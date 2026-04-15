Marathon Update 1.0.6 – CARRI-Protokoll, Mercy Kit und große Balance-Änderungen

Marathon hat am 14. April sein großes Midseason-Update ausgerollt und Bungie legt direkt mit ausführlichen Patch Notes nach. Update 1.0.6 bringt nicht nur spürbare Quality-of-Life-Verbesserungen, sondern dreht auch an Balance-Schrauben, fügt neue Beute hinzu und setzt mit einem neuen Sozial-System gezielt Anreize dafür, dass Begegnungen auf Tau Ceti nicht immer sofort in einem Shootout enden müssen.

Besonders auffällig ist, wie schnell sich Marathon seit dem Launch am 5. März 2026 weiterentwickelt hat. Viele Änderungen zielen auf Reibungspunkte im Alltag, während andere ganz bewusst das Meta umbauen sollen, damit sich Runs weniger nach Einheitsloadouts und mehr nach improvisiertem Extraction-Chaos anfühlen.

C.A.R.R.I.-Protokoll und neue Tools für Teamplay

Was ist das C.A.R.R.I.-Protokoll in Marathon? Mit dem neuen C.A.R.R.I.-Protokoll startet ONI die CyberAcme Runner Reinforcement Initiative. Dahinter steckt ein Belohnungssystem, das sowohl Solo-Runs als auch koordinierte Crews dafür bezahlt, Auftragsziele zu erfüllen und gemeinsam zu extrahieren. Dafür gibt es CyberAcme Commendations als neues Material.

Commendations verdient ihr unter anderem, indem ihr Crew-Mitgliedern bei Vertragszielen helft, Objectives als Solo-Runner abschließt oder erfolgreich als Rook-Shell extrahiert. Zusätzlich gibt es Bonus-Commendations, wenn ihr mit zufälligen Mitstreitern außerhalb eurer Crew rauskommt, ein klarer Push in Richtung Kooperation statt Dauer-Feindbild.

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Welche neuen Features fördern Kooperation mit Randoms? Gleich mehrere Neuerungen unterstützen das: Das neue Mercy Kit erlaubt es, am Boden liegende gegnerische Runner wiederzubeleben. Eliminierte Gegner lassen sich damit allerdings nicht zurückholen. Wichtig: Alle Rook-Shells spawnen ab sofort standardmäßig mit einem Mercy Kit. Zusätzlich kommt Stay Together als experimentelles End-of-Run-Feature, mit dem ihr nach einer erfolgreichen Extraktion freiwillig als neue Crew zusammenbleiben könnt. Dafür reicht es, wenn nur ein Crew-Mitglied exfiltriert, wenn ihr vorher ausgeschaltet wurdet, sollt ihr trotzdem verbunden bleiben.

Auch an Komfort wird geschraubt: Proximity-Chat lässt sich nun per neuer Toggle-Option mit einem Tastendruck öffnen und wieder schließen. Außerdem sind Signal Jammers jetzt im Armory kaufbar, und Icons für Cores, Implants und Chips wurden für mehr Übersichtlichkeit überarbeitet.

Neue Codex-Challenges rund um Zusammenarbeit schalten den Titel Pacesetter frei, permanent und damit auch in späteren Seasons abschließbar.

Neueinsteiger erhalten einen 15-Prozent-Boost auf Reputation bei CyberAcme und NuCaloric für die ersten 5 Level.

Der Rewards Pass ist nun direkt über das obere linke Display in SILK erreichbar.

Season-1-Rewards-Pass-Mehrwert: neue Shell-Styles und Cosmetics, darunter Premium-Track Thief, Assassin, Destroyer sowie Free-Track Recon, ein WSTR-Shotgun-Style und ein Profile-Emblem.

