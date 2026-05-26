Diablo 4 Jubiläumsevent 2026 – fünf Tage Gratis-Cosmetics im Shop

Diablo 4 feiert in Kürze seinen dritten Geburtstag und Blizzard hat dafür ein zeitlich begrenztes Anniversary-Event angekündigt, das gleich mehrere gute Gründe liefert, wieder nach Sanktuario zurückzukehren. Neben zwei bekannten Ingame-Events gibt es dieses Mal auch fünf Tage lang kostenlose kosmetische Geschenke, die du dir direkt über den Shop sichern kannst.

Das Timing passt: Seit dem Release der Erweiterung Lord of Hatred Ende April ist die Aktivität in der Community spürbar gestiegen. Mit dem Jubiläumsevent will Blizzard diesen Schwung offenbar mitnehmen und den Einstieg beziehungsweise Wiedereinstieg zusätzlich versüßen.

Zeitraum und Ablauf des Jubiläums

Wann läuft das Diablo-4-Jubiläumsevent? Die Feierlichkeiten starten am 2. Juni 2026 und laufen bis zum 9. Juni 2026. In diesem Zeitraum kehren auch zwei Events zurück, die viele aus früheren Phasen des Live-Service bereits kennen: Marsch der Goblins und Mutters Segen.

Wie bekommst du die kostenlosen Geschenke? Die Cosmetics werden nicht automatisch ins Inventar gelegt, sondern als Gratis-Items im Diablo-4-Shop angeboten. Du musst dich dafür ins Spiel einloggen und den Shop aufrufen, um das jeweilige Geschenk zu beanspruchen, bevor es ausläuft.

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Der Startschuss für die Geschenkserie fällt sogar noch vor dem eigentlichen Eventfenster: Das erste Item soll am 1. Juni 2026 um 21:00 Uhr deutscher Zeit im Shop verfügbar sein. Danach kommt jeden Tag ein weiteres Gratis-Item hinzu, bis einschließlich 6. Juni 2026. Alle Geschenke müssen spätestens bis zum 9. Juni 2026 abgeholt werden, sonst verfallen sie.

Kostenlose Cosmetics an fünf Tagen

Welche Gratis-Gegenstände gibt es zum dritten Geburtstag? Blizzard verteilt an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschiedliche Waffen-Cosmetics. Wer alles mitnehmen will, sollte also an mehreren Tagen (oder spätestens vor dem Ablaufdatum) im Shop vorbeischauen.

Tag Gratis-Geschenk Typ Tag 1 Blood Ravens Klaue Kosmetik für Einhandschwert Tag 2 König Kanais letzter Widerstand Kosmetik für Schild Tag 3 Nangari Wounder Kosmetik für Dolch Tag 4 Overlords Odium Kosmetik für Zweihandaxt Tag 5 Flamefingers Klauen Kosmetik für Gleve

Was ist sonst noch Teil der Feier? Zusätzlich zu den Shop-Geschenken setzt Blizzard auf die Rückkehr von Marsch der Goblins und Mutters Segen, wodurch sich das Event nicht nur für Sammler lohnt, sondern auch für alle, die wieder effizient Level und Loot jagen wollen.

Was sagst du zum dritten Jubiläum von Diablo 4: Reichen dir die Gratis-Cosmetics als Motivation für ein Comeback, oder müsste Blizzard bei Anniversary-Events noch eine Schippe drauflegen? Schreib es gern in die Kommentare.