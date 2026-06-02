Mit Crimson Desert hat Pearl Abyss eines der erfolgreichsten Rollenspiele des Jahres veröffentlicht. Nun hat das Studio bestätigt, dass bereits an einem DLC gearbeitet wird. Die Erweiterung soll eine „bedeutende Ergänzung“ zur Geschichte darstellen und das Abenteuer von Kliff erweitern.

Neben dem DLC plant Pearl Abyss außerdem Verbesserungen an der Story, neue Kampf-Inhalte und weitere Quality-of-Life-Updates.

Pearl Abyss bestätigt DLC für Crimson Desert

Die Bestätigung erfolgte als Teil eines aktuellen Entwickler-Updates, in dem das Studio die geplanten Inhalte für die kommenden Monate vorstellte.

Viel verraten die Entwickler bislang noch nicht. Fest steht jedoch, dass sich die Erweiterung bereits in Arbeit befindet und eine „meaningful addition“ zur Reise des Protagonisten werden soll. Die Formulierung deutet darauf hin, dass Pearl Abyss deutlich größere Pläne verfolgt als lediglich einige zusätzliche Quests oder kleinere Inhalte.

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Damit dürfte die Unterstützung für Crimson Desert noch lange nicht abgeschlossen sein.

Wie groß fällt die Erweiterung aus?

Genau diese Frage beschäftigt aktuell viele Fans. Bislang hat Pearl Abyss weder den Umfang noch die Inhalte des DLCs näher beschrieben. Die Wortwahl der Entwickler lässt jedoch vermuten, dass es sich um eine größere Story-Erweiterung handeln könnte.

Denkbar wären:

neue Regionen der Spielwelt

zusätzliche Handlungsstränge

neue Fraktionen und Charaktere

weitere Abenteuer rund um Kliff

zusätzliche Dungeons und Bosskämpfe

Offizielle Details dazu stehen allerdings noch aus.

Story soll verbessert werden

Neben dem DLC arbeitet Pearl Abyss weiterhin am Hauptspiel. Laut den Entwicklern wurde das Feedback der Community ausgewertet, insbesondere im Hinblick auf die Geschichte und die Charakterentwicklung. Ziel sei es, die Reise des Protagonisten Kliff noch packender und emotionaler zu gestalten.

Damit reagiert das Studio auf einen der Kritikpunkte, die Spieler nach dem Launch immer wieder äußerten. Während die offene Spielwelt, die Grafik und das Kampfsystem häufig gelobt wurden, sahen manche Fans bei Storytelling und Inszenierung noch Verbesserungspotenzial.

Neue Kampf-Inhalte und Komfortfunktionen geplant

Auch abseits der Geschichte soll Crimson Desert weiter ausgebaut werden. Für die kommenden Monate kündigt Pearl Abyss zusätzliche Inhalte für das Kampfsystem sowie verschiedene Quality-of-Life-Verbesserungen an. Konkrete Details wurden zwar noch nicht genannt, die Entwickler versprechen jedoch mehrere Updates zwischen Juli und September.

Diese sollen unter anderem bestehende Systeme optimieren und das Spielerlebnis weiter verbessern.

Pearl Abyss setzt auf langfristige Unterstützung

Die DLC-Ankündigung zeigt deutlich, dass Pearl Abyss Crimson Desert langfristig begleiten möchte.

Große Rollenspiele werden inzwischen häufig über Jahre hinweg mit Updates und Erweiterungen unterstützt. Beispiele wie Cyberpunk 2077 oder The Witcher 3 haben gezeigt, wie erfolgreich umfangreiche Story-Erweiterungen sein können.

Sollte Pearl Abyss ähnliche Pläne verfolgen, könnte die Welt von Crimson Desert in den kommenden Jahren noch deutlich wachsen.

Wann erscheint der DLC?

Einen konkreten Termin gibt es derzeit noch nicht. Die aktuelle Roadmap konzentriert sich zunächst auf Updates und Verbesserungen für das Hauptspiel. Die eigentliche Erweiterung soll erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Bis dahin dürften weitere Informationen zum Umfang, zur Geschichte und zu möglichen neuen Spielgebieten folgen.