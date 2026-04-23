Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist jetzt vorbestellbar. Ubisoft hat im Rahmen des Reveal-Showcases den Release am 9. Juli bestätigt und erstmals alle Details zum Remake enthüllt. Neben überarbeiteten Gameplay-Systemen stehen auch die verschiedenen Editionen und Boni fest. Welche Versionen es gibt und wo ihr das Spiel bereits kaufen könnt, erfahrt ihr weiter unten im Artikel.

Release-Termin und Plattformen

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint weltweit am 9. Juli 2026 für:

PlayStation 5

Xbox Series X und Series S

PC (Ubisoft Store, Steam, Epic Games Store)

Ubisoft+

Damit kehrt eines der beliebtesten Assassin’s-Creed-Spiele in moderner Form auf aktuelle Plattformen zurück.

Vorbesteller-Bonus

Wer Assassin’s Creed Black Flag Resynced vorbestellt, erhält das „Blackbeards Blutrotes Paket“.

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Darin enthalten sind:

Exklusives Kostüm für Edward Kenway

Ein Paar Schwerter

Ein Set Pistolen

Vorbesteller-Bonus von Assassin’s Creed Black Flag Resynced mit exklusivem Outfit, Schwertern und Pistolen © Ubisoft

Editionen und Preise

Ubisoft bringt mehrere Versionen des Spiels auf den Markt:

Standard Edition

Preis: 59,99 €

Enthält das Hauptspiel

Deluxe Edition (digital)

Preis: 69,99 €

Hauptspiel

Meisterassassine-Charakterpaket

Meisterassassine-Maritim-Paket

Collector’s Edition

Preis: 199,99 €

Alle Inhalte der Deluxe Edition

31 cm Edward-Kenway-Statue

Metallbrosche

SteelBook

Stoff-Weltkarte

Weitere Sammlerstücke

Collector’s Edition von Assassin’s Creed Black Flag Resynced mit Edward-Kenway-Statue und exklusiven Sammlerstücken © Ubisoft

Launch Edition (Retail)

Preis: 59,99 €

Hauptspiel

34-seitiges Artbook

Weltkarten-Poster

Zusätzlich erhalten Vorbesteller bei MediaMarkt und Saturn ein exklusives Steelbook.

Launch Edition von Assassin’s Creed Black Flag Resynced mit Artbook und Weltkarten-Poster. © Ubisoft

Komplettes Remake mit neuer Technik

Bei Black Flag Resynced handelt es sich nicht einfach um ein Remaster, sondern um ein vollständiges Remake. Ubisoft entwickelt das Spiel unter Leitung von Ubisoft Singapur komplett neu auf Basis der aktuellen Anvil-Engine.

Spieler können sich auf zahlreiche Verbesserungen freuen:

Deutlich überarbeitete Grafik

Modernisiertes Kampfsystem mit Fokus auf Paraden

Verbesserte Stealth-Mechaniken

Überarbeitetes Parkour-System

Tiefere und dynamischere Seeschlachten

Neue narrative Inhalte

Trotz der Neuerungen bleibt die ursprüngliche Story erhalten.

Story: Rückkehr ins goldene Zeitalter der Piraten

Im Mittelpunkt steht erneut Edward Kenway, ein charismatischer Piratenkapitän, der zwischen Assassinen und Templern gerät. Die Handlung spielt im goldenen Zeitalter der Piraterie in der Karibik.

Dabei trifft Edward auf bekannte historische Figuren wie:

Blackbeard

Anne Bonny

Calico Jack

Seine Reise dreht sich um Ruhm, Reichtum und den Kampf um die Zukunft der Piraten.

Soundtrack: Woodkid kehrt zurück

Für die musikalische Untermalung gibt es ebenfalls spannende Neuigkeiten: Der Grammy-nominierte Künstler Woodkid arbeitet erneut an einem Track für die Reihe. Der neu interpretierte Titel soll noch im Laufe des Jahres vorgestellt werden.

Mit Assassin’s Creed Black Flag Resynced bringt Ubisoft eines der beliebtesten Serien-Highlights als modernes Remake zurück. Der Release-Termin steht fest, die Vorbestellung dürfte zeitnah starten und die verschiedenen Editionen bieten für jeden Spielertyp passende Inhalte.