Blizzard-Jubiläum 2026: WoW, Overwatch und mehr mit exklusiven Updates

Blizzard feiert 2026 sein 35-jähriges Bestehen mit einer Reihe von Showcases zu seinen bekanntesten Marken. In den kommenden Wochen werden gleich vier Entwicklerpräsentationen ausgestrahlt, die exklusive Einblicke in die Zukunft von World of Warcraft, Overwatch, Diablo und Hearthstone geben. Neben neuen Inhalten stehen auch die Entwickler im Mittelpunkt, deren Arbeit gewürdigt werden soll.

Alle Termine der Blizzard-Showcases im Überblick

Wann finden die Streams statt? Die insgesamt vier Veranstaltungen sind über einen Zeitraum von zwei Wochen hinweg verteilt und decken jeweils eine der großen Blizzard-Franchises ab. Die Streams sind als sogenannte „Developer Spotlights“ angekündigt und enthalten jeweils exklusive Inhalte, Ankündigungen und Teaser.

Spiel Datum Startzeit (MEZ) World of Warcraft 29. Januar 2026 18:00 Uhr Overwatch 4. Februar 2026 19:00 Uhr Hearthstone 9. Februar 2026 18:30 Uhr Diablo 11. Februar 2026 23:00 Uhr

World of Warcraft startet mit dem „State of Azeroth“

Was erwartet dich im ersten Stream? Die WoW-Präsentation bildet den Auftakt am 29. Januar 2026. Unter dem Titel „State of Azeroth“ sprechen Holly Longdale (Executive Producer) und Ion Hazzikostas (Game Director) über die Zukunft von World of Warcraft und WoW Classic.

Besonderes Augenmerk dürfte auf der kommenden Erweiterung „Mitternacht“ liegen, die am 2. März 2026 erscheint. Außerdem gibt es neue Roadmaps und ein exklusives Housing-Item für Zuschauer der Live-Übertragung.

Overwatch: Talon übernimmt – was steckt dahinter?

Worauf deutet die Talon-Marketingkampagne hin? Noch gibt es keine offiziellen Inhalte für das Overwatch-Spotlight am 4. Februar 2026, doch die jüngsten Aktivitäten in den sozialen Medien geben Hinweise. Am 23. Januar wurde der offizielle Overwatch-X-Account scheinbar von der fiktiven Terrororganisation Talon übernommen.

Das lässt vermuten, dass in der Präsentation ein neues Event, eine Story-Erweiterung oder sogar ein neuer Spielmodus enthüllt wird. Fans spekulieren bereits auf ein großes narrativ getriebenes Update für Overwatch 2.

Hearthstone bleibt auch 2026 wettbewerbsfähig

Wie entwickelt sich Hearthstone im E-Sport? Trotz seines Alters bleibt Hearthstone ein fester Bestandteil der Blizzard-Strategie. Beim Stream am 9. Februar 2026 dürfte es neben neuen Karten und Mechaniken auch Informationen zur E-Sport-Planung geben.

Blizzard plant drei Masters Tour Championships und ein großes Finale bei der BlizzCon 2026. Der Stream könnte auch neue Modi oder Erweiterungen vorstellen, die das bekannte Kartenspiel weiterentwickeln.

Diablo-Showcase zum 30. Jubiläum

Was wird beim Diablo-Spotlight am 11. Februar gezeigt? Der späte Termin und der Titel „30th Anniversary Spotlight“ deuten auf mehr als nur ein einfaches Update zu Diablo 4 hin. Zwar wird mit Infos zur 12. Saison und zur „Lord of Hatred“-Erweiterung gerechnet, doch auch die Geschichte des Franchises könnte thematisiert werden.

Gerüchte über weitere Projekte im Diablo-Universum – etwa ein Mobile-Ableger oder ein Remaster älterer Teile – machen bereits die Runde. Der Jubiläumsstream könnte daher auch langfristige Pläne anreißen.

Blizzards Strategie: Nostalgie trifft auf Innovation

Warum sind diese Showcases so wichtig für Blizzard? Das Jubiläum ist für Blizzard nicht nur ein Rückblick, sondern eine Gelegenheit, sich neu zu positionieren. Nach mehreren kontroversen Jahren will das Studio jetzt mit Transparenz, Fanbindung und Kreativität punkten.

Die Streams setzen auf direkte Kommunikation zwischen Entwicklern und Community und zeigen, dass Blizzard künftig verstärkt auf Live-Events und digitale Nähe setzen will – ein Trend, der sich bereits bei anderen Publishern etabliert hat.

Und was ist mit StarCraft?

Wird das kultige Sci-Fi-Franchise vernachlässigt? Viele Fans reagieren enttäuscht, dass StarCraft in dieser Reihe nicht vertreten ist. Die Echtzeitstrategie-Reihe hat seit Jahren keine neuen Inhalte erhalten.

Laut einem Bericht von Windows Central könnte jedoch zur BlizzCon 2026 ein StarCraft-Shooter vorgestellt werden. Ob dieser tatsächlich kommt, bleibt offen – doch das Fehlen bei den Jubiläums-Showcases ist zumindest ein deutliches Zeichen.

Wie stehst du zu den geplanten Showcases? Freust du dich auf eine bestimmte Ankündigung – oder vermisst du auch die Rückkehr von StarCraft? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!