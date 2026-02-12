Pokémon Pokopia-Demo vor Release nur auf den Europa-Internationalmeisterschaften

Pokémon Pokopia bekommt kurz vor dem Release eine Gratis-Anspielversion und die ist an ein ganz bestimmtes Event gebunden. Wer schon vor dem Launch am 5. März 2026 in das neue Life-Sim-Abenteuer reinschnuppern will, hat damit erstmals eine offizielle Gelegenheit, das Spiel selbst auszuprobieren.

Spannend ist das vor allem, weil Pokémon Pokopia als erster großer Pokémon-Release exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheint und mit seinem Wohlfühl-Ansatz in direkter Konkurrenz zu Genre-Größen wie Animal Crossing: New Horizons stehen dürfte. Entsprechend hoch ist die Neugier, wie gut das Konzept mit Pokémon-Fokus wirklich aufgeht.

Demo-Pläne rund um die Europameisterschaften

Wo kann man die kostenlose Pokémon-Pokopia-Demo spielen? Die Demo soll im Rahmen der Pokémon-Europa-Internationalmeisterschaften in London spielbar sein, die vom 13. Februar 2026 bis 15. Februar 2026 stattfinden. Dort treffen sich Fans und Competitive-Community aus aller Welt, was das Event zur idealen Bühne für eine öffentliche Hands-on-Station macht.

Pokémon Pokopia wurde ursprünglich im September 2025 enthüllt und hat sich seitdem zu einem der erwarteten Releases 2026 entwickelt. Die Aussicht, das neue Insel-Leben schon vor dem 5. März anzutesten, dürfte für viele ein zusätzlicher Grund sein, bei großen Pokémon-Events künftig noch genauer hinzuschauen.

Inhaltlich klingt das Ganze nach einem klaren Cozy-Game-Paket: Statt Arenen und Orden steht das Aufbauen einer neuen Heimat im Mittelpunkt, inklusive kleiner Routinen, Ausbau und Entdecken.

So soll sich Pokémon Pokopia spielen

Worum geht es in Pokémon Pokopia? In Pokémon Pokopia übernehmt ihr die Rolle von Ditto, das sich ein neues Leben von Grund auf aufbaut. Der Fokus liegt auf Crafting und dem Errichten von Strukturen, die nach und nach eine lebendige Insel-Gemeinschaft entstehen lassen sollen.

Dazu gehört auch, dass ihr Unterkünfte für andere Pokémon gestaltet und eure Umgebung aktiv beeinflusst. Ein zentraler Kniff: Ditto kann offenbar Attacken erlernen, um mit der Welt zu interagieren, etwa um Ressourcen zu gewinnen oder Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

Auch die Erkundung soll nicht zu kurz kommen. Unterschiedliche Biome deuten an, dass ihr nicht nur in einem einzigen Dorfareal unterwegs seid, sondern in mehreren Zonen mit eigenen Materialien, Optik und vermutlich auch eigenen Pokémon-Begegnungen.

Crafting und Ausbau einer eigenen Insel

Häuser und Bereiche für andere Pokémon gestalten

Attacken nutzen, um mit der Umgebung zu interagieren

Verschiedene Biome erkunden

Wer wirklich Zugriff auf die Demo hat

Wer darf die Demo vor Release ausprobieren? Die kostenlose Demo ist an den Besuch der Pokémon-Europa-Internationalmeisterschaften gebunden. Da die Tickets für das Event bereits ausverkauft sind, bleibt der Zugang auf diejenigen beschränkt, die überhaupt ein gültiges Ticket besitzen.

Selbst dann ist nicht garantiert, dass ihr direkt an die Demo-Station kommt. Bei großen Besucherzahlen sind Zeitfenster und Kapazitäten erfahrungsgemäß begrenzt, weshalb es gut möglich ist, dass nur ein Teil der Anwesenden tatsächlich Hands-on-Zeit bekommt.

Unterm Strich ist das eine klassische Event-Demo, die vor allem den Hype anheizen und erste Eindrücke liefern dürfte, bevor Pokémon Pokopia am 5. März 2026 offiziell startet.

Noch ein Switch-2-Highlight vor Ort

Welche weiteren Nintendo-Switch-2-Spiele sind auf dem Event spielbar? Neben Pokémon Pokopia soll es vor Ort auch eine kostenlose Anspielmöglichkeit zur Nintendo-Switch-2-Version von Pokémon-Legenden: Z-A geben. Im Mittelpunkt steht dabei das Echtzeit-Kampfsystem, das laut Event-Info besonders im Multiplayer-Chaos zur Geltung kommen soll.

Erlebt das einzigartige Echtzeit-Kampfsystem in Multiplayer-Kampfgetümmel. Schaltet eure Gegner mit perfekt getimten Attacken und Mega-Entwicklung aus.

Für Pokémon-Fans wird das London-Wochenende damit nicht nur sportlich, sondern auch spielerisch ziemlich relevant, weil gleich zwei große Switch-2-Titel ausprobiert werden können.

