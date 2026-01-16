Disney entfernt 14 Kult-Spiele von Steam – Fans zwischen Enttäuschung und Ärger

Disney hat am 15. Januar 2026 überraschend 14 Spiele aus dem Steam-Store entfernt. Diese Maßnahme kam ohne Vorwarnung und betrifft sowohl Klassiker als auch eher unbekannte Titel. Viele Fans sind enttäuscht, da einige der gelöschten Spiele echte Kultklassiker sind und nun nur noch über ältere Plattformen oder alternative Wege spielbar bleiben.

Diese 14 Disney-Spiele wurden entfernt

Welche Titel sind betroffen? Die Liste der entfernten Spiele enthält sowohl ältere PC-Titel als auch bekannte Umsetzungen von Disney-Filmen. Hier ist die vollständige Übersicht:

Afterlife

Armed and Dangerous

Cars Radiator Springs Adventures

Chicken Little: Ace in Action

Disney Fairies: Tinker Bells Abenteuer

Disneys Hercules

Disney Planes

Disney Winnie Puuh

Findet Nemo

Lucidity

Phineas und Ferb: Neue Erfindungen

Stunt Island

Die Prinzessin und der Frosch

Toy Story Mania

Reaktionen der Community

Wie reagieren Fans auf das Entfernen der Spiele? In Foren und sozialen Medien reagieren viele mit Unverständnis. Besonders die Klassiker Armed and Dangerous und Afterlife, beide von Lucasfilm Games, stehen im Fokus der Diskussion. Fans loben das humorvolle Game-Design und die kreative Spielmechanik dieser beiden Titel. Viele bedauern, dass ihnen keine letzte Möglichkeit zum Kauf gegeben wurde.

Vor allem Disneys Hercules, ein Spiel, das ursprünglich für die PlayStation erschien und später auch auf PC portiert wurde, wird als Verlust gesehen. Es war eines der wenigen Film-Tie-ins, das sowohl spielmechanisch als auch ästhetisch überzeugen konnte. Die Mischung aus 2D- und 3D-Grafik, gepaart mit originaler Musik und Sprachausgabe, machte es zu einem Fan-Favoriten der 90er.

Hintergründe der Entfernung

Warum verschwinden Disney-Spiele von Steam? Disney ist für seine Praxis bekannt, Inhalte in den sogenannten „Vault“ zu verschieben – das betrifft nicht nur Filme, sondern zunehmend auch Spiele. Die genauen Gründe für die Entfernung der 14 Titel wurden nicht kommuniziert. Rechteprobleme, auslaufende Lizenzen oder strategische Entscheidungen zur Markenpflege könnten eine Rolle spielen.

Einige der Spiele, wie etwa Armed and Dangerous, sind auch von anderen Plattformen wie GOG verschwunden. Das deutet darauf hin, dass Disney gezielt seine älteren digitalen Spieleveröffentlichungen zurückzieht. Für Sammlerinnen und Sammler sowie Retro-Fans bedeutet das einen herben Rückschlag.

Was bedeutet das für bestehende Käufe?

Können bereits gekaufte Spiele weiter genutzt werden? Ja. Wie bei digitalen Delistings üblich, kannst du die Spiele weiterhin herunterladen und spielen, sofern sie sich bereits in deiner Steam-Bibliothek befinden. Nur Neu-Käufe sind nicht mehr möglich. Das macht die Situation besonders ärgerlich für jene, die überlegt hatten, diese Klassiker nachzuholen.

Gerade Spiele wie Afterlife, ein skurriler Städtebau-Titel, bei dem du Himmel und Hölle gleichzeitig verwaltest, sind schwer in anderer Form erhältlich. Der Verlust solcher Nischentitel trifft besonders hart, da sie kaum Alternativen haben und historisch interessant sind.

Ausblick für Sammler und Retro-Gamer

Was kannst du tun, um künftige Verluste zu vermeiden? Wenn du Interesse an älteren Disney-Spielen oder allgemein lizenzierten Games hast, lohnt sich ein frühzeitiger Kauf. Digitale Plattformen bieten keine Garantien auf dauerhafte Verfügbarkeit. Besonders bei Publishern mit restriktiver Content-Strategie wie Disney kann ein Spiel jederzeit verschwinden.

Die Community empfiehlt daher, Spiele wie Aladdin oder Der König der Löwen, die aktuell noch erhältlich sind, frühzeitig zu sichern. Auch digitale Archive und Plattformen zur Spielebewahrung werden in Zukunft eine größere Rolle spielen, wenn es darum geht, digitale Spielgeschichte zu erhalten.

Was hältst du von Disneys plötzlicher Entscheidung, diese Spiele zu entfernen? Hast du noch eines der betroffenen Spiele in deiner Bibliothek? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren.