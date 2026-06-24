Crimson Desert auf Steam – Spielerzahl seit März-Peak um 95 Prozent gesunken

Crimson Desert hat nach seinem starken Start im März 2026 einen deutlichen Dämpfer bekommen: Die aktive Nutzerzahl ist auf Steam zuletzt massiv eingebrochen und liegt rund 95 Prozent unter dem bisherigen Höchststand. Was auf den ersten Blick nach Alarmstufe Rot aussieht, ist bei genauerem Hinsehen aber auch ein typisches Muster für große Singleplayer-Spiele, die viele Stunden verschlingen und dann erst einmal „durchgespielt“ sind.

Zum Launch schoss das Open-World-Abenteuer von Pearl Abyss schnell nach oben, verkaufte sich millionenfach und wurde von vielen für seine Ambitionen, die Spielwelt und das Kampfsystem gefeiert. Der Hype trug das Spiel auch über die Release-Woche hinaus, bis sich die Zahlen auf SteamDB in einem sehr sichtbaren Peak bündelten.

Die aktuellen Zahlen im Überblick

Wie stark ist der Crimson-Desert-Player-Count gefallen? Laut SteamDB lag der bisherige Höchststand bei 276.261 gleichzeitig aktiven Nutzern, erreicht wenige Tage nach dem Release im März 2026. Zum Zeitpunkt der jüngsten Erhebung steht Crimson Desert bei 13.541 gleichzeitig aktiven Nutzern, was einem Minus von rund 95 Prozent gegenüber dem Peak entspricht.

Der Zeitraum ist dabei entscheidend: Der Absturz passierte nicht über Jahre, sondern innerhalb weniger Monate nach Veröffentlichung. Gerade weil Crimson Desert seine Zahlen zunächst länger als viele andere Einzelspieler-Titel halten konnte, wirkt der Knick jetzt besonders drastisch.

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Messpunkt Gleichzeitig aktiv (SteamDB) Allzeit-Peak (kurz nach Release im März 2026) 276.261 Aktueller Stand (Juni 2026) 13.541 Veränderung rund minus 95 Prozent

Warum der Rückgang bei einem Singleplayer-Spiel nicht automatisch ein Drama ist

Warum verlieren Singleplayer-Spiele nach dem Start so viele aktive Nutzer? Anders als bei Multiplayer- oder Live-Service-Spielen hängt der Erfolg eines reinen Einzelspieler-Titels nicht daran, dass die Community dauerhaft jeden Abend online ist. Viele beenden die Story, erledigen Side-Content, holen sich vielleicht noch ein paar Achievements und ziehen dann weiter zum nächsten Release.

Genau hier greift Crimson Desert in ein bekanntes Muster: Das Spiel ist groß, vollgepackt mit Aufgaben und hat genug Umfang, um viele lange zu beschäftigen, aber eben nicht unendlich. Irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem auch die motiviertesten Fans erst mal satt sind.

Spannend ist eher, dass Crimson Desert den typischen Effekt zunächst verzögert hat. Der Umfang und die grundsätzliche Qualität haben offenbar dafür gesorgt, dass sich viele länger festgebissen haben als bei vergleichbaren Open-World-RPGs, bevor die Kurve jetzt schneller nach unten zeigt.

Welche Faktoren den Peak länger getragen haben könnten

Welche Gründe gab es für die anhaltend hohen Zahlen nach dem Release? Ein zentraler Punkt ist die schiere Größe: Selbst nach modernen RPG-Maßstäben bietet Crimson Desert enorm viel zu tun. Wer sich durch Quests, Erkundung und Kämpfe arbeitet, ist schnell sehr viele Stunden beschäftigt, ohne dass sich alles sofort repetitiv anfühlt.

Hinzu kommt die Post-Launch-Unterstützung von Pearl Abyss. Nach dem Start erschienen regelmäßige Updates, die nicht nur Fehler beseitigten, sondern auch neue Inhalte nachlieferten, also genau das, was viele dazu bringt, einen Singleplayer-Titel doch noch einmal zu starten, statt ihn einfach abzuhaken.

Enormer Umfang, der viele länger bindet als üblich

Regelmäßige Updates mit spürbaren inhaltlichen Ergänzungen

Starker Start durch positive Mundpropaganda und gute Erst-Rezeption

Wie ein Comeback beim Player Count aussehen könnte

Welche Rolle könnten DLCs und große Updates für Crimson Desert spielen? Trotz des Rückgangs ist ein späterer Aufschwung nicht ausgeschlossen. Pearl Abyss hat bereits angedeutet, dass zusätzlich zu Patches auch DLCs geplant sind, die umfangreicher ausfallen könnten als klassische Content-Drops.

Gerade bei großen Open-World-Spielen zeigt sich immer wieder: Eine substanziell große Erweiterung kann viele zurückholen, die bereits fertig sind, besonders wenn neue Regionen, Questketten oder Systeme dazukommen. Falls ein solcher Release in den kommenden Monaten ansteht, dürfte Crimson Desert zumindest temporär wieder deutlich zulegen.

Wie seht ihr das: Ist der Einbruch für euch ein ganz normales Singleplayer-Phänomen, oder hättet ihr erwartet, dass Crimson Desert länger auf hohem Niveau bleibt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.