Crimson Desert Patch 1.13.00 – Mehr Ausrüstung und mehr Freiheit für Oongka, Damiane

Crimson Desert bekommt Anfang Juli 2026 das nächste Update spendiert und Pearl Abyss bleibt damit weiter auf dem Kurs, das Action-Rollenspiel seit dem Launch im März 2026 spürbar auszubauen. Patch 1.13.00 ist kein riesiger Content-Drop im Stil mancher früherer Updates, bringt aber eine Menge spürbarer Detailverbesserungen, neue Ausrüstung und vor allem mehr Freiheit für zwei Figuren, die lange als zu eingeschränkt galten.

Im Fokus stehen diesmal Anpassungen am Equipment, neue Rezepte fürs Crafting sowie Quality-of-Life-Optionen, die den Alltag in Pywel angenehmer machen sollen. Dazu kommen zahlreiche Bugfixes und Stabilitäts-Optimierungen, die quer durch Quests, UI, Steuerung und Combat gehen.

Neue Inhalte und frische Beute in Patch 1.13.00

Was steckt im Crimson Desert Update vom 4. Juli 2026? Pearl Abyss ergänzt mit dem Juli-Patch neue Gegenstände, zusätzliche Ausrüstungsoptionen und praktische Komfort-Features. Besonders auffällig sind neue Boss-Teile, weitere Rüstungen sowie ein neues Item für Begleittiere.

Eine der interessantesten Neuerungen ist das neue Item Hunters Sigil: Damit können ausgerüstete Vogel-Pets Beute sowie sammelbare Gegenstände einsammeln, passend zu ihren jeweiligen Spezialisierungen. Wer gern farmt oder auf Jagd geht, dürfte das schnell zu schätzen wissen.

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Die wichtigsten neuen Additions aus den Patchnotes im Überblick:

Oongka und Damiane können jetzt The Abyss betreten. Entsprechend wurden die Fundorte von Memory Fragments für bestimmte erneut kämpfbare Bosse angepasst.

Beschworene Pets ruhen beim Schlafen im Bett nun gemeinsam mit dem Charakter.

Neue Option Hide Minimap and Status unter Settings, Others, Gameplay zum Ausblenden von Minimap und Status-HUD.

Neues Item Hunters Sigil für Vogel-Pets zum Einsammeln von Beute und passenden Sammelitems.

39 neue Ausrüstungsteile inklusive Boss-Equipment: Boss-Equipment: 5 Teile Tarandus the Ashen Outfit Boss-Equipment: 5 Teile Unyielding Hero Outfit Boss-Equipment: 5 Teile Knight of Carnage Outfit Boss-Equipment: 3 Teile Martial Monk Outfit Boss-Equipment: 2 Teile Grand General of Demeniss Outfit Neue Ausrüstung: 16 Rüstungsteile Neue Ausrüstung: 3 Kopfteile

Zusätzlich 8 neue Ausrüstungsteile: Neue Ausrüstung: 8 Rüstungsteile

Neue Ausrüstung ist über Quests, Achievements, Shops und weitere Quellen erhältlich.

Oongka kann nun die meisten Outfits ausrüsten, die auch Kliff nutzen kann.

Damiane kann jetzt folgendes Boss-Equipment ausrüsten: 5 Teile Guardian of Odeck Outfit 3 Teile Dark Marksman Outfit 1 Teil Masked Liberator Outfit

Beide können jetzt Kuku-Equipment ausrüsten: Kuku Lightning-Resistant Armor Kuku Flame-Resistant Armor Kuku Ice-Resistant Armor Kuku Breeze-Step Boots Kuku Rishis Boots Kuku Marni Laser Helm

Neue Crafting-Rezepte für 4 Teppichtypen, kaufbar in Shops.

Neue Crafting-Rezepte für Lightning Bolt Plate Armor, Scorchflame Plate Armor und Frostcursed Plate Armor.

Neue Spezialangriffe für Flame Knight, Wyvernflames, Savage Fang und Goldenscale Bandits.

Oongka und Damiane werden endlich alltagstauglicher

Warum ist das Juli-Update für Oongka und Damiane so wichtig? Beide Nebenprotagonisten standen seit Release immer wieder in der Kritik, weil sie sich im Vergleich zu Kliff deutlich limitierter gespielt haben. Dass sie zentrale Inhalte nicht nutzen konnten oder beim Equipment hinten runterfielen, hat ihre Attraktivität spürbar gedrückt.

Mit Patch 1.13.00 zieht Pearl Abyss diese Stellschrauben weiter an: Oongka und Damiane dürfen jetzt ebenfalls in The Abyss, wodurch sie bei Aktivitäten und Progression weniger wie zweite Wahl wirken. Gleichzeitig wird das Thema Outfits und Boss-Ausrüstung deutlich geöffnet, was gerade für Builds und Fashion-Fans ein echter Gewinn ist.

