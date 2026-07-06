PS6-Strategie bei Sony – PlayStation soll weg vom Wohnzimmer hin zum Monitor

Sony will die nächste PlayStation-Generation offenbar stärker aus der klassischen Wohnzimmer-Ecke herausziehen und damit direkter um PC-Spielende werben. In einer übersetzten Q&A-Runde aus Juni 2026 wurde bei Sony Interactive Entertainment darüber gesprochen, wie man Menschen zurückholen will, die während der COVID-19-Zeit auf den PC gewechselt sind. Die Stoßrichtung: Die PlayStation 6 soll nicht einfach nur ein PC-Ersatz sein, sondern mit einem eigenen Mehrwert überzeugen, während sich Nutzungsszenarien spürbar erweitern.

Spannend ist dabei vor allem die klare Selbstdiagnose: PlayStation werde seit den 1990ern stark mit dem Spielen im Wohnzimmer verbunden. Genau von diesem Bild will man sich nun lösen, weil sich das Spielverhalten verändert hat, etwa durch den Umstieg vieler von Fernsehern auf Gaming-Monitore.

PlayStation jenseits der Couch

Worum geht es Sony bei der PS6-Strategie? Im Kern will SIE das PlayStation-Erlebnis so weiterentwickeln, dass es nicht mehr automatisch bedeutet, auf der Couch vor dem TV zu sitzen. Stattdessen soll die Plattform flexibler werden und in mehr Setups funktionieren, zum Beispiel am Schreibtisch mit Monitor oder in anderen Wohnbereichen.

In der Q&A-Runde fielen in diesem Zusammenhang mehrere Stichworte, ohne dass Sony schon konkret wurde. Genannt wurden technologische Fortschritte und eine Ausweitung der Nutzungsstile. Was das genau bedeutet, bleibt offen, die Richtung ist aber klar: Die PS6 soll im Alltag vielseitiger werden und sich stärker an Gewohnheiten orientieren, die man bislang eher mit PC-Gaming verbindet.

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Dabei betonte Sony zugleich, dass man die PS6 nicht als reine Alternative zu PCs positionieren wolle. Stattdessen soll der einzigartige PlayStation-Wert im Vordergrund stehen, also ein Gesamtpaket, das über Hardwareleistung hinausgeht.

Monitor-Offensive als Signal

Warum setzt Sony plötzlich stärker auf Monitore und Peripherie? Sony hat erkannt, dass immer mehr Konsolen-Fans ihre Spiele an Gaming-Monitoren statt am Fernseher zocken. Als Reaktion darauf will das Unternehmen die Gleichung PlayStation gleich Wohnzimmer aufbrechen und hat begonnen, passende Hardware wie Monitore und Lautsprecher selbst anzubieten.

Als konkretes Beispiel wird ein kommender PS5-Gaming-Monitor genannt: ein 27-Zoll-Display mit einem DualSense-Charging-Hook, der DualSense- und DualSense-Edge-Controller bequem laden soll. Der Release ist für den 27. August 2026 angesetzt. Der Monitor wirkt damit wie ein deutliches Statement, dass PlayStation in Zukunft stärker auch am Schreibtisch und in klassischen PC-Setups mitspielen will.

Unterm Strich passt diese Hardware-Schiene zum größeren Ziel: Wenn mehr Leute mit Monitoren zocken, will Sony dort präsent sein, statt dieses Feld komplett Drittanbietern zu überlassen.

Digitaler Kurs und mögliche PS6-Folgen

Was bedeutet Sonys Digital-Strategie für die PS6? Zeitlich brisant ist das alles, weil Sony Anfang Juli 2026 zusätzlich angekündigt hat, dass Spiele ab Januar 2028 keine physischen Disc-Drucke mehr erhalten sollen. Das hat online für deutliche Kritik gesorgt. Sony stellte zwar klar, dass es weiterhin physische Reprints für Spiele geben soll, die vor Januar 2028 erschienen sind, doch die Grundrichtung bleibt: weniger Disc, mehr digital.

Diese Entscheidung wirft zwangsläufig auch Fragen zur PS6-Hardware auf, etwa ob ein Disc-Laufwerk überhaupt noch eine Rolle spielt. Da die neue Disc-Grenze ab Januar 2028 gilt, wirkt ein PS6-Start vor diesem Zeitpunkt zumindest nicht naheliegend, wenn Sony das Ökosystem konsequent in Richtung Digitalvertrieb ausrichten will.

Zusätzlicher Druck kommt von der Marktlage: Eine anhaltende RAM-Krise hat 2026 die Kosten fürs PC-Aufrüsten und Selberbauen vielerorts nach oben getrieben. Gleichzeitig sagen manche unzufriedenen PlayStation-Fans, dass sie wegen des Disc-Kurses zum PC wechseln wollen. Ob Sonys Plan, PlayStation aus dem Wohnzimmer zu lösen, diesen Spagat abfedern kann, dürfte für die PS6 entscheidend werden.

Würdet ihr eine PS6 stärker am Monitor nutzen und wäre eine konsequent digitale PlayStation für euch ein Dealbreaker oder längst überfällig? Schreibt es in die Kommentare.