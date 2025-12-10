GTA Online A Safehouse in the Hills Update: Alle neuen Autos, Fahrzeuge & Fortbewegungsmittel

Rockstar Games hat ein neues Update für GTA Online veröffentlicht: A Safehouse in the Hills. Wie bei jedem großen Patch dürfen sich Spieler auf zahlreiche frische Inhalte freuen – allen voran neue Fahrzeuge. Hier erfahrt ihr, was euch im Rahmen des A Safehouse in the Hills-Updates erwartet.

Im A Safehouse in the Hills-Update wurden mehrere neue Autos hinzugefügt. GTA+ Mitglieder erhalten darüber hinaus derzeit exklusiven und kostenlosen Zugang zum neuen Supersportwagen Vapid FMJ MK V.

Hinweis: In den kommenden Wochen werden weitere neue Fahrzeuge folgen!

Vapid FMJ MK V in GTA Online (Update A Safehouse in the Hills)

Mit dem Update 1.72 „A Safehouse in the Hills“ (10. Dezember 2025) wurde der Vapid FMJ MK V neu in GTA Online integriert. Der Supersportwagen steht auf PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 und Xbox One zur Verfügung und gehört zur Oberklasse der Hypercars in Los Santos.

Ein besonderes Highlight: Auf PS5 und Xbox Series X|S kann der Flitzer mit einem HSW-Tuning (Hao’s Special Works) ausgestattet werden. Dieser exklusive Leistungs-Boost hebt den Topspeed deutlich über das Serienniveau hinaus – nur Spieler auf aktuellen Konsolen profitieren davon.

Preis & Kauf

Der FMJ MK V wird im Online-Shop Legendary Motorsport angeboten und kostet 2.065.000 GTA-Dollar.

Nach dem Kauf lässt sich der Wagen:

in jeder eigenen Garage abstellen,

bei Los Santos Customs, im Tuning-Shop des LS Car Meets oder in eigenen Fahrzeugwerkstätten modifizieren,

und über den Mechaniker jederzeit anfordern.

GTA+ Vorteil

Mitglieder bei GTA+ erhalten den FMJ MK V eine Woche früher. Für alle anderen Spieler wird das Auto ab dem 16. Dezember 2025 freigeschaltet.

Vorbild im echten Leben : Das Design des FMJ MK V orientiert sich klar am. Ford GT Mk IV , einem seltenen, extrem leistungsstarken Rennmodell.

: Das Design des FMJ MK V orientiert sich klar am. , einem seltenen, extrem leistungsstarken Rennmodell. Höchstgeschwindigkeit : Die endgültigen Geschwindigkeitswerte sind noch nicht bestätigt. Sobald die Messungen durch bekannte Tester wie Broughy1322 vorliegen, wird die Top-Speed-Angabe nachgereicht.

: Die endgültigen Geschwindigkeitswerte sind noch nicht bestätigt. Sobald die Messungen durch bekannte Tester wie vorliegen, wird die Top-Speed-Angabe nachgereicht. Verkaufspreis: Der Wagen kann wieder verkauft werden. Der Verkauf bringt 1.239.000 GTA-Dollar zurück (ca. 60 % des Originalpreises) – plus die Hälfte der verbauten Tuning-Kosten.

© Rockstar Games

Alle neuen Fahrzeuge des A Safehouse in the Hills Updates

Legendary Motorsport

© Rockstar Games

Diese Fahrzeuge stehen euch bei Legendary Motorsport zum Kauf zur Verfügung:

Grotti GT750: $1.247.000 (Release: 10. Dezember 2025)

© Rockstar Games

Pfister X-Treme: $2.885.000 (Release: 10. Dezember 2025)

© Rockstar Games

San Andreas Super Autos

© Rockstar Games

Diese Fahrzeuge stehen euch bei San Andreas Super Autos zum Kauf zur Verfügung:

Ubermacht Sentinel XS4: $1.429.000 (Release: 10. Dezember 2025)