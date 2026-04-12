Starfield auf PS5 – Berichte über Abstürze und Freezes häufen sich

Starfield ist seit dem 7. April 2026 endlich auch auf der PlayStation 5 verfügbar, doch der Start auf Sonys Konsole wird gerade von massiven Technikproblemen überschattet. In Foren und vor allem auf Reddit häufen sich Berichte über wiederholte Abstürze und kurze Freezes, die den Spielfluss komplett zerlegen. Besonders bitter: Der Sci-Fi-Rollenspiel-Koloss war nach über zwei Jahren Konsolen-Exklusivität auf Xbox eigentlich einer der großen PS5-Releases dieses Frühjahrs.

Das Timing könnte für Bethesda kaum ungünstiger sein, denn rund um den Port gab es im Vorfeld viel Aufmerksamkeit. Auch weil die PS5-Version mit speziellen Funktionen für DualSense und PS5 Pro beworben wird, die das Spielgefühl durch Controller-Features aufwerten sollen. Umso härter trifft es, wenn ausgerechnet die Basics gerade nicht stabil laufen.

Berichte zu Abstürzen und Freezes häufen sich

Wie äußern sich die Abstürze von Starfield auf PS5? In einem viel beachteten Reddit-Thread beschreibt ein Nutzer Abstürze im Minutentakt, teils sogar alle paar Minuten. Die Schilderungen reichen von klassischen Crashes zurück ins Konsolen-Menü bis hin zu ständigen kurzen Hängern, die sich so sehr aufschaukeln, dass viele das Spiel manuell schließen müssen.

Besonders auffällig ist, dass die Probleme nicht auf ein einzelnes Modell begrenzt zu sein scheinen. Rückmeldungen sprechen sowohl von der regulären PlayStation 5 als auch von der PS5 Pro. Damit wirkt es aktuell weniger wie ein Einzelfall und eher wie ein grundsätzliches Stabilitätsproblem des Ports.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Auch der Frust ist entsprechend groß, weil es für viele Betroffene keinen klaren Workaround gibt. Wer sich auf ein großes Open-World-RPG freut, rechnet zwar mit typischen Bethesda-Kanten, aber nicht damit, dass sich das Spiel stellenweise kaum zuverlässig spielen lässt.

Keine klare Ursache und keine verlässlichen Workarounds

Welche Lösungen haben Betroffene bereits ausprobiert? Laut den Berichten wurden bereits mehrere naheliegende Schritte getestet, ohne dass sich eine stabile Besserung ergeben hat. Dazu zählen unter anderem:

Speicherstände löschen oder ältere Saves nutzen

Zwischen Grafikmodi und Performance-Modi wechseln

Das Spiel komplett neu herunterladen und installieren

Das größte Problem: Es gibt bislang kein eindeutiges Muster, welcher Auslöser für die Freezes oder Abstürze verantwortlich ist. Mal scheint es in bestimmten Situationen zu passieren, mal ohne erkennbare Verbindung zu Missionen, Menüs oder bestimmten Orten. Genau diese Unberechenbarkeit macht die Situation für viele so zermürbend.

In der Folge berichten einige, dass sie bereits eine Rückerstattung angefragt haben. Andere wollen abwarten, ob ein Patch zeitnah nachgeliefert wird, zeigen sich aber skeptisch, wie schnell eine Lösung tatsächlich kommt.

Was Bethesda als Nächstes liefern muss

Wann reagiert Bethesda auf die PS5-Probleme? Eine offizielle Stellungnahme zu den aktuellen Crash-Reports liegt bislang nicht vor. Dennoch steht der Druck jetzt spürbar auf dem Kessel, gerade weil Starfield auf PS5 mit viel Hype gestartet ist und die Portierung mit plattformspezifischen Features wirbt.

Parallel dazu läuft die Weiterentwicklung des Spiels weiter: Zuletzt erschien das große Update Free Lanes, außerdem ist mit Terran Armada bereits die zweite Erweiterung veröffentlicht worden. Und obwohl Bethesda schon stark auf The Elder Scrolls 6 ausgerichtet ist, wurde intern erneut betont, dass Starfield langfristig weiter wachsen und sich zu einem zeitlosen Klassiker entwickeln soll.

Genau dafür braucht es aber zuerst eine stabile PS5-Version. Denn neue Inhalte und DualSense-Extras sind nett, helfen aber wenig, wenn die Basis gerade bei vielen an Abstürzen und ständigen Freezes scheitert.

Wie läuft Starfield bei euch auf der PS5 oder PS5 Pro: Habt ihr Crashes, Freezes oder klappt alles problemlos? Schreibt eure Erfahrungen in die Kommentare.