Diablo 4 – Geheimes Kuhlevel entdeckt, so klappt der Zugang und der Loot

Jahrelang war es in der Community mehr Running Gag als greifbare Hoffnung, jetzt ist es Realität: In Diablo 4 wurde endlich ein geheimes Kuhlevel entdeckt. Das legendäre Easter Egg der Reihe kehrt damit in Sanctuary zurück, inklusive Bosskampf gegen den Kuhkönig und einem handfesten Loot-Anreiz für alle, die sich durch die Rätselstrecke arbeiten.

Der Zeitpunkt passt: Rund um die aktuelle Erweiterung Lord of Hatred ist die Stimmung ohnehin aufgeheizt, weil die Story weiter Fahrt aufnimmt und Mephistos Machenschaften im Mittelpunkt stehen. Gleichzeitig liefert das Add-on auch die Grundlage für den Fund, denn zentrale Mechaniken und Items aus der Erweiterung spielen beim Zugang zum Kuhlevel eine Schlüsselrolle.

Dass ausgerechnet Diablo 4 nach dem Launch am 5. Juni 2023 erst drei Jahre später eine konkrete Lösung bekommt, überrascht trotzdem. Gerade weil es nach dem Release lange widersprüchliche Aussagen gab, ob überhaupt ein Kuhlevel existiert.

Ein Running Gag mit Tradition

Warum ist das geheime Kuhlevel in Diablo so berühmt? Weil es seit Jahrzehnten als Insiderwitz durch die Serie geistert. Im ersten Diablo kursierte noch das Gerücht, ein Klick auf eine Kuh in Tristram öffne ein Portal, doch real wurde die Idee erst später.

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In Diablo 2 wurde der Mythos dann zur echten Geheimzone: Über den Horadrimwürfel ließ sich mit Wirts Bein und einem Stadtportal-Zauberbuch der Zugang zur Moo Moo Farm herstellen, samt Höllenrindern. Diablo 3 spielte später mit der Erwartungshaltung und lieferte mit Regenbogen-Optik und Albernheit eine offensichtliche Gegenreaktion auf frühe Kritik am zu bunten Look, damals unter dem Namen Whimsyshire.

Entsprechend groß war die Erwartung, dass Diablo 4 ebenfalls nachzieht. Und jetzt ist klar: Das Kuhlevel war tatsächlich im Spiel versteckt, nur eben deutlich tiefer als viele gedacht hatten.

So gelangen Fans in das geheime Kuhlevel

Wie wird das Kuhlevel in Diablo 4 freigeschaltet? Der Weg dorthin beginnt mit drei Gegenständen, die sich über verschiedene Inhalte von Diablo 4 und den Erweiterungen verteilen. Genannt werden ein Ausdauertrank aus dem Grundspiel, eine verrostete Bardiche aus Vessel of Hatred und Neyrelles Hand aus Lord of Hatred.

Aus diesen Komponenten entsteht über den Horadrimwürfel zunächst eine zerrissene Seite. Lange war unklar, was danach der entscheidende Schritt ist, bis die Community die fehlenden Puzzleteile zusammengetragen hat und eine funktionierende Route veröffentlicht wurde.

Die Lösung führt über mehrere Stationen und kombiniert Symbolik mit sehr konkreten Aktionen. Zu den bekannten Schritten gehören:

Ein Portalrätsel, bei dem Portale die Wochentage repräsentieren.

Das Einritzen des Begriffs Gier auf die Heilige Zederntafel im Wachhaus am Tor von Kyovashad.

Das Töten von Kühen in der Hekatombenkammer.

Das Auftauchen eines goldenen Portals, das schließlich in das geheime Kuhlevel führt.

Dort wartet eine Zone voller zweibeiniger, gepeinigter Rinder und als Highlight der Kampf gegen den Kuhkönig.

Belohnungen, Reaktionen und der Kuhkönig als Loot-Magnet

Welche Belohnung gibt es im Kuhlevel? Wer den Kuhkönig bezwingt, kann eine weitere mythische Ahnen-Einzigartigkeit abstauben: die Krone des Kuhkönigs. Der Helm ist nicht nur voll mit Kuh-Wortspielen, er bringt auch einzigartige Affixe mit, die an bestimmte Wochentage gekoppelt sind.

Ein Beispiel: Am Freitag kann ein Bonus namens Moobilität ausgelöst werden, der den Schaden beim Bewegen erhöht. Damit ist die Krone mehr als nur ein Gag, sondern ein Item, das Build-Bastler zumindest ausprobieren dürften.

Die Reaktionen auf das neu entdeckte Areal fallen allerdings gemischt aus. Viele feiern, dass das Kult-Easter-Egg endlich zurück ist, andere empfinden das Level selbst als eher leer und wenig spektakulär. Unterm Strich gilt aber: Allein wegen des Bosskampfs und der möglichen Mythic-Beute dürfte sich der Abstecher für viele lohnen, besonders für Sammler und Fans der Seriengeschichte.

Habt ihr das geheime Kuhlevel in Diablo 4 schon betreten, und wie findet ihr die Umsetzung samt Kuhkönig und Krone des Kuhkönigs? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.