Unterm Strich fühlt sich das wie der nächste konsequente Schritt an, um die drei Protagonisten näher zusammenzurücken, ohne ihre Identität komplett zu verwässern. Wer bislang um die beiden eher einen Bogen gemacht hat, bekommt hier einen guten Grund, ihnen nochmal eine Chance zu geben.

Bugfixes, Combat-Tweaks und Quality-of-Life

Welche Verbesserungen bringt Patch 1.13.00 abseits neuer Items? Neben den neuen Inhalten ist das Update voll mit Korrekturen und Feinschliff. Das reicht von Färbe-Optionen über Quest-Fixes bis hin zu spürbaren Anpassungen an Steuerung und Action-System.

Damit du dir schnell ein Bild machen kannst, hier die wichtigsten Bereiche aus den Patchnotes, zusammengefasst und vollständig nach Kategorien gegliedert:

Content Bestimmte Verkleidungs-Outfits, die nicht färbbar waren, können nun gefärbt werden. Die meisten Waffen und Zweitwaffen können nun gefärbt werden. Iron Eagle und Phoenix können nun Sigil of Valor ausrüsten. Sammeln: Bis zu 3 Glühwürmchen aus einer Glühwürmchen-Kolonie möglich. Puzzles: Können nun mit Scatter Shot abgeschlossen werden. Fix: Auto-Tracking-Ziel wechselte in bestimmten Situationen zu einer anderen Quest. Fix: Ruderboote sanken bei Nutzung kurz unter Wasser. Fix: Wagen verschwand, wenn er während der Quest A Sack of Pepper zerstört wurde. Fix: Moren verschwand, wenn nach dem Tracken von Moren, the Mistwood Huntmaster Kampf startete. Fix: Verbrechen mit Tools konnten während Memory Fragment Playbacks ohne Strafe begangen werden. Teleport-Device am Gate to Advancement nun ohne ausgerüstete Visione nutzbar. Fix: Nach Verkauf und Rückkauf bestimmter Möbel verschwanden Einträge im Rückkauf-Menü. Fix: Duane konnte in Skilled in Archery nicht zu Pferd reisen. Fix: Contribution stieg in bestimmten Situationen unnormal an. Bleed Bandits Alchemy Explosive Pack: Haltbarkeit sinkt nun bei jedem Bomben-Summon. Fix: In Hand of Deliverance wurde ein vorheriger Sub-Quest nicht abgeschlossen, wenn der verletzte Soldat zuerst gerettet wurde. Fix: Bestimmte Angriffe von Antumbras Spear aktivierten aus einer unnormalen Position.

Controls Axiom Force wird bei Soft-Lock-on jetzt sofort auf das Ziel angewendet. Fix: Smiting Strike, Proficiency konnte mit Speer-Ausrüstung nicht genutzt werden. Fix: Exit-Taste beim Lesen von Memories führte zu Vertical Flight. Fix: Counter Stance konnte genutzt werden, während eine Flag ausgerüstet war. Fix: Charakter war während des Ladens beim Charakterwechsel steuerbar.

Combat und Action Muskets und Pistolen können nun beim Sliden abgefeuert werden. Fix: Focused Aerial Roll nahe NPCs wurde als Verbrechen gewertet. Verbesserung: Kurzes Einfrieren bei Sprungangriffen aus großer Höhe reduziert. Fix: Sliding-Angriffe funktionierten mit bestimmten Equipment-Kombinationen nicht. Fix: Bestimmte Skills mit ausgerüsteten Tools wechselten auf die Hauptwaffe. Fix: Charging mit bestimmten Waffen wurde von Gegnern blockiert. Fix: Aerial Grapple nicht nutzbar mit Kuku Rocket Pack. Fix: Ziele konnten beim Fliegen nicht markiert werden. Fix: Finishing Blows verfehlten mit ausgerüstetem Greathammer. Fix: Animation wirkte unnatürlich bei Lightning Strike. Fix: Element-Imbued Smiting Strike zündete mit Groundsurge Abyss Gear nicht im korrekten Timing. Fix: Schnellwechsel zum Besen nach Flame Rush erlaubte unnormale Bewegungsgeschwindigkeit. Fix: Blackstar-Beschwörung während Axiom Force blockierte Eingaben außer Bewegung und Sprung. Fix: Nach Erhalt der Twilight Messengers Waffe griff der Charakter gelegentlich mit bloßen Händen an. Einige Fluganimationen für die Wyvern wurden verbessert.

UI Inventar schließt sich jetzt beim Nutzen eines Elixiers. Charakterwechsel-UI verbessert in Situationen, die nur mit Kliff fortgesetzt werden können. Items, die nicht färbbar sind, lassen sich nicht mehr in der Dye-UI auswählen. Auf dem Minimap-Rand wird nur noch die aktuell verfolgte Quest angezeigt. Fix: Recoverable-Item-Alert zu Wyvern-Eiern fehlte. Fix: Trust-Benachrichtigungen wurden nicht korrekt im Notification-Verlauf angezeigt. Fix: Möbel-Tooltips oben rechts zeigten manchmal nicht das ausgewählte Möbelstück.

