700.000 GTA$ Tier 3 im Fine Art Collector Program 3.700.000 GTA$ GTA+ 3.700.000 GTA$ Tier 3 und GTA+ 2.700.000 GTA$

Wichtig: Der separat angebotene GTA+-Rabatt auf Mansions betrifft den Kauf der Immobilie und ist nicht mit dem Preis des Art Studios gleichzusetzen. Aktuell erhalten GTA+-Mitglieder außerdem zwei Millionen GTA-Dollar Rabatt auf eine Mansion.

So betretet ihr das Art Studio

Nach dem Kauf fahrt ihr zu eurer Mansion.

Wenn ihr den Eingang benutzt, erscheint im Auswahlmenü nun ein zusätzlicher Eintrag für das Art Studio. Wählt diesen aus, um direkt in den neuen Raum zu gelangen.

Beim ersten Besuch startet eine Zwischensequenz mit Mr. Faber und Raf De Angelis. Die beiden erklären euch den grundsätzlichen Plan für den Einbruch in das Kortz Center.

Nach Abschluss der Szene könnt ihr euch frei im Art Studio bewegen und mit der eigentlichen Vorbereitung beginnen.

Freunde in das Art Studio einladen

Mansion-Besitzer können offenbar auch Freunde und Crew-Mitglieder in ihr Art Studio einladen.

Andere Spieler können sich dort umsehen und später bei den Vorbereitungen und dem Finale mitwirken. Der eigentliche Kauf des Art Studios ist nur notwendig, wenn ihr den Heist selbst starten und hosten möchtet.

Die Planungswand erklärt

Nach der Einführungssequenz wird die Heist-Planungswand freigeschaltet.

Dort seht ihr unter anderem:

das aktuelle Zielgemälde

die mögliche Belohnung

alle noch offenen Vorbereitungen

die benötigte Ausrüstung

den Fortschritt des Heists

die Auswahl für das spätere Finale

Wie bei anderen großen Raubüberfällen arbeitet ihr die einzelnen Vorbereitungen ab, bevor das Finale gestartet werden kann.

Was passiert im Art Studio?

Das Art Studio ist nicht nur ein einfacher Planungsraum. Im Verlauf der Vorbereitungen verändert sich die Einrichtung sichtbar.

Ein Fälscher arbeitet dort an Kopien der Kunstwerke, die später die echten Gemälde im Kortz Center ersetzen sollen. Damit soll verhindert werden, dass der Diebstahl sofort auffällt.

Außerdem sammeln sich im Studio nach und nach Waffen, technische Ausrüstung und weitere Hilfsmittel an.

Vor dem Finale können der Host und seine Mitspieler aus diesem Bestand eine eigene Ausrüstung zusammenstellen.

Welche Rolle spielt der Fälscher?

Der im Art Studio arbeitende Fälscher erstellt Kopien der wertvollen Zielobjekte.

Diese Fälschungen sollen während des Einbruchs gegen die Originale ausgetauscht werden. Das deutet darauf hin, dass der Kortz Center Heist nicht nur aus einem schnellen Zugriff besteht, sondern auch Tarnung und Spurenverwischung eine wichtige Rolle spielen.

Ob Qualität und Anzahl der Fälschungen Einfluss auf den Ablauf oder die Belohnung haben, muss noch genauer geprüft werden.

Wie viel kostet der Start des Kortz Center Heists insgesamt?

Wer bereits eine Mansion besitzt, muss für das Art Studio zwischen 2.700.000 und 4.700.000 GTA-Dollar bezahlen.

Neue Spieler müssen zusätzlich den Preis einer Mansion einrechnen. Dadurch können die gesamten Einstiegskosten deutlich über zehn Millionen GTA-Dollar liegen.

Der genaue Gesamtpreis hängt davon ab:

welche Mansion ihr kauft

ob ihr GTA+ besitzt

ob ihr Tier 3 im Fine Art Collector Program erreicht habt

welche zusätzlichen Mansion-Erweiterungen ihr auswählt

Kann man den Heist ohne Art Studio spielen?

Als Host nicht. Das Art Studio ist die notwendige Planungszentrale des Kortz Center Heists. Ohne diese Erweiterung könnt ihr den Heist nicht selbst vorbereiten und starten.

Als eingeladenes Crew-Mitglied solltet ihr dagegen auch ohne eigene Mansion und ohne eigenes Art Studio teilnehmen können.

FAQ zum Start des Kortz Center Heists

Was brauche ich, um den Kortz Center Heist zu starten?

Ihr benötigt eine eigene Mansion und das dort verfügbare Art Studio.

Wo kauft man das Art Studio?

Das Art Studio wird über die Webseite von Prix Luxury Real Estate als Erweiterung einer vorhandenen Mansion gekauft.

Wie viel kostet das Art Studio?

Der reguläre Preis beträgt 4.700.000 GTA-Dollar.

Gibt es einen Rabatt?

Ja. Tier 3 des Fine Art Collector Program und eine GTA+-Mitgliedschaft reduzieren den Preis jeweils um eine Million GTA-Dollar.

Lassen sich beide Rabatte kombinieren?

Ja. Mit beiden Rabatten sinkt der Preis auf 2.700.000 GTA-Dollar.

Wo startet der Heist?

Nach dem Kauf betretet ihr das Art Studio in eurer Mansion. Dort startet zunächst eine Zwischensequenz mit Mr. Faber und Raf. Anschließend könnt ihr die Planungswand benutzen.

Kann ich Freunde in das Art Studio einladen?

Ja. Mansion-Besitzer können andere Spieler in das Art Studio einladen und den Heist gemeinsam vorbereiten.

Brauchen alle Spieler eine Mansion?

Nein. Die Mansion und das Art Studio werden nur vom Host benötigt.