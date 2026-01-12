Nintendo Direct im Februar 2026 – Neues 3D-Mario für Switch 2 erwartet

Gerüchte rund um eine neue Nintendo Direct im Februar 2026 sorgen derzeit für Spekulationen in der Gaming-Community. Laut einem Leak des französischen Insiders BeeFun soll die erste große Nintendo-Präsentation des neuen Jahres am 10. Februar 2026 stattfinden. Im Zentrum des Events: ein brandneues 3D-Mario-Spiel für die kommende Switch 2.

Obwohl Nintendo die Directs nicht fest terminiert, hat sich im Laufe der Jahre ein klares Muster etabliert: Seit der Einführung des Formats im Oktober 2011 gab es in fast jedem Jahr eine Februar-Ausgabe. Auch 2025 wurde diese Tradition fortgesetzt. Damit wäre eine Nintendo Direct im Februar 2026 alles andere als überraschend.

Historische Muster deuten auf Februar-Präsentation hin

Wie wahrscheinlich ist eine Nintendo Direct im Februar? Seit 2012 hat Nintendo fast durchgehend im Januar oder Februar eine große Direct abgehalten. Die einzige Ausnahme war 2018. Mit einer sechsjährigen Serie an Februar-Directs ist ein weiteres Event in diesem Zeitraum sehr realistisch – besonders, wenn bis Ende Januar keine Präsentation stattfindet.

Die letzte Nintendo Direct fand am 12. November 2025 statt, allerdings handelte es sich dabei um ein Special zur Super Mario Galaxy Movie-Adaption. Eine klassische, spielefokussierte Direct liegt somit bereits mehrere Monate zurück – zuletzt gab es sie am 23. Oktober 2025 mit Fokus auf Kirby Air Riders.

Gerüchte um neues 3D-Mario für die Switch 2

Was könnte Nintendo im Februar zeigen? Der wohl spannendste Teil des Leaks: Ein angeblich neues 3D-Mario-Spiel für Nintendos kommende Konsole, die Switch 2. Laut BeeFun soll dieses Spiel im Mittelpunkt der Präsentation stehen. Die Entwickler des letzten 3D-Mario-Spiels – das zum Launch der ersten Switch erschien – haben jedoch kürzlich erst an Donkey Kong Bananza gearbeitet, einem der Launch-Titel für die Switch 2.

Es wäre ungewöhnlich, wenn Nintendo die Entwicklung eines so wichtigen Spiels an ein anderes Studio übergeben hätte. Nintendo hält bei seinen großen Marken wie Super Mario meist am gleichen Kernteam fest. Ein 3D-Mario von einem neuen Studio wäre also eine große Überraschung – aber nicht völlig ausgeschlossen.

Mögliche Spiele für die Februar-Direct

Welche Titel sind realistische Kandidaten für eine Präsentation? Abgesehen von einem potenziellen 3D-Mario gibt es mehrere Spiele, deren Veröffentlichung kurz nach dem vermuteten Direct-Termin liegt. Sie könnten in einer Nintendo Direct am 10. Februar 2026 prominent gezeigt werden.

Yakuza Kiwami 3 – erscheint voraussichtlich am 12. Februar

– erscheint voraussichtlich am 12. Februar Resident Evil 7 – Switch-2-Version erwartet Mitte Februar

– Switch-2-Version erwartet Mitte Februar Resident Evil Requiem – ein neues Spin-off

– ein neues Spin-off Reanimal – ein Indie-Titel mit Fanpotenzial

– ein Indie-Titel mit Fanpotenzial Ys X: Proud Nordics – Rollenspiel-Nachfolger

– Rollenspiel-Nachfolger Mario Tennis Fever – vermutlich ein Arcade-Sportspiel

Alle genannten Titel haben Release-Termine zwischen dem 12. und dem 29. Februar 2026 und wären damit perfekte Inhalte für eine Nintendo Direct unmittelbar davor.

Call of Duty & Nintendo: Hinweise verdichten sich

Könnte Call of Duty auf die Switch 2 kommen? Parallel zu den Direct-Gerüchten wurden in der aktuellen Version von Call of Duty HQ Hinweise auf Nintendo gefunden. Das ist besonders spannend, da Microsoft und Nintendo 2023 einen Vertrag abgeschlossen hatten, um Call of Duty über mindestens zehn Jahre auf Nintendo-Plattformen zu bringen. Bisher blieb es bei Ankündigungen – ein Spiel kam noch nicht.

Die letzte Call of Duty-Veröffentlichung auf einer Nintendo-Konsole war Call of Duty: Ghosts für die Wii U im Jahr 2013. Es wäre also ein bedeutendes Comeback, wenn Activision Call of Duty auf die Switch 2 brächte – und eine Nintendo Direct im Februar wäre der ideale Ort für eine solche Ankündigung.

Ein Event mit viel Potenzial

Was bedeutet das alles für dich als Nintendo-Fan? Eine Februar-Direct scheint so gut wie sicher – und wenn die Gerüchte stimmen, erwarten uns einige große Ankündigungen. Ob ein neues 3D-Mario, der nächste Resident Evil oder sogar Call of Duty für die Switch 2: Die Vorfreude steigt.

Was hältst du von den Gerüchten zur nächsten Nintendo Direct? Würdest du dir ein neues 3D-Mario wünschen – oder hoffst du auf andere Highlights? Lass es uns in den Kommentaren wissen!