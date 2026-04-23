Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist jetzt vorbestellbar. Ubisoft hat im Rahmen des Reveal-Showcases den Release am 9. Juli bestätigt und erstmals alle Details zum Remake enthüllt. Neben überarbeiteten Gameplay-Systemen stehen auch die verschiedenen Editionen und Boni fest. Welche Versionen es gibt und wo ihr das Spiel bereits kaufen könnt, erfahrt ihr weiter unten im Artikel.
Release-Termin und Plattformen
Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint weltweit am 9. Juli 2026 für:
- PlayStation 5
- Xbox Series X und Series S
- PC (Ubisoft Store, Steam, Epic Games Store)
- Ubisoft+
Damit kehrt eines der beliebtesten Assassin’s-Creed-Spiele in moderner Form auf aktuelle Plattformen zurück.
Vorbesteller-Bonus
Wer Assassin’s Creed Black Flag Resynced vorbestellt, erhält das „Blackbeards Blutrotes Paket“.
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Darin enthalten sind:
- Exklusives Kostüm für Edward Kenway
- Ein Paar Schwerter
- Ein Set Pistolen
Editionen und Preise
Ubisoft bringt mehrere Versionen des Spiels auf den Markt:
Standard Edition
- Preis: 59,99 €
- Enthält das Hauptspiel
Deluxe Edition (digital)
- Preis: 69,99 €
- Hauptspiel
- Meisterassassine-Charakterpaket
- Meisterassassine-Maritim-Paket
Collector’s Edition
- Preis: 199,99 €
- Alle Inhalte der Deluxe Edition
- 31 cm Edward-Kenway-Statue
- Metallbrosche
- SteelBook
- Stoff-Weltkarte
- Weitere Sammlerstücke
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Launch Edition (Retail)
- Preis: 59,99 €
- Hauptspiel
- 34-seitiges Artbook
- Weltkarten-Poster
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Zusätzlich erhalten Vorbesteller bei MediaMarkt und Saturn ein exklusives Steelbook.
Komplettes Remake mit neuer Technik
Bei Black Flag Resynced handelt es sich nicht einfach um ein Remaster, sondern um ein vollständiges Remake. Ubisoft entwickelt das Spiel unter Leitung von Ubisoft Singapur komplett neu auf Basis der aktuellen Anvil-Engine.
Spieler können sich auf zahlreiche Verbesserungen freuen:
- Deutlich überarbeitete Grafik
- Modernisiertes Kampfsystem mit Fokus auf Paraden
- Verbesserte Stealth-Mechaniken
- Überarbeitetes Parkour-System
- Tiefere und dynamischere Seeschlachten
- Neue narrative Inhalte
Trotz der Neuerungen bleibt die ursprüngliche Story erhalten.
Story: Rückkehr ins goldene Zeitalter der Piraten
Im Mittelpunkt steht erneut Edward Kenway, ein charismatischer Piratenkapitän, der zwischen Assassinen und Templern gerät. Die Handlung spielt im goldenen Zeitalter der Piraterie in der Karibik.
Dabei trifft Edward auf bekannte historische Figuren wie:
- Blackbeard
- Anne Bonny
- Calico Jack
Seine Reise dreht sich um Ruhm, Reichtum und den Kampf um die Zukunft der Piraten.
Soundtrack: Woodkid kehrt zurück
Für die musikalische Untermalung gibt es ebenfalls spannende Neuigkeiten: Der Grammy-nominierte Künstler Woodkid arbeitet erneut an einem Track für die Reihe. Der neu interpretierte Titel soll noch im Laufe des Jahres vorgestellt werden.
Mit Assassin’s Creed Black Flag Resynced bringt Ubisoft eines der beliebtesten Serien-Highlights als modernes Remake zurück. Der Release-Termin steht fest, die Vorbestellung dürfte zeitnah starten und die verschiedenen Editionen bieten für jeden Spielertyp passende Inhalte.