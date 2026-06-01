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Alle LEGO-Minecraft-Sets 2026 im Überblick – Liste mit Teilen, Preis, Release

Bild von Prinz Vegeta Prinz Vegeta1. Juni 2026
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© Lego Group

LEGO erweitert 2026 erneut seine langlebige Minecraft-Reihe und hat mit The Twisted Warden Battle ein neues Set vorgestellt, das direkt an das frisch angekündigte Minecraft Dungeons 2 anknüpft. Damit bekommt der Ableger nach längerer Pause wieder ein offizielles LEGO-Produkt, das klar auf Action und Spielbarkeit ausgelegt ist.

Spannend ist vor allem das Timing: Minecraft Dungeons 2 wurde im März 2026 enthüllt und soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 erscheinen. Das passende LEGO-Set ist bereits vorab eingeplant und dürfte bei Fans als greifbarer Vorgeschmack auf das neue Abenteuer durchgehen.

Offizielle Details zu The Twisted Warden Battle

Was steckt im neuen LEGO-Minecraft-Dungeons-Set? The Twisted Warden Battle trägt die Setnummer 21591 und umfasst 438 Teile. Im Mittelpunkt steht ein beweglicher Warden-Aufbau, der laut Set-Ausrichtung vor allem für dynamisches Spielen konstruiert ist, statt nur als Vitrinenmodell zu funktionieren.

Das Modell soll aufgebaut über 13,97 Zentimeter hoch sein und damit deutlich über dem beiliegenden Schatztruhen-Element thronen. Gleichzeitig bleibt das Design so gehalten, dass die Figur beweglich bleibt und sich gut bespielen lässt, was auch zur Altersfreigabe ab 8 Jahren passt.

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Als besonderes Highlight liegen gleich vier Minifiguren bei: Kellen, Ren, Flores und Valorie. Damit gehört The Twisted Warden Battle zu den minifigurenstärkeren Minecraft-Sets des Jahres, auch wenn es 2026 innerhalb der Reihe noch Sets mit mehr Figuren gibt.

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Release, Vorbestellung und Einordnung in die 2026er Reihe

Wann erscheint The Twisted Warden Battle? Das Set soll am 1. August 2026 erscheinen und ist bereits vorbestellbar. Der Preis liegt in Deutschland bei 49,99 Euro.

Interessant ist zudem der Kontext innerhalb der Marke: LEGO Minecraft existiert als eigene Themenwelt seit September 2013, nachdem das erste Minecraft-Modell bereits 2012 über LEGO Ideas startete. Anfang 2026 hat die Theme zudem die Marke von über 200 Sets seit Bestehen überschritten, und 21591 gilt als das 18. bekannte LEGO-Minecraft-Set, das für 2026 geplant ist.

Aktuell wirkt es so, als könnte The Twisted Warden Battle den Schlusspunkt unter die bekannte 2026er Welle setzen. Gleichzeitig spricht LEGOs bisheriger Rhythmus dafür, dass Minecraft auch 2027 wieder neue Sets bekommen könnte.

Alle bekannten LEGO-Minecraft-Sets für 2026

Welche LEGO-Minecraft-Sets sind 2026 geplant? Hier ist die vollständige Übersicht der bekannten Sets inklusive Setnummer, Teilen, Minifiguren, Preisangabe, Altersempfehlung und Release-Zeitraum aus den vorliegenden Informationen.

Nr.SetTeileMinifigsPreisAlterRelease
21582Chicken Jockey344 29,999+Aug 2026
21583Steve’s Taiga Adventure7929,996+Jan 2026
21584Nether & End Portal Journey192214,997+Jan 2026
21585Chicken Farm233219,997+Jan 2026
21586The Pale Garden243419,997+Jan 2026
21587Zombie Dungeon284429,998+Jan 2026
21588The Fox497 39,9910+Jan 2026
21589Mini Biomes797 59,9912+Jan 2026
21590Wither Battle494464,998+Jan 2026
21591The Twisted Warden Battle438449,998+Aug 2026
21592Chicken Rider Desert Attack428 24,998+Summer 2026
21593Surviving The First Night301229,998+Summer 2026
21594The Skeleton502 44,9910+Summer 2026
21595The Ender Dragon710 59,9910+Summer 2026
21596Evoker Village Attack607789,999+Summer 2026
21597Ghast Station754599,999+Summer 2026
21598Underwater Adventure310329,998+June 2026
30732Alex’s Campfire Conflict3123,996+Feb 2026

Welche LEGO-Minecraft-Sets aus 2026 stehen bei dir ganz oben auf der Wunschliste, und reizt dich der Dungeons-2-Fokus rund um The Twisted Warden Battle besonders? Schreib es gern in die Kommentare.

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Prinz Vegeta

Zwischen den Kämpfen sorge ich dafür, dass mein Super-Saiyajin-Haar perfekt sitzt und versuche meiner Tochter Bra beizubringen, dass ich der coolste Saiyajin-Papa bin. Es ist nicht immer einfach, aber ich gebe mir Mühe. Nebenher schreibe ich für PlayCentral.de.
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