Maps, Progression und Fairness bei der Extraktion

Welche Änderungen betreffen neue und erfahrene Runner? Bungie passt die Einstiegserfahrung deutlich an. Die Map Perimeter (Beginner) wird zu einer reinen Solo-Map und bleibt bis Seasonal Level 12 verfügbar. Gleichzeitig soll sie das Risiko senken, andere Runner zu treffen. Dazu kommen fünf neue Contracts für diese Beginner-Variante sowie zusätzliche optionale CyberAcme-Contracts, die speziell auf die ersten Schritte zugeschnitten sind.

Damit die Mechaniken klarer bleiben, lassen sich diese Beginner-Verträge nur in Perimeter Beginner oder in Perimeter Solo Runs fortschreiten. Nach Erreichen von Seasonal Level 12 verschwinden sie komplett, auch wenn sie bereits entschlüsselt oder aktiv sind.

Welche Progression-Verbesserungen bringt Update 1.0.6? Solo-Spielende profitieren von erhöhtem Runner-Level- und Fraktionsreputations-Zuwachs. Zusätzlich wurden die Standard-Contract-Reputationsbelohnungen für alle erhöht. Bei den Extraktionen gibt es außerdem eine wichtige „Fairness“-Korrektur: Wenn die finale Exfil aktiv ist und weniger als 10 Sekunden verbleiben, werden die Timer anderer Exfils auf die verbleibende Session-Zeit reduziert. Das soll verhindern, dass ihr eine Exfil-Animation seht und euch trotzdem im Run Report als nicht extrahiert wiederfindet.

Waffen, Mods und Ausrüstung im großen Balance-Durchlauf

Welche neuen Waffen und Drops sind jetzt im Spiel? Das Update bringt 11 neue Deluxe-Unique-Waffen mit blauer Seltenheit. Diese können aus Showcase-Encounters auf Perimeter und Dire Marsh droppen. Bungie beschreibt sie als Gegenstück zu Prestige-Uniques aus Cryo-Archive-Locked-Rooms, nur eben auf ein passendes Deluxe-Powerlevel getunt und jeweils mit einem speziellen Sweetener, der nur auf dieser Unique-Version existiert.

Welche Waffen wurden gebufft oder generft? Bei Railguns fällt eine zentrale Eigenheit weg: Sie feuern nach maximaler Aufladung nicht mehr automatisch. Voll geladene Railguns lassen sich jetzt unbegrenzt halten, was Peek-Play sicherer und den Archetyp im Mid-to-Long-Range konkurrenzfähiger machen soll. Dazu kommen konkrete Anpassungen an Varianten wie der V00 Zeus RG und der Ares RG, inklusive Charge-Time- und Magazinänderungen.

Auf der Nerf-Seite trifft es unter anderem die Bully-SMG mit reduzierter Aim-Assist- und Magnetism-Reichweite sowie einem größeren Error Cone. Sniper werden ebenfalls strenger geführt: Longshot verliert Run-and-Gun-Potenzial durch geringere Feuerrate und schlechtere Rapid-Fire-Accuracy, Outland wird ebenfalls langsamer. Dazu kommen diverse Bugfixes bei mehreren Waffenklassen.

Was passiert mit dem Biotoxin-Disinjector? Nach früheren Nerfs geht Bungie weiter: Beam und Granaten werden teurer im Munitionsverbrauch, die Granate wird langsamer, schwächer und kleiner in der effektiven Zone, dazu kommt eine längere Arming-Dauer. Der größte Einschnitt dürfte jedoch sein, dass Granaten jetzt Selbstschaden verursachen. Wer also Korridore blind mit Granaten „zunagelt“, riskiert künftig den eigenen Run.

