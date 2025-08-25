Nintendo Direct im September 2025 – Neues zu Metroid Prime 4 erwartet!

In den vergangenen Wochen hat Nintendo eine Vielzahl von Livestreams abgehalten, darunter ein Partner Showcase und eine Indie World Präsentation. Doch die lang ersehnte allgemeine Nintendo Direct blieb aus. Nun häufen sich die Gerüchte, dass eine solche Präsentation im September 2025 stattfinden könnte. Nintendo Directs wurden in der Vergangenheit oft im September abgehalten, doch aufgrund des Launches der Nintendo Switch 2 im Juni 2025 hat sich das übliche Programm etwas verschoben.

Was ist der Grund für die anstehende Nintendo Direct?

Warum ist eine Nintendo Direct so wichtig? Trotz der jüngsten Livestreams gibt es noch viele offene Fragen zu den Veröffentlichungen für den Rest des Jahres 2025 und Anfang 2026. Besonders im Fokus steht das Spiel Metroid Prime 4: Beyond, das noch keinen festen Veröffentlichungstermin hat. Es wird vermutet, dass das Spiel im Dezember 2025 erscheinen könnte, passend zur Weihnachtszeit.

Ein weiteres Spiel, das auf einen endgültigen Veröffentlichungstermin wartet, ist Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Obwohl es in der Indie World Präsentation gezeigt wurde, gibt es noch kein genaues Datum. Zudem feiert Nintendo dieses Jahr das 40. Jubiläum von Super Mario Bros., hat jedoch noch keine Pläne zur Feier des Meilensteins bekannt gegeben.

Welche Erwartungen haben Fans an die Nintendo Direct?

Was erhoffen sich Fans von der Nintendo Direct? Viele hoffen auf Ankündigungen zu neuen Spielen und Updates zu bereits angekündigten Titeln. Hinzu kommt die Frage, wie Nintendo den Wechsel von der Switch zur Switch 2 weiter unterstützen wird. Die neue Konsole, die im Juni 2025 auf den Markt kam, bietet verbesserte soziale und technische Funktionen, die von vielen Spielern begrüßt wurden.

Es gibt auch Interesse an möglichen Feierlichkeiten oder speziellen Veröffentlichungen zum 40. Jubiläum von Super Mario Bros. sowie an Neuigkeiten zum geplanten Nachfolger des Super Mario Bros. Films, der für den 3. April 2026 geplant ist.

Die Bedeutung der Nintendo Direct für den Markt

Wie beeinflusst die Nintendo Direct die Verkaufszahlen? Eine Nintendo Direct könnte entscheidend sein, um die Verkaufszahlen der neuen Nintendo Switch 2 in die Höhe zu treiben. Seit ihrer Veröffentlichung im Juni 2025 hat die Konsole über 5,8 Millionen Einheiten weltweit verkauft und damit den schnellsten Verkaufserfolg in der Geschichte von Nintendo erzielt.

Mit Spielen wie Mario Kart World, das ebenfalls gebündelt mit der Switch 2 verkauft wird, hat Nintendo bereits einen großen Erfolg erzielt. Dennoch bleibt die Frage bestehen, wie Nintendo die Attraktivität und den Wunsch nach einem Upgrade auf die Switch 2 weiter fördern kann.

Glaubst du, dass wir im nächsten Monat eine allgemeine Nintendo Direct erleben werden? Welche Ankündigungen erhoffst du dir? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!