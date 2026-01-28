Easter Egg der Extraklasse in The Witcher 3 – Fans entdecken charmantes Geheimnis

In der gigantischen, offenen Welt von The Witcher 3: Wild Hunt gibt es unzählige Geheimnisse zu entdecken. Doch selbst viele erfahrene Spieler haben eines der wohl charmantesten Easter Eggs komplett übersehen: Ein verstecktes Areal außerhalb der spielbaren Karte, das ein ganz besonderes Bild enthält.

Dieses Geheimnis ist nicht etwa ein versteckter Boss oder eine seltene Belohnung, sondern ein liebevolles Dankeschön der Entwickler an sich selbst – und an besonders neugierige Spieler.

Was verbirgt sich in der geheimen Zone?

Was findet man in dem versteckten Bereich? In einem kaum zugänglichen Gebiet außerhalb der spielbaren Welt befindet sich ein unscheinbares, aber außergewöhnliches Easter Egg: ein Gruppenfoto des Entwicklerteams von CD Projekt Red, aufgenommen während eines Sommerfestes nach der Veröffentlichung des Spiels.

Dieses Bild wurde von Danisz Markiewicz, einem der Quest-Designer, in den Spielcode integriert. Er zeigte es 2016 seinem Kollegen Paweł Sasko, indem er mithilfe einer freigeschalteten Kamera über die Berge flog. Sasko, heute Associate Game Director für Cyberpunk 2, bestätigte das Easter Egg mit einem Lächeln:

„Wir haben gekichert, und ich habe es genehmigt.“

Wo genau befindet sich das Entwicklerfoto?

Wie gelangt man zu dem versteckten Ort? Der Ort liegt laut Paweł Sasko auf einem der höchsten Berge in der Nähe der spielbaren Welt. Um ihn zu erreichen, braucht man entweder Modding-Tools oder spezielle Debug-Kameras, denn der Bereich ist nicht auf normalem Weg begehbar.

Markiewicz, selbst früher Modder, hatte genau das im Sinn: Spieler mit besonderer Neugier und technischer Versiertheit sollten für das sogenannte „Out-of-Bounds“-Erkunden belohnt werden. Das Bild ist eine stille Hommage an das Team und an die Community, die das Spiel bis in die entlegensten Winkel erkundet.

Ein liebevolles Detail zur richtigen Zeit

Warum wurde das Easter Egg gerade 2016 eingebaut? Die Enthüllung des Fotos erfolgte gegen Ende der Entwicklungszeit des DLCs Blood and Wine, das im Mai 2016 erschien. Es war eine Art Abschlussmoment für das Team, das über drei Jahre an dem Spiel gearbeitet hatte. Laut Sasko war es genau der richtige Zeitpunkt für ein so persönliches Detail.

Diese kleine Geste ist nicht nur ein netter Insider für Entwickler, sondern auch ein Ausdruck der Leidenschaft, mit der CD Projekt Red die Welt von The Witcher 3 gestaltet hat.

Verbindung zu zukünftigen Projekten

Hat das Easter Egg eine Bedeutung für kommende Spiele? Das Entwicklerfoto ist zwar kein Hinweis auf die Handlung, aber interessant ist, dass sowohl Danisz Markiewicz als auch Paweł Sasko inzwischen Schlüsselrollen bei der Entwicklung von The Witcher 4 einnehmen. Es zeigt, wie eng die kreative DNA des Studios über die Projekte hinweg verknüpft ist.

In der Community kursieren derzeit auch Gerüchte über eine mögliche dritte Erweiterung für The Witcher 3. Sollte es dazu kommen, wäre es nicht überraschend, wenn weitere versteckte Botschaften oder Easter Eggs eingebaut würden – auch als Brücke zum nächsten großen Witcher-Spiel.

Ein Geheimnis, das belohnt

Warum ist dieses Easter Egg so besonders? Anders als viele andere Geheimnisse in Rollenspielen ist dieses hier rein emotionaler Natur. Es bringt keine Belohnung im Spiel, kein seltenes Item oder versteckte Quest. Stattdessen steht es symbolisch für den menschlichen Aspekt hinter der Spieleentwicklung.

In einem Spiel, das bereits mit zahllosen Quests, Monstern und Wendungen überquillt, ist dieses kleine Bild ein stilles Denkmal der Entwickler an sich selbst – und an alle, die sich abseits der vorgegebenen Wege umsehen.

So erkennst du das Bild im Spiel

Was zeigt das Entwicklerfoto genau? Das Bild, das in der Welt platziert wurde, stammt von einem Sommerausflug des Teams. Es zeigt die Mitarbeiter von CD Projekt Red, wie sie auf der Wiese posieren – ein Moment der Freude nach der Vollendung eines der größten Rollenspiele aller Zeiten.

Entwickler Rolle im Projekt Aktuelle Position Danisz Markiewicz Quest-Designer Senior Quest Designer (Cyberpunk 2077, The Witcher 4) Paweł Sasko Lead Quest Designer Associate Game Director (Cyberpunk 2)

Ein Muss für Entdecker

Solltest du versuchen, das Bild selbst zu finden? Wenn du Spaß daran hast, jedes Geheimnis eines Spiels aufzudecken, und nicht davor zurückschreckst, mit Kamera-Mods oder Entwicklerbefehlen zu arbeiten, ist dieses Easter Egg definitiv einen Besuch wert. Es ist ein Paradebeispiel dafür, wie viel Liebe zum Detail in The Witcher 3: Wild Hunt steckt.

Für alle anderen bleibt zumindest die Geschichte hinter dem Bild – und die Gewissheit, dass selbst in einer Welt voller Monster und Magie manchmal die menschlichsten Momente die schönsten sind.

