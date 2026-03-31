Crimson Desert Camp freischalten – Ein Neuanfang auf dem Heulenden Hügel lösen

Das Lager ist in Crimson Desert mehr als nur ein hübscher Sammelplatz: Es wird zu eurer Basis, an der sich die Graumähnen neu sortieren und der Grundstein für den weiteren Aufbau gelegt wird. Freigeschaltet wird es relativ klar umrissen, aber der Weg dorthin und die ersten Aufgaben können trotzdem für Verwirrung sorgen, vor allem, wenn man sich bei den Markierungen oder den Objekten im Baugebiet vertut.

Damit ihr nicht unnötig Zeit verliert, kommt hier eine kompakte Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr das Lager auf dem Heulenden Hügel erreicht und die Quest Ein Neuanfang sauber abschließt. Danach steht das Lager dauerhaft als Anlaufpunkt bereit.

Freischaltung des Camps in Kapitel 3

Wann wird das Camp in Crimson Desert freigeschaltet? Das Lager wird zu Beginn von Kapitel drei freigeschaltet und trägt den Namen Heulender Hügel trägt. Inhaltlich dreht sich dieses Kapitel darum, das neue Zuhause der Graumähnen aufzubauen und nach und nach zu erweitern.

Der Startpunkt ist ein Gespräch mit Marquis Serkis. Er weist Kliff ein neues Lager auf dem Heulenden Hügel zu und schickt zur Sicherheit einen Soldaten mit, der euch dorthin eskortiert, während die Anlage noch im Aufbau ist.

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Wie findet man den Weg zum Camp später wieder? Ihr reitet dem Soldaten auf dem Pferd zum Heulenden Hügel hinterher. Achtet dabei bewusst auf die Strecke, denn genau diese Route hilft euch später, das Camp schnell wiederzufinden, ohne erst lange die Karte abzusuchen oder Umwege zu reiten.

Am Ziel trefft ihr auf Marschal Middler. Dort wird auch ein zweiter spielbarer Charakter eingeführt, und im Anschluss geht das Camp offiziell an Kliff über. Damit es wirklich losgehen kann, müsst ihr dann die Quest Ein Neuanfang abschließen.

Ein Neuanfang im Überblick

Was muss man in Ein Neuanfang erledigen? Die Quest besteht aus vier praktischen Aufgaben, die den Aufbau im Camp symbolisch in Gang bringen. Ihr müsst nacheinander:

Säcke bewegen einen Wagen freimachen und in ein Zelt schieben das Banner aufstellen Pflöcke in den Boden treiben

Die Aufgaben sind simpel, haben aber kleine Stolperfallen, weil nicht jedes Objekt im Camp für die Quest zählt. Besonders bei den Säcken kann man sich leicht selbst ausbremsen, wenn man wahllos Gegenstände schleppt.

Säcke bewegen ohne Fortschrittsfehler

Welche Säcke zählen für die Quest? Im markierten Missionsbereich erscheint eine Aufforderung, drei Säcke in eine gekennzeichnete Zone zu tragen. Wichtig ist: Im Camp liegen zwar viele Säcke herum, aber das Spiel registriert nur drei bestimmte Säcke aus genau diesem Bereich.

Tragt deshalb ausschließlich die drei Säcke, die im Questbereich liegen, und mischt sie nicht mit anderen Säcken aus dem restlichen Camp. Wenn ihr einfach irgendwo zugreift und stapelt, kann es passieren, dass der Zähler nicht hochgeht und ihr unnötig hin und her lauft.

© Pearl Abyss

Wagen schieben und Felsen mit Spitzhacke entfernen

Wie bekommt man den Wagen ins Zelt? Sobald ihr den passenden Missionsbereich erreicht, sollt ihr zuerst Felsen zerschlagen und dann den Wagen in das Zelt bewegen. In der Nähe der Steine liegt eine Spitzhacke, die ihr aufnehmt und ausrüstet.

Zerschlagt die Felsen, bis der Weg frei ist. Danach stellt ihr euch hinter den Wagen und schiebt ihn in Richtung Zelt, bis er an der vorgesehenen Position steht. Erst wenn die Passage wirklich frei ist, lässt sich der Wagen sauber durchdrücken.

© Pearl Abyss

Banner aufstellen

Wo liegt die Banner-Position? Das Aufstellen des Banners wirkt etwas fies, weil sich der Missionsbereich leicht außerhalb des Camps befindet. Er bleibt aber auf der Karte markiert, also folgt konsequent dem Marker, auch wenn es sich anfühlt, als würdet ihr das Camp kurz verlassen.

Welche Fähigkeit braucht man zum Banner? Sobald ihr am Ziel seid, sollt ihr den Bannerpfahl anheben. Nutzt dafür die Fähigkeit Nature’s Grasp, um den Pfahl zu tragen, und bringt ihn zum Bannerständer. Sobald ihr ihn dort platziert, ist dieser Questschritt erledigt.

© Pearl Abyss

Pflöcke einschlagen mit dem Hammer

Wie sichert man das Zelt richtig? Der letzte Bereich liegt in der Nähe des Wagens. Dort steht ein Zelt, das mit vier Pflöcken gesichert werden muss. Nebenan findet ihr einen Hammer, den ihr aufnehmt und ausrüstet.

Schlagt jeden der vier Pflöcke jeweils dreimal in den Boden. Sobald alle vier fest sitzen, ist Ein Neuanfang abgeschlossen und euer Camp ist damit praktisch vollständig freigeschaltet und einsatzbereit.

© Pearl Abyss

Tipp: Ein kleines Stück außerhalb eures neuen Lager, direkt an den Klippen, solltest ihr möglichst früh den Teleporter freischalten. Denn so könnt ihr fortan schnell und unkompliziert zu eurem Camp zurückkehren.

Wie lief eure Camp-Freischaltung auf dem Heulenden Hügel, und habt ihr euch bei den Säcken oder beim Banner auch kurz gefragt, warum der Fortschritt nicht sofort zählt? Schreibt es gern in die Kommentare.