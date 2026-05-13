LEGO zeigt Minas Tirith – 8278 Teile, Release im Juni 2026, Figuren und Bonus

LEGO legt für Fans von Der Herr der Ringe 2026 noch einmal richtig nach: Der dänische Hersteller hat das lange gemunkelte Set zu Minas Tirith offiziell enthüllt. Damit bekommt eines der ikonischsten Schauplätze aus Die Rückkehr des Königs endlich eine große, offizielle Umsetzung aus Klemmbausteinen. Wer seine Sammlung erweitern will, sollte allerdings schon jetzt Platz im Regal und Luft im Budget einplanen.

Das Set ist nicht nur ein Blickfang für Tolkien-Fans, sondern auch ein echtes Statement für Sammler, die große Display-Modelle lieben. Mit seinem Umfang reiht sich Minas Tirith direkt in die Oberliga der aktuellen LEGO-Veröffentlichungen ein und dürfte in vielen Gaming- und Nerd-Ecken ähnlich begehrt sein wie große Collector’s Editions.

Preis, Umfang und Release-Termin

Wie teuer wird das LEGO-Set zu Minas Tirith in Deutschland? Offiziell genannt wurde ein Preis von 650 US-Dollar. In Deutschland liegt der Preis bei 679,99 Euro. Damit ist wenig überraschend klar: Minas Tirith liegt auch hierzulande im Premium-Segment und dürfte zu den teuersten LEGO-Sets des Jahres 2026 zählen.

© Lego

Wann startet der Verkauf? Der reguläre Verkaufsstart ist für den 4. Juni 2026 angesetzt. Wer eine LEGO-Insider-Mitgliedschaft hat, bekommt bereits ab dem 1. Juni 2026 einen Early-Access-Zugang, was gerade bei limitierten oder besonders begehrten Sets ein spürbarer Vorteil sein kann.

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Wie groß fällt der Bau aus? Mit 8.278 Teilen ist Minas Tirith ein riesiges Projekt. Es ist zwar nicht das größte LEGO-Set aller Zeiten, bewegt sich aber klar in der Spitzengruppe und dürfte mehrere lange Bauabende verschlingen, gerade wenn du das Modell bewusst langsam und genussvoll zusammensetzt.

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Minifiguren, Fanservice und Bonus für Insider

Welche Figuren sind im Minas-Tirith-Set enthalten? Neben der Stadt selbst bringt LEGO eine ganze Reihe bekannter Charaktere mit, die den Aufbau als Diorama deutlich lebendiger machen sollen. Enthalten sind:

Aragorn

Arwen

Gandalf der Weiße

Schattenfell

Pippin

Faramir

Denethor

Vier Gondor-Soldaten

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Welche Details richten sich an Fans der Filme? Bei den Minifiguren setzt LEGO offensichtlich auf erkennbare Momente aus Die Rückkehr des Königs: Aragorn ist als König umgesetzt, Arwen trägt das Banner von Gondor, und Denethor hält Tomatenkirschen, was als deutlicher Callback zu einer bekannten Szene gedacht ist.

Gibt es Extras für frühe Käufer? Ja: Wer als LEGO-Insider früh zugreift, erhält zusätzlich ein Bonus-Geschenk, nämlich Grond, den wolfsköpfigen Rammbock aus der Schlacht um Minas Tirith. Gerade für Display-Fans ist das ein starkes Extra, weil es die Belagerungs-Optik des Gesamtszenarios noch besser abrundet.

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Warum Minas Tirith als Set so ein großes Ding ist

Warum ist die Enthüllung für Sammler so relevant? Minas Tirith gehört zu den zentralen Schauplätzen der gesamten Trilogie und war lange ein Wunsch vieler Fans, auch weil die Vorlage nach einer komplexen, mehrstufigen LEGO-Architektur geradezu schreit. Entsprechend gab es in den letzten Jahren bereits beeindruckende Fan-Bauten, die gezeigt haben, wie gut die weiße Stadt als Brick-Projekt funktioniert.

Wie groß ist die Nachfrage zum Release? Durch die monatelangen Gerüchte und frühen Leaks ist die Erwartungshaltung extrem hoch. Genau das sorgt oft dafür, dass große Sets kurz nach Launch schwer zu bekommen sind, besonders wenn Early-Access und Bonus-Geschenke den Start zusätzlich anheizen.

Wie steht es bei dir: Ist Minas Tirith ein Must-have für deine Sammlung oder ist dir der Preis für ein Display-Set dieser Größe zu heftig? Schreib es gerne in die Kommentare.