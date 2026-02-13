Dino Crisis und Dino Crisis 2 jetzt wieder auf Steam verfügbar

Capcoms Dino-Klassiker sind zurück im PC-Schaufenster: Steam hat Dino Crisis und Dino Crisis 2 neu ins Sortiment aufgenommen. Damit landen zwei der bekanntesten Survival-Action-Titel der PlayStation-Ära wieder bequem auf aktuellen Rechnern und sind ohne Emulatoren spielbar.

Für Fans bedeutet das vor allem eins: Reginas erste Mission in den von Dinosauriern überrannten Forschungskomplexen ist wieder nur ein paar Klicks entfernt. Und wer den zweiten Teil mit mehr Action-Fokus bevorzugt, bekommt direkt die passende Fortsetzung dazu.

Zwei Capcom-Klassiker feiern ihr Steam-Comeback

Welche Spiele hat Steam jetzt neu hinzugefügt? Neu verfügbar sind Dino Crisis und Dino Crisis 2, zwei Capcom-Titel, die sich damals als Mischung aus Survival-Horror, Sci-Fi und Dino-Alarm einen Namen gemacht haben. Gerade der erste Teil gilt vielen bis heute als eine Art Schwesterprojekt zu Resident Evil, nur eben mit deutlich bissigeren Gegnern.

Dino Crisis setzt stärker auf Spannung, knappe Ressourcen und das Gefühl, in einem feindlichen Areal ständig improvisieren zu müssen. Dino Crisis 2 dreht anschließend an der Tempo-Schraube und liefert in vielen Abschnitten einen spürbar actionlastigeren Ansatz, ohne das Grundthema aus den Augen zu verlieren.

Dass beide Spiele nun gemeinsam auf Steam auftauchen, ist auch deshalb interessant, weil Dino Crisis lange zu den Reihen gehörte, die viele PC-Fans nur über Umwege nachholen konnten. Jetzt sind sie wieder sichtbar im Mainstream-PC-Store angekommen.

Was euch beim Spielen heute erwartet

Worum geht es in Dino Crisis und Dino Crisis 2? Im Mittelpunkt steht erneut Regina, die in eine gefährliche Operation geschickt wird, bei der Wissenschaft, Zeit und ein Haufen Urzeitviecher auf üble Weise kollidieren. Der Reiz entsteht nicht nur durch Kämpfe, sondern auch durch das Erkunden, das Lösen von Aufgaben und den ständigen Druck, dass hinter der nächsten Ecke bereits das nächste Problem wartet.

Spielerisch sind beide Titel klar Kinder ihrer Zeit, was viele aber genau daran lieben: eine direktere Steuerung, ein stärkeres Oldschool-Pacing und ein Fokus auf klare Herausforderungen statt endlose Quest-Checklisten. Wer Lust auf Retro-Atmosphäre hat, bekommt hier eine Zeitkapsel, die sich immer noch überraschend gut wegspielen kann, wenn man sich auf den Stil einlässt.

Für viele dürfte auch der Vergleich spannend sein: Teil 1 punktet stärker über Nervenkitzel und das Gefühl von Verletzlichkeit, während Teil 2 sich deutlich offensiver anfühlt und insgesamt schneller vorangeht.

Einordnung für Capcom-Fans und Retro-Jäger

Warum ist die Steam-Veröffentlichung für die Community interessant? Dino Crisis gehört seit Jahren zu den Capcom-Reihen, die regelmäßig in Remake-Wunschlisten auftauchen, aber im Vergleich zu anderen Marken deutlich weniger präsent waren. Dass Steam jetzt zumindest die Originale wieder anbietet, ist ein Signal an alle, die den Titel entweder nachholen oder erneut erleben wollen.

Gerade auf dem PC ist die Hürde damit deutlich niedriger, weil ihr die Spiele unkompliziert in eure Bibliothek packen könnt. Das macht sie auch für alle interessant, die gerade eine Retro-Phase haben, Survival-Horror-Historie nacharbeiten oder einfach sehen wollen, warum Dino Crisis bis heute so oft genannt wird, wenn es um Capcoms Klassiker geht.

Unterm Strich ist das eine dieser Rückkehr-News, die nicht laut sein müssen, um relevant zu sein: Zwei wichtige Titel sind wieder da, an einem Ort, an dem sie viele längst erwartet haben.

Habt ihr Dino Crisis und Dino Crisis 2 damals schon gespielt, oder ist das für euch ein kompletter Neustart auf Steam? Schreibt mir eure Erinnerungen und eure Erwartungen gerne in die Kommentare.