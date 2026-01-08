Life is Strange: „Reunion“ offenbar geleakt – PEGI-Altersfreigabe deutet neues Spiel mit Max & Chloe an

Ein Eintrag bei der europäischen Altersfreigabe-Behörde PEGI hat Fans von Life is Strange aufhorchen lassen. Dort taucht mit „Life is Strange: Reunion“ ein bislang unangekündigter Serienteil auf. Auffällig: Die Altersfreigabe soll bereits im März 2025 erfolgt sein, rückt aber erst jetzt stärker in den Fokus der Öffentlichkeit.

Achtung: Mögliche Story-Spoiler, denn die Beschreibung im Rating-Text verrät bereits zentrale Eckpunkte zur Handlung.

PEGI 16: Gewalt, Drogen und harte Sprache

Die Einstufung nennt PEGI 16 als Altersfreigabe. Als Gründe werden unter anderem der Gebrauch derber Ausdrücke, Darstellungen illegaler Drogen sowie teils deutliche Gewalt genannt.

In den Inhaltsangaben wird beispielhaft beschrieben, dass es eine Szene mit manipuliertem Getränk und anschließenden Halluzinationen gibt. Außerdem verweist das Rating auf realistisch dargestellte Gewalt in Rückblick-Sequenzen, etwa eine Schussverletzung. Zusätzlich erwähnt PEGI In-Game-Käufe (z. B. Outfits bzw. ein „Digital Deluxe Upgrade“), betont aber, dass das Spiel auch ohne diese Käufe spielbar bleibt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Handlung: Caledon University, Albträume und ein Inferno in drei Tagen

Laut PEGI-Text soll sich die Geschichte um Chloe Price drehen, die an der Caledon University auftaucht und von Albträumen sowie „unmöglichen Erinnerungen“ verfolgt wird. Sie brauche die Hilfe von Max Caulfield, während Max selbst unter enormem Druck steht: In drei Tagen soll ein tödliches Inferno den Campus zerstören.

Allein diese Kurzbeschreibung reicht schon aus, um die Spekulationen anzuheizen, denn sie legt nahe, dass ein neues Kapitel direkt an bekannte Figuren anknüpfen könnte.

Warum ein PEGI-Leak besonders spannend ist

Solche Ratings tauchen gelegentlich vor offiziellen Ankündigungen auf, mal durch automatische Einträge, mal durch früh eingereichte Unterlagen. Dass der Eintrag zudem zeitlich weit zurückdatiert sein soll, macht die Sache noch mysteriöser: Entweder existiert das Projekt schon länger im Hintergrund, oder es handelt sich um Daten, die erst spät öffentlich sichtbar wurden.

Wichtig: Square Enix (bzw. die Rechteinhaber) haben „Life is Strange: Reunion“ bislang nicht offiziell angekündigt, es gibt also weder Plattformen noch Release-Termin oder Trailer.

Einordnung: Wo steht die Reihe aktuell?

Der jüngste Serienteil „Life is Strange: Double Exposure“ erschien im Oktober 2024 für PS5, Xbox Series und PC, später auch für Switch. Ein weiterer Ableger wäre also nicht völlig überraschend, doch der konkrete Titel „Reunion“ und die PEGI-Handlungsbeschreibung könnten darauf hindeuten, dass die Reihe erneut einen größeren Story-Bogen aufmacht.

Was jetzt zu erwarten ist

Wenn die PEGI-Einstufung echt und aktuell verwertbar ist, dürfte eine offizielle Enthüllung nur eine Frage der Zeit sein – zumal solche Leaks in der Vergangenheit oft kurz vor einem Showcase oder einer Publisher-Ankündigung auftauchten. Bis dahin gilt aber: „Reunion“ ist noch nicht bestätigt, und Details sollten als Hinweis, nicht als finale Fakten verstanden werden.