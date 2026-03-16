PSN-Vorbestell-Charts – Crimson Desert dominiert, Top 20 im Überblick

Die PSN-Vorbestell-Charts im PlayStation Store zeigen auch in der Launch-Woche ein klares Bild: Crimson Desert bleibt das bestimmende Thema und belegt gleich doppelt die Spitze. Für viele PS5-Fans ist das Open-World-Action-Abenteuer damit nicht nur eines der meistdiskutierten Releases der Woche, sondern auch eines der am häufigsten vorbestellten Spiele kurz vor dem Start.

Der Zeitpunkt passt, denn Crimson Desert erscheint am 19. März 2026 für PS5, Xbox Series und PC. Damit ist der Titel in dieser Woche letztmalig in den Vorbestell-Charts vertreten, bevor er nach dem Release in die regulären Download-Rankings übergeht.

Crimson Desert und Diablo-4-Erweiterung im Fokus

Warum steht Crimson Desert kurz vor Release so weit oben? In den Charts führen aktuell zwei Versionen von Crimson Desert, was typischerweise auf unterschiedliche Editionen oder Preisstufen im Store hindeutet. Das Grundversprechen bleibt dabei identisch: eine große Spielwelt, die Erkundung, Quests, Kämpfe und verschiedene Aktivitäten miteinander verbindet.

Direkt dahinter fällt vor allem die starke Präsenz von Diablo 4: Lord of Hatred auf. Die Erweiterung für Blizzards Action-Rollenspiel erscheint am 28. April 2026 und ist in mehreren Editionen gelistet. Genannt werden unter anderem neue Klassen wie der Paladin sowie zusätzliche Inhalte und Gameplay-Systeme, die das Endgame und den Charakterausbau erweitern sollen.

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Neben diesen beiden Schwergewichten mischen auch weitere kommende Releases die Rangliste auf. Dazu zählen etwa 007 First Light, Life is Strange Reunion und Pragmata, dessen Launch zuletzt vorgezogen wurde. Außerdem sind mehrere Editionen von Echoes of Aincrad und Icarus in den Top 20 vertreten, was die typische Store-Dynamik bei Premium- und Sondereditionen unterstreicht.

Die aktuellen PSN-Vorbestell-Charts im Überblick

Welche Spiele sind diese Woche in den Top 20 der Vorbestellungen? Hier ist die vollständige Liste der derzeit erfolgreichsten Vorbestellungen im PlayStation Store, inklusive Preisangaben in Euro:

Crimson Desert (79,99 Euro) Crimson Desert (69,99 Euro) Diablo 4 Lord of Hatred Standard Edition (39,99 Euro) Diablo 4 Lord of Hatred Ultimate Edition (89,99 Euro) The Seven Deadly Sins Origin F2P Spezialgegenstaende Paket Vorbesteller Bundle (11,99 Euro) Diablo 4 Sammlung Zeitalter des Hasses (69,99 Euro) Diablo 4 Lord of Hatred Deluxe Edition (59,99 Euro) 007 First Light (69,99 Euro) Dragonkin Blood Scales Edition (49,99 Euro) Life is Strange Reunion (49,99 Euro) Echoes of Aincrad Ultimate Edition (109,99 Euro) Icarus Console Edition (39,99 Euro) Pragmata Deluxe Edition (69,99 Euro) MLB The Show 26 (69,99 Euro) Life is Strange Reunion Deluxe Edition (59,99 Euro) Aphelion (34,99 Euro) Icarus Ultimate Console Edition (149,99 Euro) LEGO Batman Das Vermaechtnis des Dunklen Ritters Deluxe Edition (89,99 Euro) Pragmata (59,99 Euro) Echoes of Aincrad Deluxe Edition (89,99 Euro)

So entstehen die Platzierungen im Store

Wie werden die PSN-Charts im PlayStation Store typischerweise berechnet? In der Regel basieren Rankings in digitalen Stores auf dem Umsatz. Das sorgt dafür, dass teurere Editionen bei vergleichbarer Nachfrage oft leichter nach oben rutschen als günstigere Varianten. Gerade bei Vorbestellungen sieht man deshalb regelmäßig Deluxe- und Ultimate-Editionen prominent platziert, unabhängig davon, wie attraktiv Vorbesteller-Boni oder mögliche Extras ausfallen.

Richtig spannend wird es ohnehin nach dem Release: Dann werden Editionen häufig zusammengefasst, und zusätzlich wirken sich erste Tests, Streams sowie die Erfahrungen der Community stärker auf den Absatz aus. Wer also vor allem wissen will, wie sich ein Spiel im Alltag schlägt, bekommt das klarere Bild meist erst in den Wochen nach dem Launch.

Wie bewertet ihr die PSN-Vorbestell-Charts: Ist Crimson Desert für euch ein Pflichtkauf zum Release, oder wartet ihr erst die ersten Eindrücke ab? Schreibt es gern in die Kommentare.