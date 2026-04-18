Cyberpunk TCG knackt 26,95 Millionen auf Kickstarter und stellt TCG-Rekord auf

Der Kickstarter-Hype um das Cyberpunk Trading Card Game hat ein neues Level erreicht: Die Kampagne ist am 17. April 2026 zu Ende gegangen und hat insgesamt 26.953.978 US-Dollar eingesammelt. Damit ist das Projekt nicht nur deutlich über seinem Ziel gelandet, sondern hat auch einen Kickstarter-Rekord innerhalb der Trading-Card-Game-Kategorie aufgestellt.

Verantwortlich für das Projekt ist WeirdCo, ein Unternehmen aus Seattle, das das TCG Mitte März 2026 offiziell vorgestellt und die Crowdfunding-Kampagne parallel gestartet hat. Das Finanzierungsziel von 100.000 US-Dollar wurde dabei innerhalb weniger Minuten geknackt, danach ging es in einem Tempo weiter, das selbst für Kickstarter-Verhältnisse selten ist.

Rekordmarke in der TCG-Kategorie

Wie viel Geld hat das Cyberpunk TCG auf Kickstarter eingenommen? Am Ende standen exakt 26.953.978 US-Dollar, also nahezu 27 Millionen. Das entspricht einer Übererfüllung des ursprünglichen Finanzierungsziels um fast das 27-Fache und setzt in der TCG-Sparte eine neue Bestmarke.

Besonders deutlich wird das Ausmaß beim Blick auf den bisherigen Spitzenreiter: Am 1. April 2026 hat das Cyberpunk TCG den bisherigen Rekordhalter Cosmere RPG überholt, der im August 2024 innerhalb von vier Wochen 15,15 Millionen US-Dollar einsammelte. Der Abstand liegt damit bei über 11 Millionen US-Dollar.

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Auch bei der Unterstützung aus der Community sind die Zahlen beachtlich: WeirdCo nennt 47.676 Unterstützerinnen und Unterstützer. Zum Vergleich kam Cosmere RPG auf mehr als 55.000 Backer, blieb beim Gesamtbetrag aber klar hinter dem neuen Rekordprojekt.

Backer-Belohnungen, Druck und Versandfenster

Was bekommen Unterstützer und wie läuft die Auslieferung ab? WeirdCo setzt auf Print-on-Demand, also eine Produktion nach Bestellmenge. Dadurch soll sichergestellt sein, dass alle Personen, die die Kampagne unterstützt haben, genau die Karten und optionalen Add-ons erhalten, die sie bestellt haben.

Zusätzlich gilt eine zugesicherte Kontingentierung auch für Vorbestellungen über lizenzierte Distributoren, sofern diese bis zum 1. Mai 2026 eingehen. Für den Handel läuft außerdem weiterhin ein Retailer-Programm, über das sich Shops registrieren können.

Inhaltlich gibt es auch einen kleinen Haken für Komplettisten: Einige Karten aus den höheren Unterstützer-Stufen sind als Kickstarter-exklusiv ausgewiesen. Der Großteil der Karten soll jedoch später auch regulär im Handel auftauchen.

Beim Versand ist das Fulfillment in Wellen geplant:

Expressversand für Unterstützer ab einem Pledge von 375 US-Dollar: Start in Q3 2026

Zweite Fulfillment-Welle: geplant für Q4 2026

Cyberpunk bleibt 2026 auch abseits der Karten aktiv

Welche weiteren Cyberpunk-Projekte sind für 2026 angekündigt? Das TCG ist nur ein Teil dessen, was 2026 im Cyberpunk-Universum passiert. CD Projekt Red hat im März 2026 außerdem Cyberpunk 2077: Chrome Rush vorgestellt, einen Arcade-Doppelautomaten mit zwei Repliken der Yaiba Kusanagi CT-3X als Sitz und Controller, ausgelegt als Vehicular-Combat-Erlebnis. Die Auslieferung ist derzeit für Mai 2026 angesetzt, ein Preis wurde bislang nicht genannt.

Separat wurde Anfang April 2026 zudem Cyberpunk: Edgerunners – Hunted Board Game angekündigt, das aktuell auf einen Launch im September 2026 abzielt. Es wäre damit das zweite Brettspiel zum Franchise nach Cyberpunk 2077: Gangs of Night City, das bereits an Kickstarter-Unterstützer ausgeliefert wurde und später breiter verfügbar war.

Und auch die Videospiel-Zukunft ist gesetzt: Der Cyberpunk-2077-Nachfolger mit dem Codenamen Project Orion befindet sich seit Mai 2025 in der Vorproduktion, während The Witcher 4 als nächster großer Release zuerst erwartet wird.

Wie überrascht seid ihr vom Kickstarter-Erfolg des Cyberpunk Trading Card Game, und würdet ihr euch das TCG später auch im deutschen Handel holen? Schreibt es in die Kommentare.