Grafik und Einstellungen Fix: Bestimmte Cutscenes stotterten gelegentlich. Fix: Ladezeiten waren gelegentlich länger als üblich. Fix: Gelegentliche Abstürze beim Öffnen der Karte. Fix: Gelegentliche Abstürze bei Boss-Rematches. Fehlermeldung wird angezeigt, wenn das Anwenden von Engine-Optionen fehlschlägt.

Lokalisierung Verschiedene Lokalisierungsfehler behoben und die Übersetzungsqualität über alle Sprachen hinweg verbessert.

Weitere Fixes Fix: Pinball-Launcher-Pin bewegte sich nicht nach oben. Fix: Beim Versetzen eines Brunnens im Housing-Modus wurde die Position falsch ausgerichtet. Wissensbeschreibungen für Salmon und Burbot geändert. Fix: Einige Effekte wirkten auf Schiffen unpassend. Fix: Manche Quests wurden in bestimmten Situationen nicht als abgeschlossen markiert. Einige Re-Blockade-Quests werden nun als Engaged statt Invaded angezeigt. Fix: Monster erschienen in der Region Sovereign Wastes in bestimmten Situationen nicht. Guide-Text zur Bohrausrüstung in der Quest Abandoned Drilling Rig verbessert. Fix: Halsketten clippten durch bestimmte Helme. Beschreibung der Pavilion Glass Lamps korrigiert. Fix: Begleitende Kameraden wirkten unnatürlich, während ein Rematch lud. Fix: Kamera folgte dem Windshot beim Einsatz auf einer Wyvern. Fix: Einige Wagen wirkten unnatürlich. Fix: Einige Waffen wurden unnatürlich dargestellt. Beschreibung unter Others, Guides, Riding Dragons aktualisiert. Knowledge, Bosses: Injured Ludvig wurde zu One-Armed Ludvig geändert. Fix: Tools konnten beim Sprechen mit NPCs ausgerüstet und abgerüstet werden. Fix: Einige Objekte ließen sich aus ungünstigen Winkeln interagieren. Fix: Überlappung mit Objekten beim Anzeigen von Stronghold-Details in bestimmten Situationen. Fix: Im Housing-Modus erschien der Brunnen-Eimer in bestimmten Situationen nicht korrekt. Fix: Im Housing-Modus wurden nach Platzieren bestimmter Installationen die Controls unbenutzbar. Fix: Im Housing-Modus bewegten sich manche Installationen beim Herausnehmen oder Rotieren an falsche Positionen. Fix: Wyvern blieb in bestimmten Situationen beim Sterben an Ort und Stelle stecken. Fix: Zugehörige Objekte wurden platziert, bevor Howling Hill gebaut war. Fix: Bei bestimmten Button-Eingaben wurde die Eingabeabfolge nicht korrekt angezeigt. Fix: Liberation Gauge wurde in der Quest Courts of Judgment als 30 Prozent angezeigt. Fix: Beschreibung für Infiltrate the Azerian Manor wurde in bestimmten Situationen nicht angezeigt. Fix: Longsword und Sheath wirkten bei Shops und Dye-Shops unpassend. Fix: Kakapo wirkte beim Rein und Rauszoomen der Kamera unnatürlich, wenn er gehalten wurde. Verbesserung: Reiterbewegung wirkte unnatürlich beim Reiten eines wilden Bären ohne Sattel. Verbesserung: Outfits wirkten unnatürlich beim Reiten bestimmter Tiere. Restrain-Skillbeschreibung angepasst, sodass sie nun zur ausgerüsteten Waffe passt. Fix: Grüner Effekt erschien beim Einsatz des Axiom Bracelet im Hängen. Beschreibungen zur Nutzung bestimmter Greathammer-Skills an ihr tatsächliches Verhalten angepasst. Silhouetten bestimmter Outfits verbessert. Fix: Effekte wirkten unpassend beim Bewegen eines Power Core mit Axiom Force in bestimmten Situationen. Silhouette von Reitern auf wilden Wölfen verbessert. Fix: Kamera verhielt sich unnormal, wenn bestimmte Monster im Groggy-Zustand waren. Fix: Beschreibungen für Abyss-Gear-Crafting-Rezepte und Knowledge-Entries wirkten unpassend. Fix: Box of Fortune wurde als Pouch dargestellt. Fix: Map-Knowledge aus dem Constellation Research Journal war nur von der linken Seite erhältlich. Fix: Interaktionsbutton für von NPCs platzierte Fischfallen zeigte Take statt Pickpocketing. Fix: Charakter respawnte gelegentlich an einer unnormalen Position. Beschreibung von Meadow Bunting aktualisiert.



Wie gefällt dir die Richtung, in die sich Crimson Desert seit Release entwickelt, und nutzt du Oongka und Damiane inzwischen häufiger oder bleibst du lieber bei Kliff? Schreib es gern in die Kommentare.