Bereich Wichtigste Änderungen Railguns Kein Auto-Fire mehr bei Max-Charge, Charge kann gehalten werden; zusätzliche Tuning-Pakete für V00 Zeus RG und Ares RG SMGs und Sniper Bully-SMG-Nerfs bei Assist und Magnetism; Longshot und Outland mit geringerer Feuerrate und stärkerem Fokus auf methodische Schüsse Biotoxin-Disinjector Höhere Ammo-Kosten, geringere RoF und Reichweitenwirkung, mehr Falloff, längere Arming-Zeit; Granaten verursachen Selbstschaden Neue Uniques 11 neue Deluxe-Unique-Waffen als Drops aus Showcase-Encounters auf Perimeter und Dire Marsh

Welche neuen Chips, Implants und Equipment-Änderungen sind dabei? Bei Weapon Chips kommen drei neue Familien über alle Seltenheiten: Common Enemy, Pocket Change und Exit Buddy. Gleichzeitig werden bestehende Mods wie Circuit Tracers (Cooldown hoch, Ammo-Refund runter) und mehrere Effekte mit Friendly-Fire-Problemen korrigiert. Bei Optiken fallen Deluxe-Thermal-Optics komplett aus den Loot-Tabellen, während Superior SP Scope III zusätzlich Aim Assist und Range senkt und nur noch bis 80 Meter thermisch markiert.

Auch Equipment wird angepasst: Depleted Self-Revive-Kits können nur in Solo-Runs spawnen, sind nicht extrahierbar und werden automatisch verkauft. Claymores erhalten besseres Enemy-Detection-Verhalten an Kanten und in clutterigen Bereichen. Self-Revive steigt in der Seltenheit von Deluxe auf Superior. Außerdem kommen fünf neue Implant-Perks wie Group Therapy, Herd Immunity, Fight Club, Divebomb und Evasive Maneuvers. Dazu gibt es Feintuning an bestehenden Perks und Visual-Bugfixes bei Heat-Capacity-Anzeigen.

Shell-Tweaks und Zone-Fixes

Welche Shells wurden verändert? Insgesamt werden sechs Runner-Shells in diesem Update angefasst, darunter Recon, Destroyer, Thief, Triage, Vandal und Rook. Beim Recon-Echo-Pulse sinkt die Sichtbarkeit der Pulse-Wellen, Pings unterscheiden jetzt zwischen enemy Runner und enemy UESC, und Signal Jammer blockt Echo Pulse nicht mehr vollständig. Der Tracker Drone bekommt besseres Tracking, ein verlässlicheres Verhalten in engen Ecken und eine periodische Neubewertung des Ziels.

Beim Destroyer steigt die Heat-Kosten für Thruster um rund 9 Prozent, und ein Exploit beim Riot Barricade wird gefixt. Thiefs Pickpocket Drone wird stärker eingegrenzt und klarer hörbar, inklusive Limit auf eine Claymore-Attachment pro Drone, weniger Base-Health und kürzerer Highlight-Distanz. Triage behebt unter anderem ein kurioses Verhalten, bei dem Med-Drones auf verbündete Pickpocket Drones „anspringen“ konnten. Vandal bekommt eine kürzere Amplify-Cooldown, Rooks Signal Mask wird bei Implant-Wechseln stabilisiert.

Welche Bugs in Dire Marsh und Outpost wurden behoben? Dire Marsh erhält einen Fix, der verhindert, dass Runner beim Spawn eines UESC Security Cache durch den Boden fallen. Außerdem wurden Probleme beseitigt, die Rooks daran hinderten, Anomalous Samples zu finden, zu stabilisieren und zu extrahieren. Outpost bekommt mehr mögliche Spawn-Locations für den Conveyance Request für den Aufzug in den Drone Wing, die Exhibit-Audio in Orientation ist zurück, Out-of-Bounds-Stellen in Dormitories wurden gefixt und ein Fehler, bei dem ein Toxin-Debuff aus einem Contract nicht entfernt werden konnte, wurde behoben.

Was haltet ihr vom Midseason-Update 1.0.6 in Marathon, vor allem vom C.A.R.R.I.-Protokoll und dem Mercy Kit als Ansatz gegen Shoot-on-Sight? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentar