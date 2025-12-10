GTA Online A Safehouse in the Hills Update: So teuer sind die neuen Mega-Villen!

Mit dem großen „A Safehouse in the Hills“-Update bringt Rockstar erstmals echte Luxusvillen nach GTA Online. Du kannst dein eigenes Anwesen kaufen, individuell einrichten und mit exklusiven Räumen wie Waffenwerkstatt, Spielhalle, Fahrzeuggarage oder sogar einem Podium zur Autoausstellung erweitern.

Insgesamt stehen drei Villen zur Verfügung, jede mit eigenem Stil, Standort und Preisgestaltung.

Hinweis: Zusätzlich kannst du in deinem neuen Zuhause Hunde und Katzen einziehen lassen. Wie genau das funktioniert, erkläre ich dir in diesem Guide.

© Rockstar Games

1) Das Tongva-Anwesen (Tongva Hills)

Lage: Hoch über den Weinbergen nördlich von Los Santos

Grundpreis: 11.500.000 GTA$

Die Villa in den Tongva Hills ist das exklusivste Grundstück des Updates. Ein moderner Betonbau mit riesigen Glasflächen, Panorama-Decks und direktem Blick auf Küste & Natur. Perfekt für Spieler, die maximalen Status zeigen wollen.

© Rockstar Games

Innenausbau & Stiloptionen

Du kannst Farbton, Muster und Dekor frei auswählen. Beispiele aus dem Menü:

Pastelltöne wie Minzgrün oder Lachsrosa

Muster wie Blumen, Mosaik oder Naturdesign

Dekore wie „Vinewood Regency“ oder „San Andreas Coastal“

Upgrade Preis Innenraum (Grundausbau) 957.500 GTA$ Farbton (Pastelltöne/Farbschema) 100.000 GTA$ Muster (z. B. Zebras, Blumen, Fliesen-Deko) 245.000 GTA$ Dekor / Stilpakete (San Andreas Coastal / Vinewood Regency / Los Santos Loft) 497.500 – 612.500 GTA$ abhängig vom Stil

Wichtig: Man wählt Farbton + Muster + Dekor als Kombi, d. h. es wird nicht alles gleichzeitig addiert, sondern jeweils eine Option aus den Kategorien.

Kosten Innenraum: 957.500 GTA$ (wir gehen immer von der jeweils teuersten Variante aus)

Erweiterungen & zusätzliche Räume

Erweiterung Preis Waffenwerkstatt 720.000 GTA$ Spielhalle 950.000 GTA$ Podium zur Autoausstellung 650.000 GTA$ Fahrzeugwerkstatt 880.000 GTA$ Paket „Weitere Räume“ (alle zusammen) 3.200.000 GTA$

Sicherheit & KI-Assistent

Feature Preis Aktive Haussicherheit (Wachen, private Miliz) 1.750.000 GTA$ KI-Butler/Assistent (3 Stimmen zur Auswahl) Gratis

Gesamtpreis mit allen Upgrades

Beschreibung Betrag Grundpreis 11.500.000 GTA$ Innenraum 957.500 GTA$ Alle Räume 3.200.000 GTA$ Sicherheit + Personal 1.750.000 GTA$ Gesamt 17.407.500 GTA$

Das Tongva-Anwesen ist die günstigste Luxusvilla im Spiel und bietet maximale Privatsphäre – perfekt für alle, die abseits der Stadt ein eigenes High-End-Refugium wollen.

2) Die Vinewood-Residenz (East Vinewood Hills)

Grundpreis: 12.200.000 GTA$

Moderner Luxus mit minimalistischem Stil, offenes Loft-Design, viel Glas und direkter Blick auf den Vinewood-Schriftzug.

© Rockstar Games

Innenraum

Farbton, Muster & Dekor frei wählbar

Stiloptionen wie „San Andreas Coastal“ oder „Vinewood Regency“

Kategorie Beispiel aus deinen Screens Preis Farbtöne Lachsrosa, Sand, Mint, Pastellfarben 100.000 GTA$ Muster Mosaik, florale Muster, Linienmuster 245.000 GTA$ Dekor-Stile Los Santos Loft / San Andreas Coastal / Vinewood Regency 497.500–612.500 GTA$ Gesamtkosten Innenraum (maximal) Farbton + Muster + teuerstes Dekor 957.500 GTA$

Kosten Innenraum: 957.500 GTA$

Erweiterungen

Erweiterung Preis Waffenwerkstatt 720.000 GTA$ Spielhalle 950.000 GTA$ Podium 650.000 GTA$ Fahrzeugwerkstatt 880.000 GTA$ Alle Räume zusammen 3.200.000 GTA$

Sicherheit & KI-Assistent

Feature Preis Wachen & Sicherheitssystem 1.750.000 GTA$ KI-Assistent (Stimme frei wählbar) Gratis

Gesamtpreis mit allen Upgrades

Beschreibung Betrag Grundpreis 12.200.000 GTA$ Innenraum 957.500 GTA$ Weitere Räume 3.200.000 GTA$ Sicherheit 1.750.000 GTA$ Gesamt 18.107.500 GTA$

Die Vinewood-Residenz ist der beste Allround-Kauf: zentral gelegen, hochwertig erweiterbar und ideal für Spieler, die Fahrzeuge, Waffen und Lifestyle an einem Ort vereinen wollen.

3) Die Richman-Villa (West Vinewood Hills)

Grundpreis: 12.800.000 GTA$

Mediterraner Look, viel Naturstein, Grünflächen & Hanglage mit Aussicht über die Stadt. Stilvolles, etwas klassischeres Design.

© Rockstar Games

Innenraum

Genauso konfigurierbar wie die anderen Villen, mit gleichen Preisen:

Kategorie Beispiel aus deinen Screens Preis Farbtöne Pastellpalette (z. B. Lachs, Creme, Pastellgrün) 100.000 GTA$ Muster Florale Designs, Tiermotive, Strukturwände 245.000 GTA$ Dekor-Stile Loft, Coastal, Regency (klassisch) 497.500–612.500 GTA$ Gesamtkosten Innenraum (maximal) Farbton + Muster + teuerstes Dekor 957.500 GTA$

Innenausbau: 957.500 GTA$

Erweiterungen

Erweiterung Preis Waffenwerkstatt 720.000 GTA$ Spielhalle 950.000 GTA$ Podium 650.000 GTA$ Fahrzeugwerkstatt 880.000 GTA$ Alle Räume zusammen 3.200.000 GTA$

Sicherheit & KI-Assistent

Feature Preis Private Miliz / Sicherheit 1.750.000 GTA$ KI-Assistent Gratis

Gesamtpreis mit allen Upgrades

Beschreibung Betrag Grundpreis 12.800.000 GTA$ Innenraum 957.500 GTA$ Räume 3.200.000 GTA$ Wachen 1.750.000 GTA$ Gesamt 18.707.500 GTA$

Die Richman-Villa ist die teuerste Adresse in GTA Online, lohnt sich aber für alle, die Stil, Showroom-Optik und Prestige über den reinen Nutzen stellen.

Welche Villa lohnt sich?

Villa Gesamt mit Upgrades Empfehlung Tongva-Anwesen 17.407.500 GTA$ Beste Aussicht, ruhig, modern Vinewood-Residenz 18.107.500 GTA$ Top-Lage, guter Mittelwert Richman-Villa 18.707.500 GTA$ Teuerste Option, klassischer Stil

👉 Für Preis-Leistung: Tongva

👉 Für Zentral & Prestige: Vinewood

👉 Für Optik-Fans klassisch: Richman

FAQ: Häufige Fragen

Wie kauft man Villen in GTA Online?

Über die Website: prixluxuryrealestate.com (im Ingame-Handy/Browser).

© Rockstar Games

Kann man die Villa später umbauen?

Ja, Farben, Muster, Dekore und Erweiterungsräume können jederzeit nachgekauft oder geändert werden.

Gibt es eine Garage?

Ja, jede Villa kann um eine Fahrzeugwerkstatt erweitert werden.

Gibt es Tiere oder Tierunterkünfte?

Ja, du kannst Tierunterkünfte bauen – je nach Stil der Villa variiert die Optik.

Kann man mehrere Villen in GTA Online kaufen?

Ja. Du kannst alle drei Luxusvillen gleichzeitig besitzen. Jede Villa hat eigene Innenräume, Erweiterungen und einen individuellen KI-Assistenten. Mehrere Villen bringen keinen großen Gameplay-Vorteil, sind aber perfekt für Sammler, Roleplay oder unterschiedliche Stilrichtungen.