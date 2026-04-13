Crimson Desert – Pearl Abyss plant Schwierigkeitsgrade und QoL-Updates

Pearl Abyss hat neue Details zu den nächsten Updates für Crimson Desert veröffentlicht und dabei klar gemacht: Nach dem starken Launch am 19. März 2026 soll das Open-World-Abenteuer in den kommenden Wochen nicht nur mehr Inhalte bekommen, sondern auch an entscheidenden Ecken komfortabler werden. Das passt zu einem Spiel, das trotz gemischter Kritiken extrem gefragt ist und laut Studio bereits über 4 Millionen Verkäufe weltweit in weniger als zwei Wochen erreicht hat.

Im Fokus stehen diesmal gleich mehrere Baustellen, die in der Community zuletzt besonders oft diskutiert wurden: Schwierigkeitsgrad, Endgame-Beschäftigung, Komfortfunktionen und eine Steuerung, die noch nicht bei allen Klick gemacht hat. Zusätzlich arbeitet Pearl Abyss weiter an sichtbaren Grafikverbesserungen, die auch Auswirkungen auf zukünftige Patchgrößen haben können.

Unterm Strich klingt das nach einem Update-Fahrplan, der nicht nur neue Ziele für erfahrene Abenteurer liefern soll, sondern auch den Einstieg für Neulinge deutlich besser abfedert.

Neue Inhalte und Herausforderungen

Welche neuen Gameplay-Features kommen als Nächstes? Laut dem aktuellen Developer-Update arbeitet Pearl Abyss an neuen, kampforientierten Inhalten und ergänzt parallel mehrere Features, die direkt auf häufige Kritikpunkte reagieren.

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Ganz oben auf der Liste stehen Schwierigkeitsgrade. Wer bisher das Gefühl hatte, dass Crimson Desert an manchen Stellen zu hart oder zu unnachgiebig ist, soll künftig anpassen können, was besser zum eigenen Spielstil passt.

Ebenfalls angekündigt ist ein Boss-Rematch-Feature. Damit sollen Bosskämpfe nicht nur einmalige Highlights bleiben, sondern gezielt wiederholbar werden, was vor allem für alle interessant ist, die ihre Builds testen oder einfach den Nervenkitzel erneut erleben wollen.

Auch für das Endgame gibt es einen neuen Haken: Befreite Orte sollen künftig wieder von Gegnern angegriffen werden, die versuchen, die Kontrolle zurückzuerlangen. Das schafft zusätzliche Dynamik in bereits gesäuberten Regionen und liefert eine neue Schleife für alle, die nach der Hauptprogression Beschäftigung suchen.

Quality of Life, Individualisierung und Inventar-Upgrade

Welche Verbesserungen machen den Alltag in Crimson Desert leichter? Neben neuen Inhalten schiebt Pearl Abyss eine ganze Reihe an Komfort-Updates nach, die sich klar an Feedback aus der Community orientieren.

Ein konkreter Punkt betrifft Damiane und Oongka, deren Skillset laut vielen Fans nicht gut genug mit Kliffs Fähigkeiten mithalten kann, etwa im Vergleich zu Force Palm oder Axiom Force. Hier reagiert das Studio und will beiden neue Fähigkeiten geben, die in eine ähnliche Richtung gehen und die Lücke schließen sollen.

Wer gern am Look feilt, darf sich ebenfalls freuen: Neue Outfits sind in Arbeit, außerdem kommt eine Option, um Rückenwaffen auszublenden. Damit soll das Bild in Zwischensequenzen und Kämpfen weniger unruhig wirken und die Immersion steigen.

Auch Sammelcontent wird ausgebaut. Pearl Abyss hat mehr Pets und Reittiere angekündigt, ohne hier schon alles im Detail zu verraten.

Besonders umfangreich klingt das geplante Storage-Update. Vorgesehen sind spezialisierte Lagerbereiche, darunter:

Food

Gatherables

Collections

Wardrobe-spezifische Aufbewahrung

Zusätzlich soll es möglich werden, Items direkt aus dem Lager für Crafting oder Tempering zu entnehmen, ohne sie vorher umständlich ins Inventar zu ziehen. Das ist genau die Art Änderung, die man erst dann richtig schätzt, wenn sie einmal drin ist.

Steuerung, Interface und Grafik werden weiter ausgebaut

Wie reagiert Pearl Abyss auf Kritik an Steuerung und Lesbarkeit? Die Steuerung war seit Release eines der großen Diskussionsthemen. Nach ersten Updates zur Vereinfachung ist laut Pearl Abyss noch nicht Schluss: Ein System für frei belegbare Controller-Eingaben befindet sich in Arbeit. Zusätzlich soll der Bereich der konfigurierbaren Tasten für Tastatur und Maus erweitert werden, um die Bedienbarkeit weiter zu verbessern.

Beim Interface sind ebenfalls Anpassungen geplant. Genannt wurde unter anderem eine Option zur Anpassung der minimalen Schriftgröße, was besonders auf großen TVs oder je nach Sitzabstand am PC ein echter Gewinn sein kann.

Und auch die Technikseite bekommt ein Upgrade: Pearl Abyss arbeitet daran, entfernte Hintergründe realistischer wirken zu lassen, also mehr Details und klarere Darstellung in der Distanz. Gleichzeitig warnt das Studio, dass diese Rendering-Verbesserungen dazu führen können, dass zukünftige Updates größer ausfallen als erwartet.

Was wünscht ihr euch als Nächstes für Crimson Desert am dringendsten: mehr neue Inhalte, spürbar bessere Steuerung oder lieber noch mehr Komfortfunktionen? Schreibt es gern in die Kommentare.