Super Meat Boy 3D kommt am 31. März 2026 als Day-One in den Game Pass

Xbox Game Pass bekommt zum Monatsende noch einmal überraschenden Nachschub: Super Meat Boy 3D erscheint am 31. März 2026 direkt zum Launch im Abo. Die Ankündigung kam im Rahmen des aktuellen Xbox Partner Preview und dürfte für viele ein kleines Highlight sein, weil der März damit doch noch einen zusätzlichen Day-One-Release bekommt.

Gerade für Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate ist das ein wichtiges Signal, denn dort landen die großen Day-One-Veröffentlichungen, zusammen mit den Inhalten der niedrigeren Stufen und den PC-Vorteilen. Wer Ultimate oder PC Game Pass nutzt, kann Super Meat Boy 3D damit ohne Zusatzkosten zur monatlichen Gebühr komplett durchspielen.

Super Meat Boy 3D landet zum Release im Abo

Wann kommt Super Meat Boy 3D in den Xbox Game Pass? Der Release ist für den 31. März 2026 angesetzt und genau an diesem Tag wird das Spiel auch als Day-One-Titel im Game Pass verfügbar sein.

Der neue Trailer aus dem Xbox Partner Preview macht deutlich, dass sich am Kern der Reihe wenig geändert hat: Es geht wieder um extrem präzises Platforming, schnelle Reaktionen und diesen typischen Mix aus Frust und Flow, wenn ein Run endlich sitzt. Neu ist vor allem der große Schritt von 2D auf 3D, was bei einem so knallharten Präzisionsspiel natürlich besonders spannend ist.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Ob der Sprung in die dritte Dimension am Ende genauso gut funktioniert wie damals in 2D, wird sich erst nach Release zeigen. Rein optisch und vom Level-Tempo her wirkt das Gezeigte aber so, als würde Super Meat Boy 3D die bekannte Handschrift beibehalten, nur eben mit räumlicherem Leveldesign.

Warum der Day-One-Deal so gut zur Serie passt

Warum ist Super Meat Boy eng mit Xbox verbunden? Die Reihe hat historisch eine starke Xbox-DNA: Das erste Super Meat Boy war auf der Xbox 360 zunächst zeitexklusiv und wurde auf Xbox Live Arcade schnell zu einem der Aushängeschilder der Plattform.

Mit einem viel beachteten Kritikerschnitt wurde das Original über Jahre immer wieder als eines der besten Xbox Live Arcade Spiele genannt. Entsprechend logisch wirkt es, dass Microsoft den neuen Teil prominent platziert und direkt ins Abo bringt, zumal ein Day-One-Release im Game Pass auch dabei hilft, die Aufmerksamkeit rund um den Launch zu bündeln.

Dazu passt auch, dass viele Abonnenten schon davon ausgingen, dass der letzte Day-One-Titel im März 2026 bereits feststeht. Umso größer ist jetzt der Überraschungseffekt, dass Super Meat Boy 3D den Monat noch einmal aufwertet.

Die übrigen Game-Pass-Termine rund um den Monatswechsel

Welche Spiele kommen Ende März 2026 zusätzlich in den Xbox Game Pass? Neben Super Meat Boy 3D stehen rund um den Monatswechsel noch weitere Neuzugänge und Rückkehrer an, die du dir notieren kannst.

Datum Spiel Hinweis 30. März 2026 The Long Dark Rückkehr in den Game Pass, verfügbar für Premium, PC und Ultimate 31. März 2026 Resident Evil 7 Kommt in den Game Pass, verfügbar für Premium, PC und Ultimate 31. März 2026 Super Meat Boy 3D Day-One-Release im Game Pass, spielbar über PC Game Pass und Ultimate

Welche Day-One-Spiele waren zuvor für März 2026 bekannt? Vor der Super Meat Boy 3D Ankündigung galt Nova Roma als letzter großer Day-One-Punkt für den Monat, allerdings als PC-only Titel. Dabei handelt es sich um einen City-Builder, in dem du neben klassischem Aufbau auch die Launen römischer Götter managen musst. Das Spiel ist bereits über das Game-Preview-Programm im PC Game Pass anspielbar.

Wenn du schon auf April schielst: Für April 2026 sind bereits mehrere Neuzugänge bekannt, darunter Barbie Horse Trails am 2. April 2026 und Final Fantasy 4 am 7. April 2026. Außerdem kommen mit Replaced am 14. April 2026 sowie Kiln am 23. April 2026 und Aphelion am 28. April 2026 weitere Day-One-Spiele in den Service.

Freust du dich auf Super Meat Boy 3D im Game Pass, oder bist du skeptisch, ob die Reihe in 3D genauso gut funktioniert? Schreib es gerne in die Kommentare.