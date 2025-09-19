Cyberpunk 2 plant möglicherweise Multiplayer-Modus – Stellenanzeige gibt Hinweise

Die Ankündigung von Cyberpunk 2 hat Wellen in der Gaming-Community geschlagen. Nun gibt es neue Informationen, die darauf hindeuten, dass das Spiel einen Online-Multiplayer enthalten könnte. CD Projekt Red, das Entwicklerstudio hinter dem Spiel, hat eine Stellenanzeige veröffentlicht, in der nach einem leitenden Netzwerkingenieur gesucht wird. Diese Position soll in Boston, USA, besetzt werden und spielt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung und Implementierung der Netzwerkarchitektur und der Online-Systeme für Cyberpunk 2.

Wird Cyberpunk 2 einen Multiplayer-Modus haben?

Was sagen die neuesten Informationen aus? CD Projekt Red hat noch kein offizielles Statement zum Multiplayer-Modus von Cyberpunk 2 abgegeben. Doch die Stellenanzeige, die von Dexerto entdeckt wurde, deutet stark darauf hin, dass ein solcher Modus in Planung ist. Die Aufgaben des Netzwerkingenieurs umfassen die Gestaltung, Implementierung und Wartung skalierbarer und effizienter Netzwerkarchitekturen für die Online-Funktionen des Spiels.

Diese Entwicklungen kommen nicht überraschend. Bereits in der Vergangenheit gab es Hinweise darauf, dass Cyberpunk 2 Multiplayer-Elemente enthalten könnte. Anfang des Jahres suchte das Studio nach einem Senior Gameplay-Programmierer, dessen Aufgabenbeschreibung die Fähigkeit zum Entwickeln von Spielsystemen für sowohl Einzelspieler- als auch Mehrspieler-Erfahrungen umfasste.

Erfahrungen aus Cyberpunk 2077

Warum könnte ein Multiplayer-Modus sinnvoll sein? Cyberpunk 2077, das 2020 veröffentlicht wurde, sollte ursprünglich auch einen Multiplayer-Modus bieten. Aufgrund des problematischen Starts des Spiels und der damit verbundenen Ressourcenverteilung wurde dieses Vorhaben jedoch aufgegeben. Die Entwickler konzentrierten sich darauf, die technischen Mängel des Spiels zu beheben, die insbesondere auf den Konsolenversionen für PlayStation 4 und Xbox One zu erheblichen Problemen führten.

Inzwischen hat sich Cyberpunk 2077 zu einem der meistverkauften Spiele entwickelt und die Entwickler haben mit zahlreichen Updates und Verbesserungen das Vertrauen der Community zurückgewonnen. Diese Erfahrungen könnten bei der Entwicklung von Cyberpunk 2 und einem potenziellen Multiplayer-Modus von Vorteil sein.

CD Projekt Red und die Zukunftspläne

Welche weiteren Projekte verfolgt CD Projekt Red? Neben Cyberpunk 2 arbeitet CD Projekt Red auch an anderen Projekten, darunter The Witcher 4. Das polnische Studio hat sich durch erfolgreiche Titel wie die Witcher-Serie einen Namen gemacht und ist bekannt für seine ambitionierten Projekte. Mit der Fortsetzung von Cyberpunk 2077 und potenziellen neuen Features wie einem Online-Multiplayer will das Studio seine Position in der Gaming-Industrie weiter festigen.

CD Projekt Red hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie bereit sind, große Risiken einzugehen und innovative Wege zu beschreiten. Die Aussicht auf einen Multiplayer-Modus in Cyberpunk 2 könnte das Spiel zu einem noch größeren Erfolg machen und neue Spieler anziehen, die an Online-Erfahrungen interessiert sind.

Was hältst du von der Möglichkeit eines Multiplayer-Modus in Cyberpunk 2? Teile deine Meinung in den Kommentaren!